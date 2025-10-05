Lo que necesitas saber: Oscar Piastri tiene una ventaja de 22 puntos sobre Lando Norris en el campeonato de pilotos

Oscar Piastri terminó enchiladísimo después del Gran Premio de Singapur a tal grado que dejó hablando solo a Zak Brown cuando éste lo felicitaba por obtener de manera oficial el título de constructores. Piastri desconectó la radio y salió de su monoplaza.

La molestia de Piastri tiene que ver con la forma en la cual el equipo reaccionó después de que Lando Norris lo chocara en la tercera curva, durante la primera vuelta. Para ese momento, Oscar marchaba tercero y tras la maniobra del británico, cayó al cuarto sitio.

Norris largó desde el quinto sitio. Adelantó a Kimi Antonelli en la largada y al llegar a la tercera curva quedó detrás del auto de Max Verstappen, a quien golpeó ligeramente para después de girar a la derecha y chocar a Piastri, quien tuvo daños en el alerón delantero.

Contact between the top-three title protagonists!



Let's take a look at the onboard of the race start from Lando Norris' view #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1LZvbQFzCO — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Tras el incidente, Piastri reclamó fuerte al equipo por la radio después de que se descartara la devolución de la posición: “Entonces, ¿estamos de acuerdo con que Lando me saque del camino? Amigo, eso no es justo. Lo siento, no es justo. Si tiene que evitar otro auto chocando con su compañero de equipo, es un trabajo de evasión bastante malo”, manifestó el australiano.

Oscar Piastri deja hablando solo a Zak Brown

Piastri terminó en el cuarto puesto y aunque mantiene el liderato en el campeonato de pilotos, su diferencia con el sublíder, Lando Norris, se redujo a 22 puntos, mientras que. Max Verstappen se acercó a 63 unidades. Fue tal la molestia de Oscar que desconectó la radio de su monoplaza cuando era felicitado por Zak Brown, CEO de McLaren, cuando éste lo felicitaba por obtener el campeonato de constructores.

“¡Oscar, dos veces campeón! ¡Carrera difícil, gracias por…”, y ahí aparentemente Piastri desconta la radio.

Zak Brown le dice a Piastri: “Oscar, ganadores consecutivos” y el tipo desconectó la radio JJJJJJ pic.twitter.com/PhCoI9FNVB — Tino (@TinoCLeclerc) October 5, 2025

¿Tensión en McLaren?

La molestia de Oscar Piastri viene al menos desde el Gran Premio de Italia, donde recibió la orden de devolverle la posición a Lando Norris, cuando éste perdió el segundo puesto por una mala parada en pits. Piastri obedeció y finalizó tercero. De no haberlo hecho habría obtenido una ventaja de 36 puntos sobre Norris, en cambio ésta se redujo a 33.

Piastri manifestó que habrá conversaciones con el equipo para tratar este tema, pues desde Monza pareciera que McLaren apoya más a Lando Norris.

“Creo que una vez que tenga una visión completa de la situación, sin duda hablaremos al respecto, pero quiero ver exactamente qué sucedió antes de sacar conclusiones… Lo principal es que la unión de los dos coches nunca es lo que queremos. Así que lo analizaré con más detalle y llegaré a mi conclusión”, dijo Piastri.

Oscar Piastri vs Lando Norris

Andrea Stella, director de McLaren, consideró que la postura de Oscar Piastri dio en el calor del momento, sin embargo confirmó{o que habrá pláticas.

“Tenemos que poner todo en perspectiva. Es un comentario de un piloto en un coche de F1, ahí está el calor del momento... Así que creo que, como siempre, tendremos una buena conversación”, manifestó.

Una vez que McLaren tiene asegurado el campeonato de constructores, se esperaría que apuesten por un piloto para buscar el campeonato de pilotos, y que ese fuera Piastri, de lo contrario se seguirán quitando puntos entre ellos y el único beneficiado será Max Verstappen, quien podrá acercarse más en el campeonato de pilotos y meterá presión.