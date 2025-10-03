Lo que necesitas saber: El entrenamiento de pilotos de Fórmula 1 busca acelerar la frecuencia cardiaca para provocar mayor sudoración

El circuito de Marina Bay, de Singapur, se unió al calendario de Fórmula 1 en 2008 con la gran particularidad de ser la primera sede en celebrar un Gran Premio nocturno. La principal razón de hacer una carrera de noche tenía como finalidad evitar las altas temperaturas del día.

Pero aún de noche, los pilotos siguen sufriendo con temperaturas superiores a los 30 grados y en 2025 Singapur se convirtió en la primera carrera que se declara con riesgo de calor y que activa el protocolo para que los equipos y los pilotos hagan uso de un innovador sistema de refrigeración, ya que al interior de la cabina se alcanza una sensación térmica de entre 50 y 60 grados centígrados por diversos factores, como la cercanía del motor o unidad de potencia, que se calienta conforme avanza una carrera.

Los frenos del un Fórmula 1 alcanzan temperaturas de hasta mil grados, por lo cual también aportan calor al interior de la cabina, a la cual llega más calor por el flujo aerodinámico del propio monoplaza. A esto hay sumarle que el piloto lleva encima el nómex, guantes y casco.

Factores que hacen que la cabina llegue a los 50-60 grados centígrados

Calentamiento de la unidad de potencia

Calentamiento de los frenos

El calor dirigido hacia la cabina por el flujo aerodinámico del auto

Prendas: Nomex, casco y guantes

El sauna, un aliado para combatir las altas temperaturas de Singapur

Los aditamentos que tienen los pilotos en una carrera no son suficientes para competir a más de 50 grados centígrados. El sistema de hidratación se calienta muy rápido porque su instalación está muy cercana a la unidad de potencia, lo cual hace que el agua se caliente y en lugar de que el piloto se refresque, termina tomándose un te caliente.

El sistema de refrigeración aún causa dudas entre los pilotos, pues en pruebas anteriores éste falló después de algunos minutos, por ello siguen con una particular preparación que básicamente consiste en adaptar el cuerpo a las altas temperaturas entrenando en el sauna, además de ejecutar un plan minucioso de hidratación, todo esto pensando en el esfuerzo físico, pero también en el aspecto cognitivo.

“Como no trabajes la resistencia y la adaptación al calor, el calor puede mermar tus capacidades cognitivas”, dijo Xavi Martos, el preparador físico de Checo Pérez en 2022, previo al GP de Singapur, donde el mexicano ganó y medio vida al “This is the Mexican way”, una frase que ha pasado a la inmortalidad del automovilismo mexicano.

Los entrenamientos en el sauna son un aliado para que los pilotos puedan competir a altas velocidades en un circuito de requiere precisión a lo largo de una hora y media, sin perder la capacidad de concentración. El secreto está en adaptar el cuerpo a disipar el calor.

El cuerpo humano disipa el calor de forma natural a través del vómito (por eso vomitamos cuando nos da un golpe de calor), la orina y la sudoración. Evidentemente un piloto no puede vomitar en competencia, ni detenerse para ir a orinar, así que lo que se trabaja en el sauna es la capacidad de sudoración, pero con el enorme reto de no provocar una deshidratación.

Xavi Martos trabajó con Checo en el sauna de tal forma que el corazón pudiera bombear sangre más rápido, así el cuerpo puede disipar el calor a través de la sudoración.

¿Cómo entrenan los pilotos de Fórmula 1 en el sauna?

Para estimular el bombeo rápido del corazón, se realizan ejercicios como bicicleta estática dentro del sauna, aunque para llegar a este punto se debe seguir un proceso. No es comenzar a entrenar con la bicicleta y ya.

De acuerdo con Martos, este proceso debe tener una duración de al menos dos semanas para que el cuerpo se adapte a las altas temperaturas sin provocar consecuencias físicas agresivas.

Las primeras sesiones deben ser de cinco a 10 minutos sin esfuerzos físicos exigentes. Conforme pasan los días, el cuerpo se adapta y se incrementa el tiempo dentro del sauna y posteriormente se introducen ejercicios que aumenten la frecuencia cardiaca. O sea, ejercicios que hagan que el corazón trabaje más rápido.

En cada sesión se debe monitorear el tema de la deshidratación, la cual no debe ser superior al 10% del peso corporal para que el piloto conserve la capacidad cognitiva.

¿Por qué es tan importante la capacidad cognitiva en Singapur?

Los pilotos, entre ellos Carlos Sainz, consideran que Singapur es la carrera con más alta demanda de esfuerzo físico debido a que cuenta con curvas que exigen frenadas agresivas y constantes, por lo cual el piloto lidia constantemente con fuerzas G.

Además, al ser un circuito callejero, los autos acarician los muros, así que en caso de alguna distracción terminarán con los monoplazas destrozados.

La temperatura en pista también exige a los pilotos, ya que el comportamiento de los neumáticos se modifica. Las altas temperaturas como las de Singapur o Qatar hacen que las gomas se sobrecalienten y por lo tanto tengan menos agarre y se genere una rápida degradación.

Así que el piloto debe ser preciso en cada una de las curvas para no exigir aún más a los neumáticos y ejecutar una estrategia correcta y esto sólo se logra con destreza cognitiva.

Así que Grandes Premios como el de Singapur o el de Qatar, no es solo calor y carreras, es adaptación física y destreza cognitiva para mantener la concentración, ejecutar una estrategia y hacer que un monoplaza ruede lo más rápido posible sin cometer un solo error en los muros. Esto y más convierte a Fórmula 1 en la máxima categoría del automovilismo en el mundo.

