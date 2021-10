¿Les da miedo? 12 grandes series y películas de terror para ver en streaming

En los últimos años, las plataformas de streaming nos han sorprendiendo con el enorme catálogo de contenidos que nos ofrecen. Prácticamente todos los servicios más populares de la actualidad tienen algo para todos los gustos y géneros, como comedia, romance, drama, acción, ciencia ficción y fantasía, y más. Sin embargo, bajita la mano, también tiene un gran listado de series y películas de terror que a cualquiera le quitan el sueño.

Y la verdad es que es una maravilla tener a la mano todas estas producciones que nos sacan uno que otro susto, porque de repente es bueno mantenernos al filo del sillón checando historias paranormales o casos de la vida real que dan más miedo que un fantasma o ente sobrenatural, ¿a poco no? Pero la verdad es que es tanta la oferta que muchas veces dejamos pasar opciones espectaculares que están un tanto ocultas.

Hay grandes series y películas de terror en las plataformas de streaming

Es por eso que aprovechando que ya casi estamos llegando a dos de nuestras fechas favoritas del año, Halloween y Día de Muertos, por acá les armamos una lista con 12 grandes series y películas de terror que pueden ver si ningún problema en las plataformas de streaming más populares de la actualidad. Aquí encontrarán de todo, desde producciones importantes de los últimos años y verdaderos clásicos del género que todos deben ver una vez en la vida.

Así que si ustedes no quieren salir de sus casas e ir a una fiesta para festejar estas fechas o simplemente buscan armar un maratón que de verdad no los deje pegar el ojo en toda la noche, seguramente encontrarán un montón de opciones para pasarla entre sustos, miedo y suspenso en la comodidad de sus hogares. Pero bueno, dejemos de hablar y pasemos a la acción, a continuación les dejamos nuestro listado.

Marianne

En septiembre de 2019, Netflix nos sorprendió estrenando una serie espectacular: Marianne. Esta trama es sumamente fascinante, pues sigue a una autora que acaba de publicar una exitosa novela de terror. Sin embargo, un buen día se da cuenta de que las historias que ella misma escribió se hacen realidad, por lo que tendrá que volver a su pueblo natal para enfrentarse a los demonios de su pasado. Sí, nada da más miedo como que tus propias pesadillas y temores se materialicen.

Puedes ver Marianne en Netflix

Lovecraft Country

Sin duda, las historias de H.P. Lovecraft son indispensables para entender el terror en la literatura e inevitablemente, su influencia llegó a otros medios. Tal es el caso de Lovecraft Country, una serie que nos cuenta la historia de Atticus Freeman, un hombre afroamericano en los años 50 que se embarca con su amiga Letitia y su tío George en un viaje en busca de su padre. Así comienza una lucha por sobrevivir y superar los terrores racistas de la población blanca y algunos monstruos terroríficos.

Puedes ver Lovecraft Country en HBO Max

La historia de Lisey

Para historias de terror, el gran Stephen King se pinta solo. En 2006 publicó la novela La historia de Lisey, la cual tuvo una adaptación televisiva hasta 2021. Esta historia se centra en una mujer dos años después de la muerte de su esposo, un famoso novelista; sin embargo, el matrimonio estaba lejos de ser perfecto, y una serie de eventos la harán recordar memorias reprimidas y olvidadas. Entre libros, sangre y dudas, esta mujer se enfrentará a sus propios demonios personales.

Puedes ver La historia de Lisey en Apple TV+

The Terror

Nada como checar una historia basada en hechos reales que nos quite el sueño. Y ese es justo el caso de The Terror, la cual está inspirada en el libro homónimo de Dan Simmons que a su vez, toma como referencia la famosa expedición perdida de Franklin, dirigida por John Franklin, donde lamentablemente perdió la vida frente a su tripulación al intentar cruzar una parte inexplorada del Ártico. Así que acá una vez más, el miedo no viene de seres de otra realidad, sino del temor a morir y sufrir bajo esas condiciones.

Puedes ver las dos temporadas de The Terror en Amazon Prime Video

Servant

Cuando pensamos en M. Night Shyamalan, se nos vienen a la mente los plot twist de sus películas e historias como El sexto sentido y Glass. Sin embargo, también ha participado en algunos proyectos para la televisión, como el caso de Servant, una serie más de suspenso y thriller psicológico que de terror que nos cuenta la historia de Dorothy y Sean Turner, quienes contratan a una joven niñera para cuidar a su hijo recién nacido. A medida que pasa el tiempo, queda claro que “las cosas no son como parecen”.

Puedes ver Servant en Apple TV+

El Gabinete del Doctor Caligari

Es momento de hablar de los clásicos de terror y nada como empezar con una película que te pone los pelos de punta, El Gabinete del Doctor Caligari. Si eres un cinéfilo de hueso colorado seguramente la has visto un montón de veces, pero si es la primera vez que escuchas de esta cinta, tienes que saber que es una de las obras por excelencia del cine expresionista alemán y de toda la historia del cine mudo, una verdadera joya en toda la extensión de la palabra.

La historia se centra en el Doctor Caligari, un loco hipnotista que usa a un sonámbulo, Cesare, para cometer asesinatos. El filme tiene un estilo visual oscuro y retorcido, que utiliza un montón de figiras como formas puntiagudas, líneas oblicuas y curvas, estructuras y ambientes para crear planos, escenas y secuencias que probablemente te quitarán el sueño.

Puedes ver El Gabinete del Doctor Caligari en Amazon Prime Video

The Shining

¿Hay algo que no se haya dicho a estas alturas sobre The Shining? Sí, sabemos que a Stephen King, el autor de la novela homónima, no le encantó la adaptación cinematográfica que Stanley Kubrick presentó en 1980 –sobre todo porque el cineasta estadounidense se tomó un montón de libertades creativas y reinterpretó algunas partes de la obra original–. Sin embargo, aunque al maestro del terror le duela, la película es un clásico del cine de miedo.

La trama sigue a Jack Torrance, un hombre que se muda junto a su esposa, Wendy, y su hijo Danny al hotel Overlook con la finalidad de trabajar ahí. Pero nuestro protagonista empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad, que paulatinamente, debido a la incomunicación, al insomnio, a sus propios fantasmas interiores y a la influencia maléfica del lugar, se ve inmerso en una espiral de violencia en contra de su propia familia.

Puedes ver The Shining en HBO Max

Halloween

Continuamos con la lista de infaltables en el cine de terror que puedes ver en las plataformas de streaming con una franquicia que en la actualidad revivió, por supuesto que hablamos de Halloween. Al parecer, nada podrá detener ni matar a Michael Myers, probablemente Laurie Strode nunca logre acabar con él, pero la realidad es que a pesar de todo y lo que se diga de esta historia, sigue siendo relevante como cuando se estrenó en 1978.

La cinta original nos presentó al Boogeyman –o Michael Myers–, un sujeto que de niño mató a su familia y por ese motivo termina en un psiquiátrico. Sin embargo, conforme pasan los años, se escapa y regresa a la casa de su infancia con sed de venganza. Tanto así que termina asesinando a prácticamente todas las personas a su alrededor, aunque en el camino también se dedica a seguir a Laurie. Una de esas tramas que se ven en estas fechas.

Puedes ver Halloween en Netflix

El Exorcista

Otra película que cualquiera debe ver al menos una vez en la vida. En 1973, William Friedkin dejó a miles de personas con la boca abierta –y le provocó pesadillas a un montón de generaciones– con el estreno de El Exorcista. No solo se convirtió en una de las películas más importantes en toda la historia del cine de terror y un clásico instantáneo, también fue polémica, transgresora e incluso obtuvo nominaciones para los Oscar y Golden Globes.

La cinta sigue los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan MacNeil, una niña de doce años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. Aunque la película se basó en la novela homónima publicada por el autor William Peter Blatty en 1971, el escritor siempre dijo que se basó en una historia real que leyó en el periódico para escribir esta obra, que a pesar de que los tiempos han cambiado, estamos seguros que todavía asusta a muchos. Puedes ver El Exorcista en Amazon Prime Video

Psycho

Probablemente exista un debate para encontrar cuál es la mejor película de Alfred Hitchcock. Sin embargo, es probable que muchos consideren que Psycho debería estar en el primer lugar y con justa razón. Basta con decir que rompió muchos esquemas dentro de la industria cinematográfica, pues nos mostró un nuevo nivel de violencia, comportamientos pervertidos y la sexualidad, además que para muchos es considerada el ejemplo más temprano del slasher.

Esta historia de terror se desarrolla en su mayoría en un temible y solitario motel, donde se hospeda una secretaria, Marion Crane, la cual huyó con un montón de dinero robado de su empresa. El motel lo opera Norman Bates, quien al principio se muestra como una persona común y corriente, pero conforme avanza la película nos damos cuenta de que algo no está bien con este sujeto, y sobre todo entre las paredes y habitaciones del lugar.

Puedes ver Psycho en HBO Max

Alucarda, la hija de las tinieblas

Por supuesto que en el listado no podíamos dejar de lado al cine mexicano, y qué mejor representante que Alucarda, la hija de las tinieblas. En 1978, el director Juan López Moctezuma estrenó esta película protagonizada por Tina Romero y que sin duda, marcó un antes y después en la manera en que se filmaban cintas de terror en nuestro país, aunque también incluyó temas atípicos para la época como hablar de la comunidad LGBTQ+.

Los sucesos de esta película tienen lugar en un convento católico en México que sirve a la vez como orfanato. Alucarda, una huérfana de quince años que ha vivido ahí desde que prácticamente nació. Pero todo cambia cuando conoce a Justine, con quien arma una fuerte amistad, hasta el extremo de casi desearse sexualmente. Sin embargo, luego de un encuentro con unos extraños gitanos, se desencadenen sucesos paranormales a su alrededor.

Puedes ver Alucarda, la hija de las tinieblas en Mubi

La Mosca

Por último pero no menos importante, tenemos una cinta que seguramente le abrió las puertas del terror a muchos: La Mosca. Sí, sabemos que la película original es la de 1958 –que por cierto, también es una joya–, pero en 186, David Cronenberg dirigió una nueva adaptación protagonizada por Jeff Goldblum junto a Geena Davis y John Getz, una adaptación que le voló la cabeza a una generación y se convirtió en influencia del biopunk.

La trama se centra en un talentoso científico que está a punto de descubrir un método de teletransportación que cambiará el mundo para siempre. En las últimas fases de su proyecto une fuerzas con una periodista que en muchas ocasiones le hará de ayudante para perfeccionar este revolucionario invento. Pero en un momento de flaqueza, el protagonista cometerá un error que le va a salir más caro de lo que pensaba… de miedo.

Puedes ver La Mosca en Star+