Puro crack: 6 padres que entrenaron a sus hijos deportistas y se merecen una película

En el deporte hay un montón de historias grandiosas que nos hacen emocionarnos. Historias de superación que muchas veces no conocemos y que la verdad sería increíble que el mundo las supiera. En algunas ocasiones, estos casos llegan a las masas gracias a las películas, como lo que está sucediendo con King Richard, la inspiradora historia del padre de Venus y Serena Williams, quien fue parte importante para que sus hijas se convirtieran en las mejores tenistas de la historia.

Por si no tenían idea, la cinta se centra en Richard Williams, un hombre bastante decidido que armó un enorme plan para que sus pequeñas triunfaran en el tenis. Eso sí, sus métodos eran poco convencionales y no siempre lograba que Serena y Venus tuvieran grandes oportunidades, pero gracias a su visión y empeño consiguió que ambas salieran de Compton para ganar los torneos más grandes del mundo como Wimbledon, Roland Garros, el Abierto de Estados Unidos y más.

King Richard no es la única historia deportiva sobre padres que deberían llegar al cine

Sin duda la historia de Richard Williams y sus hijas se merecía llegar a la pantalla grande, pues no fue nada sencillo lo que tuvieron que pasar para sobresalir en un deporte que en muchas ocasiones es un tanto elitista. Sin embargo, ellos no son los únicos con casos impresionantes o motivadores que estaría increíble ver en el cine. De hecho, hay un montón que quizá no conocemos a profundidad pero que de cualquiera manera, son interesantes y no podemos dejar pasar.

Aprovechando que después de mucha espera, este 2 de diciembre por fin se estrenará King Richard en México, queremos repasar algunas historias de padres que entrenaron a sus hijos para convertirse en grandes deportistas y que sin temor a equivocarnos, tienen carnita suficiente como para proyectarse en las salas de todo el mundo. Cabe recordar que este listado no tiene una numeración y simplemente los organizamos así de manera aleatoria, ¿están listos? Ahí vamos.

Dwayne Johnson y Rocky Johnson

Quizá todos conozcan su trayectoria como estrella de la WWE y más tarde como actor de Hollywood –el mejor pagado en la actualidad–. Sin embargo, la historia de Dwayne Johnson es sumamente interesante, porque siguió la tradición familiar de luchadores. Él es nieto de Peter Maivia e hijo de Rocky Johnson, dos figuras importantes de este deporte en Estados Unidos, y a pesar de que al principio se dedicó al futbol americano, años más tarde se dio cuenta de que su camino era en el cuadrilátero.

Por supuesto que a temprana edad y gracias a su padre, aprendió la gran mayoría de las cosas que le sirvieron a lo largo de su carrera y que a la larga hizo que se convirtiera en campeón de la lucha libre. Y sí, sabemos que ya existe una serie cómica que nos cuenta parte de la vida de Johnson, Young Rock, pero quizá no estaría de más llevarlo a la pantalla grande y ver momentos mucho más emotivos y motivacionales en el carrera profesional de The Rock, ¿no lo creen? Nosotros sí la veríamos.

Floyd Mayweather Jr. y Floyd Mayweather Sr.

Criticado y muchas veces polémico, pero no podemos dudar que Floyd Mayweather Jr. es uno de los mejores boxeadores de la historia, por más que no te encante su estilo. Y eso lo demuestra su récord de 50 victorias y ninguna derrota, así como los múltiples campeonatos que ganó a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, el amor por el cuadrilátero no llegó solo porque sí, pues su padre, Floyd Mayweather también fue un boxeador sumamente famoso e indudablemente su hijo quiso seguir sus pasos.

Se sabe que desde los primeros años de Mayweather Jr. como pugilista, su papá lo acompañó en cada momento; de hecho, hasta su último combate oficial estuvo presente. Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles para él, es por eso que nos encantaría ver una película biográfica en donde podamos entender mejor la dinámica entre ambos, así como los triunfos y descalabros que tuvo a lo largo de su carrera. La verdad, seríamos de los primeros en sentarnos en la sala de esta cinta.

Stephen Curry y Dell Curry

En la NBA tenemos historias de éxito increíbles que fácilmente podrían llegar al cine, por ahí tenemos el ejemplo de Michael Jordan, pero si nos vamos a las figuras que el basquetbol tiene en la actualidad, sin duda tendríamos que mencionar a Stephen Curry. No solo se ha convertido en uno de los mejores jugadores que hay en estos momentos en la duela profesional e ídolo de los Golden State Warriors, también es hijo de una leyenda de este deporte, ni más ni menos que Dell Curry.

El padre de Curry fue el líder de todos los tiempos en puntos de los Charlotte Hornets e incluso tuvo el récord de más anotaciones de tres puntos. Desde muy pequeño, Stephen se adentró a este mundo gracias a su papá, quien lo entrenó a temprana edad. Pero él no fue el único que también le entró al deporte porque su hermano Seth también es basquetbolista y su hermana Sydel juega voleibol a nivel universitario. Así que como en el caso de King Richard, sería interesante ver en una película cómo Dell llevó a sus hijos al éxito.

Neymar Jr. y Neymar Sr.

No podemos hablar de futbol en la actualidad sin hablar de Neymar Jr. Desde sus primeros años como jugador local en Brasil, pintaba para cosas grandes y gracias a su talento logró saltar a Europa para jugar en grandes equipos como Barcelona y PSG. Poco a poco demostró que tenía la técnica y lo necesario para triunfar en este deporte, y más tarde se convirtió en referente no solo de los planteles en los que ha formado parte, también de la selección de su país. Aunque su éxito no vino de la nada.

Resulta que el 10 de Brasil heredó el gusto por el futbol por parte de su padre, Neymar Sr., quien en sus últimos años en Mogi das Cruzes, un extenso suburbio industrial ubicado en las afueras de Sao Paulo. Luego de retirarse, se convirtió en el asesor de su hijo, y el Jr. incluso ha hablado sobre la influencia de su papá para dedicarse a este deporte. Y la verdad es que nos encantaría ver la historia de ambos en la pantalla grande pero, ¿quién creen que podría interpretarlo en el cine?

Laila Ali y Muhammad Ali

Los hombres no son los únicos que consideramos para esta lista. De este lado pensamos en Laila Ali, una de las mejores boxeadoras que hemos visto en los últimos años que a lo largo de su carrera ganó múltiples campeonatos y sorprendió al mundo con su espectacular técnica. Sin embargo, el talento no vino de solo, ya que es hija de una de las leyendas más grandes en la historia del boxeo: ni más ni menos que Cassius Marcellus Clay, Jr., mejor conocido por todo el mundo simplemente como Muhammad Ali.

Sobra decir que Muhammad es una de las figuras más importantes del deporte y de los cuadriláteros, que a lo largo de su trayectoria rompió paradigmas. Esta misma pasión se la compartió a su hija Laila, quien boxeó de 1999 hasta 2007 con un total de 24 victorias y 0 derrotas. Así que tratándose de una familia sumamente ganadora, sería increíble ver los inicios de esta boxeadora y como su padre influyó para dedicarse al pugilismo profesional.

Mick Schumacher y Michael Schumacher

Por último pero no menos importante, tenemos a uno de los talentos más prometedores del automovilismo profesional, Mick Schumacher. A pesar de que en 2021 inició formalmente su carrera dentro de la Fórmula 1 con el equipo de Haas, su historia no comenzó ahí, ya que desde las categorías inferiores dejó a muchos con el ojo cuadrado por su enorme talento frente al volante. Y sin duda, mucho de lo que sabe es gracias a su padre, uno de los campeones más importantes en la historia del Gran Circo: Michael Schumacher.

Schumacher es uno de los pilotos más grandes que se han visto en las pistas del mundo, quien durante su estancia en escuderías como Benetton y Ferrari ganó siete campeonatos. Actualmente funge como el consejero de su hijo y para ser honestos, nos encantaría ver cómo fue el camino de Mick y el apoyo que recibió de su padre desde que arrancó en los go karts hasta la máxima categoría. La verdad es que esta película sería sumamente emocionante, ¿a poco no?