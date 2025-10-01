Lo que necesitas saber: Fórmula E llegó a México en la temporada 2015-16

Fórmula E celebrará su décima edición en la Ciudad de México y la undécima en nuestro país el próximo 10 de enero de 2026 y los planes van encaminados a una renovación de contrato por cinco años más, con la esperanza de integrar a uno de los pilotos mexicanos que despuntan en otras categorías.

Fórmula E va por cinco años más en México

Si bien Fórmula E ha estado presente en México de manera ininterrumpida desde su segunda temporada, a partir de 2016, sus contratos han sido de un año, de modo que éste se renueva cada temporada. La intención ahora es garantizar la permanencia del E-Prix de la Ciudad de México con un contrato multianual, en concreto por cinco años, es decir, la categoría eléctrica se quedaría en nuestro país hasta 2031, de acuerdo con Alberto Longo, fundador de Fórmula E.

Fórmula E en México / Getty

“Ahora mismo está fijo a un año y ya estamos empezando a hablar para hacer una renovación a cinco años. ¿Ya se ha firmado? No. Estamos empezando a hablar nada más. El mercado mexicano es uno de los más importantes para nosotros porque tiene un impacto importante en Centroamérica, pero también en Sudamérica y Norteamérica, así que es un país que estratégicamente nos viene muy bien”, manifestó Alberto Longo en una mesa redonda, en la que estuvo presente Desde el Paddock por Sopitas.com.

Pilotos mexicanos son prioridad para Fórmula E

Alberto Longo, director de Fórmula E, ya le ha hecho ojitos a Checo Pérez, con quien trabajó en GP2, para llevarlo a esta categoría, pero Sergio permanecerá en Fórmula 1 con Cadillac por los próximos dos años.

Sin embargo, la lista de pilotos mexicanos crece en otras categorías. Tan solo en Fórmula 2 y Fórmula 3 se cuentan a cinco que se desarrollan en la ruta rumbo a Fórmula 1, aunque no todos llegarán al Gran Circo. Algunos tendrán que buscar acomodo en otras categorías y el deseo de Alberto es que uno de ellos llegue Fórmula E en los próximos años.

“Me interesa muchísimo. Ya hemos tenido a pilotos mexicanos en el campeonato, con Chava Durán y Esteban Gutiérrez, y tener un héroe local en México es una prioridad absoluta desde el punto de vista de promotor del campeonato, pero desafortunadamente no es una decisión mía.

Alberto Longo, cofundador de Fórmula E / Getty

“Es obvio que hay un gran talento en México. Checo ha tenido un efecto en México como el que tuvo Fernando Alonso en España y hay muchos niños que han crecido teniendo como ídolo a Checo y viendo su trayectoria y ahora se están cobrando todos los intereses que ha producido.

“Hay cinco o seis nombres (en Fórmula 2 y Fórmula 3), pero hay otros 15 en otras categorías inferiores y alguno seguramente terminará en un asiento de un campeonato del mundo y ojalá sea en Fórmula E, pero seguro que habría representación mexicana en el corto plazo en Fórmula 1 y otras categorías”.

Pilotos mexicanos repartidos en Fórmula 2 y Fórmula 3

Rafael Villagómez: Actualmente en F2

Noel León: Podría llegar a F2 tras dos temporadas en F3

Santiago Ramos: Podría llegar a F2 tras dos temporadas en F3

Jesse Carrasquedo: Competirá en F3 en 2026

Ernesto Rivera: Competirá en F3 en 2026

Calendario de Fórmula E 2025-26