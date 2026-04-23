Agentes de la CIA participaron en, al menos, 3 operativos en Chihuahua: Los Angeles Times

Lo que necesitas saber: Los Angeles Times reveló que los agentes de la CIA participaron, al menos, hasta 3 veces en operativos en lo que va de 2026.

Sigue saliendo a la luz más información del caso de los oficiales de la Embajada de Estados Unidos que murieron tras un operativo contra laboratorios clandestinos en Chihuahua. Y que, en realidad, resultarían ser colaboradores de la CIA.

En esta ocasión, Los Angeles Times reveló que los agentes de la CIA han participado en, al menos, tres operativos de este tipo en lo que va de 2026. Y eso no es todo.

Foto: @fiscaliachihuahua

Agentes de la CIA participaron en, al menos, 3 operativos en Chihuahua

Resulta que cuatro agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) estuvieron en el operativo contra una serie de laboratorios clandestinos donde se producían drogas sintéticas.

Aunque, no se trató del único operativo con presencia de la CIA. De acuerdo con fuentes, esta sería la tercera ocasión —en lo que va de 2026— que los agentes estadunidenses se suman a las autoridades mexas de Chihuahua.

Foto: Pexels.

Y, como lo ha dicho Claudia Sheinbaum desde que se dio a conocer la muerte de los dos oficiales de la Embajada de Estados Unidos —que reportaban de manera directa al embajador Ronald Johnson—, la Presidencia sigue sin saber cómo fue esta cooperación.

El operativo

Ok, las versiones pasaron de la presencia de dos oficiales de la Embajada de Estados Unidos a cuatro.

Y que —después de corregir las declaraciones— los agentes no participaron en el operativo, sólo estaban cerca de la zona en una capacitación, según lo contado por el fiscal de Chihuahua César Jáuregui.

Sin embargo, las fuentes señalan que sucedió otra cosa: los agentes sí habrían participado en el operativo.

Foto: @washingtonpost

Supuestamente, llevaban los uniformes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua —que, junto con el ejército, armó el operativo. ¿Por qué iban como agentes del estado chihuahuense? Para pasar desapercibidos.

Y, ¿la CIA?

Hasta el momento, la CIA no ha hecho declaraciones sobre el caso —uno de los portavoces dijo que no podía comentar al respecto.

Y esto deja más preguntas que respuestas hasta para el mismo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Todo esto es porque la ley prohíbe la participación de agentes extranjeros en operativos policiales para asegurar la soberanía de México.

(Si bien existe cooperación e intercambio de información de Inteligencia, esto es otra cosa).

Además, por las amenazas constantes de Donald Trump sobre intervenir por “tierra” contra los cárteles.

Si quieren leer la información a detalle, acá les dejamos en enlace de Los Angeles Times.