Lo que necesitas saber: Ricardo Rodríguez tenía 19 años cuando debutó en Fórmula 1 con un Ferrari en el Gran Premio de Italia

La historia de México en Fórmula 1 comenzó en Monza, el ‘Templo de la Velocidad’, pero además inició con la mítica escudería Ferrari, con la cual se dio a conocer Ricardo Rodríguez, el menor de los hermanos Rodríguez, quien fue invitado al Gran Circo directamente por Enzo Ferrari, en la temporada 1961.

Con sólo 19 años de edad, Ricardo Rodriguez estaba destinado a ser campeón de Fórmula 1. “Era un piloto nato. No tenía que esforzarse. Tenía talento para la velocidad. Tenía los ingredientes de un campeón mundial”, recuerda Jo Ramírez, amigos cercano del menor de los hermanos Rodríguez.

Ricardo, el menor de los hermanos Rodríguez / Getty

Ricardo Rodríguez, el primer mexicano en Fórmula 1

En total han sido seis pilotos mexicanos que han competido en Fórmula 1, y el primero fue Ricardo Rodriguez, quien ganó fama internacional a finales de los años 50. Su rostro aparecía en revistas internacionales, como Sports Illustrated y en 1960 ocupó el segundo lugar en las prestigiosas 24 horas de Le Mans en un Ferrari Testa Rossa.

Repitió podio en 1961, al finalizar en tercer lugar, junto a su hermano, Pedro y tuvo grandes actuaciones en Nurburgring y en los mil kilómetros de París, por lo cual recibió la invitación de Enzo Ferrari para debutar en Fórmula 1, en el Gran Premio de Italia, donde la ‘Scudería’ compitió con cinco monoplazas.

Para ese momento, Ricardo Rodríguez tenía 19 años y 208 días de edad y mantuvo la marca como el piloto más joven en la historia de Ferrari en disputar un Gran Premio por más de 60 años, hasta el debut de Ollie Bearman en el GP de Arabia, en 2024, con 18 años y 305 días de edad.

Ricardo Rodríguez F1 Ferarrari

Ricardo Rodríguez, el debut en F1

Ricardo Rodríguez sorprendió a propios y extraños en la sesión de calificación, en la cual se ubicó en el segundo sitio, pese a contar con un motor V6 a 65º, que era menos potente que el de sus coequiperos.

De esta manera, Ricardo se presentó como el primer mexicano en la historia de Fórmula 1 el 10 de septiembre de 1961 en la primera fila del Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, con 19 años, y sólo superado por el alemán Wolfgang von Trips, quien peleaba el título de aquella temporada, con Ferrari.

Ricardo tomó el volante del Ferrari 156 marcado con el número 8 y una vez comenzada la carrera marcó historia, pues en la largada le ganó la posición a Von Trips, así que se convirtió en el primero mexicano en liderar una carrera de Fórmula 1.

Ricardo Rodríguez (primera fila, a la derecha) largó segundo en Monza / Getty

La tragedia de Monza

El debut de Ricardo Rodríguez quedó marcado por la trágica muerte de Wolfgang von Trips, quien después de su mala largada perdió varias posiciones y al final de la segunda vuelta, antes de entrar a la curva parabólica, su auto fue alcanzado por el de Jim Clarck.

En esa época los pilotos no usaban cinturones de seguridad, por lo cual salió disparado por el aire y falleció al instante. Su auto salió disparado hacia un grupo de aficionados y provocó la muerte de 14 de ellos.

El debut de Ricardo Rodríguez terminó antes de lo planeado

Ricardo Rodríguez tuvo duelos por la punta de la carrera contra los Ferrari de Phil Hill y Richie Ginther, hasta que tuvo que abandonar la carrera después de 13 vueltas debido a un problema con la bomba de combustible.

Aquella carrera fue ganada por el estadounidense Phil Hill, quien se convertiría después en campeón. El podio fue completado por Dan Gurney y Bruce McLaren.

Ricardo volvió a competir en la temporada 1962, en el Gran Premio de Países Bajos, el 20 de mayo.