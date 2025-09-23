Lo que necesitas saber: Logan Sargeant disputó su última carrera en Fórmula 1 el 25 de agosto de 2024 en Países Bajos

¿Se acuerdan de Logan Sargeant, el piloto de Williams que fue sustituido por Franco Colapinto casi a la mitad del 2024? Pues el piloto estadounidense se alejó del automovilismo durante un buen rato, pero finalmente Logan está de regreso en las pistas y de hecho ha recuperado su interés en el deporte motor.

Sargeant formaba parte de la alineación del equipo Genesis Magma Racing en la European Le Mans Series junto a Mathys Jaubert y Jamie Chadwick, sin embargo renunció a su lugar a semanas de iniciar la competencia y se alejó del automovilismo. “Me tomé ese descanso, pero era muy necesario”, dijo el piloto estadounidense, quien pasó tiempo desintoxicándose de su experiencia en Fórmula 1, al lado de su pareja y su familia.

Logan Sargeant cumplió 24 años

¿Qué ha pasado con Logan Sargeant?

Tuvieron que pasar 13 meses para que Logan Sargeant volviera a competir formalmente. Su última carrera había sido el 25 de agosto de 2024, en el Gran Premio de Países Bajos en Fórmula 1, y aunque tuvo acercamientos en IndyCar y en la European Le Mans, finalmente subió a un auto el 21 de septiembre para formar parte de las seis horas de Indianapolis en la categoría LMP2 en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar .

Sargeant firmó un contrato con el equipo PR1/Mathiasen Motorsports para disputar las dos últimas carreras de la temporada, la ya mencionada Indianapolis y la Petit Le Mans (10 horas), el 11 de octubre.

En su regreso a las pistas, en Indianapolis, marcó la segunda vuelta más rápida con el auto número 52, el cual compartió con Benjamin Pedersen y Naveen Rao. Completó 108 vueltas, que representó el 45% del kilometraje del auto.

El equipo de Sargeant terminó en la posición 20 en la clasificación general y octavo en la categoría LMP2.

En esta categoría también compiten nombres reconocidos como Sébastien Bourdais, Antonio Felix Da Costa, Pietro Fittipaldi y el mexicano Sebastián Álvarez, además de Felipe Massa y Colton Hertha, quienes disputaron la primera fecha de la temporada.

Logan Sargeant en su nueva aventura en el Campeonato IMSA

Logan Sargeant tendrá más actividad en 2026

Después de esta experiencia en el Campeonato IMSA, Logan Sargeant tiene el objetivo de continuar con sus carrera como piloto y tomar parte en esta misma categoría desde el inicio de la próxima temporada. “Estoy listo para rendir al máximo por el equipo y, con suerte, obtener buenos resultados, lo que a su vez abrirá puertas para el próximo año. Más o menos así lo veo”, manifestó.

El hambre de Sargeant ha regresado: “Estoy volviendo a competir a un alto nivel. Solo quiero, para empezar, volver a subirme a un coche y recuperar mi ritmo. Lo cual siento que ya me estaba saliendo de forma muy natural en los entrenamientos”.

Ligan Sargeant en su paso por Williams / IG

Será muy complicado de Logan Sargeant regresa a Fórmula 1 después de una temporada y media con Williams, equipo al cual reportó múltiples daños y sumó apenas un punto, sin embargo, su carrera en el automovilismo seguirá vigente en otras categorías.