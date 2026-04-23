Lo que necesitas saber: Para exigir justicia por su asesinato, familiares y amigos de Carla Flores han convocado a una marcha pacífica este sábado 25 de abril en el CEARTE en Ensenada, Baja California.

Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años y exreina de belleza de Baja California, fue asesinada el pasado 15 de abril en un departamento en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Su feminicidio aún no se ha resuelto, así que familiares y amigos convocaron a una marcha pacífica en Baja California este 25 de abril para exigir justicia.

Carolina Flores Gómez junto con su pareja // TikTok:@carolinaff444 (captura de pantalla)

Lo que sabemos del feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California

Vamos paso a paso. Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California en 2017 fue asesinada el 15 de abril en un departamento en la CDMX.

Aunque fue hasta el 16 de abril que, tras recibir una denuncia, las autoridades la encontraron sin vida y comenzó la investigación de feminicidio.

“Desde ese momento, se han realizado de manera continua diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluyendo la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable”, informó la fiscalía capitalina.

Su suegra habría sido presuntamente la asesina de Carolina Flores

Según versiones preliminares, quien habría presentado la denuncia un día después fue su esposo. Pero el giro en la historia es que presuntamente habría señalado a su madre como la autora material de asesinar a Carolina.

De manera oficial no se han dado más detalles del caso. Aunque esta versión toma aún más fuerza luego de que en redes sociales comenzara a circular un video del departamento en el que se ve el momento previo al asesinato.

Convocan a marcha para exigir justicia

Para exigir justicia por su asesinato, familiares y amigos de Carla Flores han convocado a una marcha pacífica este sábado 25 de abril.

La cita es a las 15:00 horas en el CEARTE en Ensenada, Baja California. Se busca que se esclarezcan los hechos y se detenga al responsable de quitarle la vida a la exreina de belleza.