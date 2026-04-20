Lo que necesitas saber: Los cambios aplicarán a partir del GP de Miami, con excepción de los propuestos para la largada, que se probarán en esa carrera para ver su funcionalidad

Tal como se adelantó desde el mes pasado, la FIA sostuvo reuniones con la FOM y los equipos para hacer cambios en el reglamento de la Fórmula 1. Las propuestas finales ya están listas y los ajustes aplicarán a partir del Gran Premio de Miami, que se corre el próximo 3 de mayo.

El Cadillac de Checo Pérez / Foto: Cadillac F1

FIA anuncia cambios en el reglamento de Fórmula 1

El anuncio se hizo por medio de un comunicado compartido este 20 de abril. Se tomó en cuenta todo lo visto en las primeras tres carreras de la temporada, en especial el accidente de Ollie Bearman, por el cual varios pilotos se le fueron con todo a la FIA y a la FOM.

Los cambios se hicieron en cuatro ejes: La sesión de calificación, la carrera, la largada y la actividad en condiciones de lluvia y humedad.

“Estas propuestas finales se someterán ahora a votación electrónica del Comité Olímpico Mundial de la FIA con vistas a su implementación antes del Gran Premio de Miami del 3 de mayo, a excepción de las propuestas sobre las salidas de carrera, que se probarán y analizarán durante ese fin de semana”, señala el informe.

Foto: @F1

¿Cuáles son los cambios que habrá en el reglamento de Fórmula 1?

Pero dejemos el preámbulo para otro día. A continuación los cambios que se implementarán a partir del Gran Premio de Miami:

Ajustes en la sesión de calificación

Habrá ajustes en los parámetros de gestión de energía, pasando de 8 a 7 MJ en la recarga máxima, de esa manera se evitará la recolección excesiva de energía para tener una velocidad más constante.

La potencia máxima del cargador Superclip aumenta de 250 a 350 kW para reducir el tiempo de recarga.

Ahora se podrán aplicar límites de energía alternativos hasta en 12 carreras y ya no en 8.

Los cambios en las carreras

La potencia máxima disponible a través del Boost se limitará a +150 kW para que no haya diferencias de rendimiento repentinas.

La potencia de activación del MGU-K se limitará a 250 kW con excepción de la salida de una curva hasta el punto de frenado y las zonas de rebase, donde se puso un límite de 350 kW.

Ajustes en la largada

Desarrollo de un nuevo sistema de “detección de arranque con baja potencia”, para detectar autos cuya aceleración sea “anormalmente baja”. Si eso sucede, se activará automáticamente el MGU-K, garantizando un mínimo de aceleración.

De darse lo anterior, se implementará un sistema para activar las intermitentes del auto que lo experimente para advertir a los demás pilotos.

Habrá un reinicio del contador de energía en la vuelta de formación para corregir la falla que pilotos y equipos denunciaban.

Cambios cuando hay lluvia y condiciones de humedad