Lo que necesitas saber:

Abu Dhabi será el último Gran Premio de Yuki Tsunoda con Red Bull

Este domingo tendremos campeón de Fórmula 1, en el Gran Premio de Abu Dhabi y por primera vez desde 2010 tendremos tres contendientes al título. Este año los “finalistas” son Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, así que aquí te van tus horarios, solo toma en cuenta que hay que despertar tempranito, así que programa tus alarmas, sobre todo para el sábado y el domingo. 

Lando Norris es quien tiene más probabilidades de coronarse este fin de semana, gracias a la ventaja de 12 puntos sobre Max Verstappen, su más cercano perseguidor en la clasificación de pilotos. Norris será campeón si se mete al podio, sin importar que sea primero, segundo o tercero o lo que hagan Max y Piastri. 

Las opciones de Verstappen dependen de un triunfo y que Lando Norris termine en la cuarta posición, mientras que Oscar Piastri debe ganar la carrera y rezar para que Lando termine sexto o que abandonen los dos. Por acá te dejamos todas combinaciones que requiere cada piloto para ser campeón. 

Lo que necesita Lando Norris para ser campeón en Abu Dhabi
Lo que necesita Max Verstappen para ser campeón en Abu Dhabi
Las probabilidades de Oscar Piastri
Yuki Tsunoda se despide y Pato O’Ward sube al auto de Piastri

Además del campeonato, el Gran Premio de Abu Dhabi será la última carrera de Yuki Tsunoda, quien será sustituido por Isack Hadjar en Red Bull en 2026, mientras que el japonés tomará un rol de piloto reserva y también será la última oportunidad en la que veremos estos autos y el sistema DRS como lo conocemos hasta ahora, para darle entrada a los monoplazas con la nueva reglamentación. 

Yuki Tsunoda fuera de Red Bull
El Gran Premio de Abu Dhabi tendrá presencia mexicana, ya que Pato O’Ward tomó el control del auto de Oscar Piastri en las primeras prácticas libres. Posiblemente esta sea la última vez que lo veamos en Fórmula 1, pues el mexicano ha expresado su deseo de dejar su rol como piloto reserva de McLaren al considerar que es una vida miserable.

Pato O'Ward en Abu Dhabi
Horarios para ver el GP de Abu Dhabi

La carrera del Gran Premio de Abu Dhabi comenzará a las 7:00 horas, tiempo del centro de México y toda la actividad será transmitida en vivo por F1TV y Sky Sports México. 

SesiónDíaHoraTVStreaming
Práctica libre 1Viernes 5 de diciembre3:30 hrsSky Sports MéxicoF1TV
Práctica libre 2Viernes 5 de diciembre7:30 hrsSky Sports MéxicoF1TV
Práctica libre 3Sábado 6 de diciembre4:30 hrsSky Sports MéxicoF1TV
QualySábado 6 de diciembre8:00 hrsSky Sports MéxicoF1TV
CarreraDomingo 7 de diciembre7:00 hrsSky Sports MéxicoF1TV
Max Verstappen y Lando Norris
Max Verstappen y Lando Norris / Getty

¿Quién es el favorito para ganar el GP de Abu Dhabi?

Podríamos dar como favorito a Max Verstappen, ganador de los últimos dos Grandes Premios, aunque en realidad el circuito de Yas Marina se adapta a las características de los McLaren, así que ¿por qué no apostar por un triunfo de Oscar Piastri?

Lando Norris ganó la edición pasada del Gran Premio de Abu Dhabi y si pudiera repetir ese triunfo, se coronará como campeón.

