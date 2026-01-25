Lo que necesitas saber: Por tercera ocasión consecutiva el Porsche Penske ganó las 24 horas de Daytona

El mexicano Sebastián Álvarez finalizó en la octava posición de las 24 horas de Daytona, junto con Sebastien Bourdais, John Farano y Kyffin Simpson, en la categoría LMP2, con el auto número 8 del equipo Tower Motorsport, tras una carrera compleja, en la cual el auto se quedó detenido por algunos segundos cuando Simpson estaba al volante.

Este contratiempo sucedió poco después de un contacto con el auto de Logan Sargeant, el piloto estadounidense que tuvo un paso complejo por Fórmula 1 con Williams y quien regresa a competencia tras más de un año fuera del automovilismo.

Sebastián Álvarez durante las 24 horas de Daytona 2026 /@JordiAVZ

¿Quién ganó las 24 horas de Daytona 2026?

Los ganadores de las 24 horas de Daytona fueron Felipe Nasr, Julien Andlauer y Laurin Heinrich con el auto número 7 de Porsche Penske, el cual suma tres victorias consecutivas en la categoría madre, la GTP. La batalla de Penske fue reñida con el Cadillac Whelan, numero 31.

Las 24 horas de Daytona 2026 tuvieron la particularidad de haberse llevado a cabo durante casi siete hora bajo bandera amarilla por la presencia de neblina, condiciones en las que solía destacar el legendario Pedro Rodríguez, por lo cual se ganó el apodo de ‘Ojos de Gato’.

En la categoría LMP2, en la cual compite el mexicano Sebastián Álvarez, el ganador fue el auto número 4, del equipo CrowdStrike Racing.

Relojes de lujo para los ganadores de las 24 horas de Daytona

Siguiendo las tradiciones de esta mítica carrera, que marca el inicio de la temporada IMSA, los ganadores de las cuatro categorías de las 24 horas de Daytona, reciben un reloj de lujo, valuado en medio millón de pesos mexicanos.

Ganadores de las 24 horas de Daytona 2026