Lo que necesitas saber: Spire, el nuevo equipo de Daniel Suárez, solo ha ganado una carrera en Nascar Cup

México continuará con representación en Nascar Cup para la temporada 2026. Después de hacerse oficial su salida del equipo Trackhouse hace unos cuantos meses, Daniel Suárez hizo oficial su vínculo con el equipo Spire Motorsports y correrá con el número 7.

El equipo Spire Motorsports está ligado a TWG, un conglomerado estadounidense que trabaja con Cadillac, el nuevo equipo de Fórmula 1, además de los Dodgers en la MLB; Lakers, en la NBA y Chelsea, en la Premier League. En Nascar Cup sólo suma una victoria, y ésta fue peculiar, ya que aquella carrera fue suspendida por lluvia.

Este será el auto de Daniel Suárez

Spire, el nuevo equipo de Daniel Suárez en Nascar Cup

Sin embargo, el plan de Spire es seguir evolucionando para convertirse en un equipo competitivo en los próximos años con el apoyo de TWG, de modo que el mexicano Daniel Suárez tendrá un proyecto similar al que tendrá Checo Pérez en su regreso a Fórmula 1.

“En los últimos tres años el crecimiento que ha tenido como equipo ha sido increíble, y todo esto no ha sido por suerte ni por coincidencia, ahora tienen el apoyo indicado por Dan Towriss (director actual de Cadillac F1), el equipo va a seguir creciendo y me siento afortunado de que tengan la confianza en mi; tienen un futuro muy grande”, indicó el piloto mexicano en una conferencia de prensa.

Daniel Suárez

Daniel Suárez se despide de Trackhouse

Daniel Suárez explicó que en Trackhouse ya se sentía estancado, especialmente en el último año, y por lo menos ocho meses atrás comenzó a creer que su ciclo en dicho equipo estaba llegando al final, por lo cual el proceso para vincularse con Spire fue sencillo.

“Para mi fue algo fácil porque Spire ha tenido un gran crecimiento y seguirá por la gente que esta liderando este proyecto, yo quiero ser parte de este proyecto, que esta bien armado, con buena dirección y eso fuello que pasó conmigo, vi lo que estan haciendo y me siento muy afortunado de ser parte con patrocinadores. Será una pretemporada ocupada.

Daniel Suárez en conferencia de prensa / Getty

“Con Trackhouse tuve una muy buena etapa, la más bonita en mi carrera en Nascar Cup hasta el día de hoy, pero todo tiene un clico y desde hace 10|12 meses ese ciclo ya se estaba acabando, era como una relación que se acaba, y era tiempo de buscar algo nuevo . Disfrute mucho, sin embargo, estoy contento por lo que viene”, indicó.