Lo que necesitas saber: Norris ya le saca 9 puntos a Piastri en el campeonato de pilotos

Lando Norris se quedó con la Pole Position de la Sprint Race del Gran Premio de Brasil, el británico tiene todita la intención de mantenerse en el primer lugar del Campeonato de Pilotos y Piastri le echó una mano chocando y quedando fuera en el primer tercio de la carrera.

Piastri ya se había visto sorprendido desde la Qualy por parte de Kimi Antonelli, por lo que salió un poco condicionado desde el principio y no pudo rebasarlo en la largada.

Podio de la Sprint del GP de Brasil

Piastri choca en la Sprint de Brasil y ¿entrega el campeonato a Norris?

Claro, todavía falta mucho tanto del Gran Premio de Brasil como las restantes carreras del calendario. Nada está definido. Pero no hay duda de que el golpe en la Sprint es más el impacto en lo moral que el daño que pudo tener el auto.

Piastri perdió el auto al tocar con el piano y se fue directo al muro. La ligera lluvia que ya caía en Interlagos no ayudó nada, pues los “baches” del borde de la pista ya tenían agua en su interior.

De hecho Hulkenberg y Colapinto sufrieron el mismo incidente, terminando en el muro de forma casi idéntica justo después de que Piastri se nos fue. Solo el piloto de Sauber pudo regresar a la Sprint y Colapinto se llevó el golpe más fuerte, necesitando asistencia médica al bajar del auto.

Victoria de Lando Norris: Así quedó la carrera Sprint de Brasil

Y sí, sumado al choque de Piastri, Lando Norris hizo una Sprint sin error alguno. Desde la largada lo hizo perfecto, y luego en el relanzamiento de la carrera tampoco cedió terreno ante Antonelli.

Lando mantuvo el primer lugar de principio a fin, tal como hizo en el GP de México, y se lleva ocho puntos que son de verdadero oro, pues Verstappen no pudo pasar del cuarto lugar y también cedió algunos puntos valiosos.

Así se repartieron los puntos en la Sprint de Brasil:

N° Piloto Escudería Puntos 1° Lando Norris McLaren 8 2° Kimi Antonelli Mercedes 7 3° George Russell Mercedes 6 4° Max Verstappen Red Bull 5 5° Fernando Alonso Aston Martin 4 6° Charles Leclerc Ferrari 3 7° Lewis Hamilton Ferrari 2 8° Pierre Gasly Alpine 1

¿Cómo queda el campeonato de pilotos con el choque de Piastri y el triunfo de Lando en la Sprint de Brasil?

Con lo sucedido en la Sprint de Brasil, Lando Norris le saca ahora nueve puntos de ventaja a Oscar Piastri. Sí, falta bastante y hay muchos puntos en disputa, pero en verdad el golpe moral puede terminar por derrumbar a un Oscar que ha venido arrastrando varias situaciones a lo largo del año.

Lando Norris: 365 puntos

Oscar PIastri: 356 puntos

Max Verstappen: 326 puntos

Bortoleto también sufrió un choque brutal en casa

La carrera ya estaba terminando cuando Gabriel Bortoleto sufrió un accidente bastante fuerte. Fernando Tornello dijo en la transmisión de F1 TV que no recordaba un choque tan fuerte en esa parte de la pista.

Por fortuna el piloto de casa salió bien, pero su auto quedó destrozado, por lo que podría largar desde el pit lane en la carrera del domingo.