Lo que necesitas saber: Durante el Gran Premio de Singapur del 2008, Renault le ordenó a su entonces piloto Nelson Piquet Jr., chocar durante la carrera con intención de ayudar a que Fernando Alonso se quedara con la victoria.

Felipe Massa logró su objetivo. Habrá juicio contra la FIA, FOM y Bernie Ecclestone por el Mundial del 2008 de la Fórmula 1, que perdió ante Lewis Hamilton por el famoso y muy controvertido ‘crashgate’ del Gran Premio de Singapur.

Eso sí, sea cual sea el resultado del juicio, Massa no podrá quedarse con el Campeonato de Pilotos del 2008. A lo único que puede aspirar es a una indemnización millonaria, pero el título se queda en manos de Hamilton.

Acá les vamos a explicar de qué va todo el asunto.

Fotografía Getty Images

¿Por qué demanda Felipe Massa a la FIA y Bernie Ecclestone?

En marzo del 2024, Felipe Massa presentó una demanda formal contra la FIA, FOM y Bernie Ecclestone. El brasileño asegura que el ‘crashgate’ fue totalmente responsable de dejarlo sin Mundial.

Ya que término en el segundo lugar de aquella temporada por un punto de diferencia con Lewis Hamilton y ese resultado pudo ser diferente de no ser por el choque de Nelson Piquet Jr., en la vuelta 13.

El auto de Nelson Piquet en el crashgate

¿Qué es el crashgate de la Fórmula 1?

El ‘crashgate’ es uno de los escándalos más sonados en el mundo de la F1. Por allá del 2008, durante el Gran Premio de Singapur, Renault le ordenó a su entonces piloto Nelson Piquet Jr., chocar durante la carrera con la única intención de ayudar a que Fernando Alonso se quedara con la victoria.

Dicha información fue confirmada por el propio Nelson varios años después y tras ser despedido del equipo, por lo que no se trata de simples especulaciones.

El más afectado con aquella orden fue Massa, quien había largado desde la pole y se mantenía líder de la carrera. Sin embargo, tras el choque de Piquet Jr., y el ingreso del Safety Car quedó fuera del podio. Mientras tanto Fernando Alonso se llevó la victoria y compartió el podio con Nico Rosberg y Lewis Hamilton.

Lo peor fue que con ese resultado Hamilton se llevó el campeonato del 2008 con un total 98 puntos, apenas 1 de ventaja sobre Massa. Probablemente sin la orden de Renault, la historia hubiese sido diferente.

¿Lewis Hamilton podría perder el Mundial del 2008?

Esa es la verdadera duda con todo el rollo que se trae Massa, pero tranquilos. Lewis Hamilton no corre ningún riesgo de perder su campeonato, dado que el resultado y el título fueron entregados en el 2008. Sea cual sea el falló no se anulará dicho campeonato.

En pocas palabras no se revertirá ni siquiera si Massa gana el juicio, es algo que ya se avaló y no se puede cambiar.

Fotografía McLaren

¿Qué podría ganar Massa con el juicio contra la FIA?

El juez Robert Jay y el Tribual Superior de Londres no solo dieron luz verde para iniciar el juicio, también dejaron en claro que a lo único que puede aspirar Felipe Massa en caso de ganar la demanda es una indemnización de 84 millones de dólares por daños. Sin embargo, no tienen oportunidad de ganar el título en los tribunales.

La FIA y Bernie fallaron en su intentó por desestimar la demanda de Felipe, aseguraron que el único responsable de perder el campeonato fue el piloto y su equipo por no armar una buena estrategia en Singapur.

Bernie Ecclestone fue presidente y director ejecutivo de la Fórmula hasta 2017 / Foto: MexSport

Además de que la demanda llegó un ‘poco tarde’. Pero para su mala suerte, las declaraciones que dio Ecclestone en el 2023, confirmando que estaba al tanto del ‘crashgate’ fueron consideradas claves en el caso.

En fin, vamos a seguir escuchando mucho del caso. Por ahora, Massa y sus abogados tendrán que trabajar en reunir todos los documentos, mensajes y correos que puedan ayudarlos a ganar el caso.