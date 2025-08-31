Lo que necesitas saber: Carlos Sainz y Liam Lawson se quedaron sin puntos en el Gran Premio de Países Bajos

Liam Lawson dijo después del Gran Premio de México del 2024 que no está en Fórmula 1 para hacer amigos y hasta el momento lo ha cumplido. Cada vez son más las voces que se unen a las críticas por el estilo de conducción del piloto neozelandés, quien ha sido calificado como arrogante, y ahora fue el turno de Carlos Sainz, quien tras el Gran Premio de Países Bajos señalo que Lawson no es un rival con quien se pueda competir rueda a rueda.

En una de las relanzadas de la carrera, Carlos Sainz encaró a Liam Lawson en la primera curva, sin rebasarlo, y el neozelandés le echó la lámina. La maniobra de Lawson provocó una pinchadura en el neumático delantero derecho del español, por lo cual perdió varias posiciones y tuvo que entrar a pits. Sainz llamó estúpido a Lawson por la radio y se quejó que siempre era lo mismo con él.

La radio de Carlos Sainz

Por si fuera poco, Sainz recibió una penalización de 10 segundos y en control de carrera no le dieron oportunidad de diálogo.

Sainz explota contra Liam Lawson

Carlos Sainz manifestó que Liam Lawson no es un piloto con quien no se puede tener un duelo limpio, a diferencia de otros pilotos, como Checo Pérez y Fernando Alonso.

“Hay pilotos con los que puedes hacer un paralelo en una curva que incita a hacer un paralelo como lo es la curva uno de Zandvoort, un movimiento de carrera que lo he hecho durante cuatro o cinco años con pilotos como Checo, Fernando, Gasly, Verstappen, Leclerc, Piastri…

“Por alguna razón que aún no entiendo hemos llegado a tener contacto con Liam y creo que no es la primera vez que un piloto de la categoría termina en contacto con Liam, pero es lo que hay y luego de ahí una penalización que es incomprensible que aún me tienen que explicar porque estoy muy confundido”, manifestó el español.

Carlos Sainz en el corralito

¿Qué dijo Liam Lawson?

Liam Lawson también fue cuestionado sobre el incidente con Sainz y aseguró que no tenía intención de provocarle un daño al español y explicó que también está en desacuerdo con la sanción a Carlos, pero consideró que el piloto de Williams no estaba en posición de rebase.

“Es una lástima para ambos. Obviamente no era mi intención. Yo también estoy en desacuerdo con la penalización, pero así son las reglas. Hay que estar por delante del vértice y Carlos no estaba ni cerca”, dijo el piloto de Racing Bulls.

Liam Lawson, en Zandvoort

Sainz dice que él no quería rebasar a Lawson

Carlos Sainz explicó que no tenía intención de rebasar al piloto neozelandés en el momento, su intención era simplemente encarar para preparar el rebase en las siguiente vuelta, pero Lawson entendió todo de otra manera.

“No estaba ni siquiera intentando adelantar, estaba obligándolo a cerrarme para que llegara un poco con las ruedas sucias en la curva dos y tres y de ahí tener una oportunidad para la siguiente vuelta y aún así ha decidido que era mejor abrir el volante y chocar”, manifestó.

Tanto Sainz como Lawson se quedaron fuera de la zona de puntos por este incidente.