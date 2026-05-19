Lo que necesitas saber: Hasta el momento, Muse ha estrenado cuatro sencillos de su próximo disco, 'The Wow! Signal', el cual se lanzará el 26 de junio.

A casi un mes de la fecha fijada para el lanzamiento del álbum The Wow! Signal, Muse estrena un sencillo más… el cuarto y, al parecer, el definitivo antes de dar a conocer todo el disco que prepararon durante todo el tiempo en el que estuvieron lejos de los escenarios.

Muse / Foto: facebook.com/muse

“Hexagons”, el cuarto adelanto del disco The Wow! Signal

La canción se llama “Hexagon”… y, bueno, suena a Muse…. A una de las muchas versiones de Muse que conocemos: la voz inconfundible de Matt Bellamy y los atascados arreglos que empujan a la canción a tratar de ser épica. Muy de la banda británica.

“Soy una marioneta con cuerdas cortadas / Devora mi alma mientras estoy débil y muriendo”, dice Bellamy en el inicio de esta canción que varios ven como la más “politizada” del conjunto de sencillos que Muse ha liberado de cara al estreno de The Wow! Signal, la cual está programada para el próximo 26 de junio.

En junio de 2025, la banda de Devon dio a conocer “Unravelling”, en marzo pasado se lanzó “Be With You” y, apenas en abril, se estrenó “Cryogen”. Tres sencillos que han sido bien recibidos por los fans, quienes ven en estas canciones un regreso de Muse al sonido que tenían en sus primeros discos… sobre todo al del Origin of Symmetry.

Muse… ¿uno de los grandes ausentes del Corona Capital?

Así que, ahora, a esperar el estreno de The Wow! Signal… ¿o el de otro sencillo? Luego, Muse emprenderá una gira por Norteamérica, la cual iniciará el 2 de julio, con Bloc Party, The Temperancias Tramp y Portugal, The Man como bandas abridoras (no las tres por show, sino alternándose fechas).

¿Una de los que hubieran quedado para el Corona Capital? Pues, a más de 10 años de que Muse encabezó el lineup del festival en 2015, seguro muchos hubieran querido ver regresar a la banda al festival… no pasó, entonces a ver si se da una vuelta por nuestro país para un show en solitario.