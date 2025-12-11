Lo que necesitas saber: Los beneficiados serán aquellos pilotos que terminen entre la tercera y la novena posición

La IndyCar gana terreno en el automovilismo y a partir de la temporada 2026 tendrá un mayor reconocimiento para sus pilotos, pues otorgará más puntos para obtener la superlicencia de Fórmula 1, algo que ha perseguido el estadounidense Colton Herta, quien para esta temporada renunció a esta categoría para buscar mejor suerte en Fórmula 2, mientras combina con su rol como piloto de pruebas de Cadillac.

El nuevos sistema de puntos de IndyCar seguirá otorgando 40 y 30 unidades al campeón y subcampeón de esta categoría, pero resultarán beneficiados aquellos pilotos que finalicen la temporada entre el tercero y noveno lugar, ya que obtendrán más puntos a partir de la temporada 2026.

Esto le puede beneficiar a pilotos como Mick Schumacher, quien debutará en IndyCar en 2026, pero mantiene las esperanzas de volver a Fórmula 1.

Alex Palou, piloto de Chip Ganassi / Getty

¿Cuántos puntos dará IndyCar a la Superlicencia?

Hay que recordar que para obtener la Superlicencia de Fórmula 1, un piloto debe acumular al menos 40 puntos en los últimos tres años. Dicho lo anterior, va la nueva repartición de puntos en IndyCar.

Al igual que en años anteriores, IndyCar otorgará 40 puntos al campeón y 30 al subcampeón, mientras que el tercer lugar obtendrá 25, en lugar de 20, como hasta 2025.

El piloto que termine en cuarto lugar ahora obtendrá 20 unidades, mientras que el quinto obtendrá 15 y sexto tendrá 10. Esto significa que un piloto obtendría los puntos suficientes para Fórmula 1 si terminará en el cuarto lugar durante dos temporadas consecutivas o si fuera quinto tres campañas seguidas.

Pato O’Ward en su festejo en Iowa / Getty

Así queda la nueva repartición de puntos para la Superlicencia