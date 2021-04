¡Ay, caramba! Es el turno de Morrissey y ‘The Smiths’ para aparecer en ‘Los Simpson’

Si hay algo que nos encanta de ‘Los Simpson’, además de su bola mágica de cristal para predecir el futuro, es la serie de icónicos personajes a los que les rinden homenaje. Pero ahora, los escritores de la serie de Springfield, se preparan para rendir homenaje, nada más y nada menos que a Morrissey y ‘The Smiths’ en un nuevo capítulo sin precedentes.

El solo hecho de ver a la extinta banda británica de punk, conviviendo con la familia amarilla en plena temporada 32, se siente literalmente como si ‘Cada Día fuera Domingo’. Pero, la cosa se pone aún mejor gracias a que el exlíder de la agrupación, se negó a participar físicamente en el programa, por lo que el equipo creativo de Matt Groening, puso manos a la obra para crear una de las mejores parodias de todos los tiempos.

Personaje alterno

Ante la ausencia del hoy político de ultraderecha, los creativos tuvieron que aplicar ‘la magia de la televisión’ y será Benedict Cumberbatch, el actor y estrella de Sherlok Homes’, quien interpretará a ‘Quilloughby’, un cantante británico de la era de los 80 que se convierte en el amigo imaginario de Lisa Simpson, en el episodio titulado ‘Panic On the Streets of Springfield’ -una adecuación muy ad hoc de la letra de “Panic in the Streets of London”–

Sin embargo, a decir de Tim Long, guionista del episodio en el que aparecen Morrissey y ‘The Smiths’, ‘Quilloughby’, no se parecerá en nada al rockero de 61 años. En su lugar, el personaje será una mezcla entre su archienemigo número uno, Robert Smith, de ‘The Cure’, Ian Curtis de ‘Joy Division’ y otro poco de algunos músicos más.

El impacto de ‘The Smiths’

A pesar de la polémica que rodea al intérprete de ‘Suedehead’ por su ideología antimigrante, Long quiso hacer un episodio especial de Morrysey y ‘The Smiths’, por el gran impacto que dejaron tanto en la música, como en la generación ochentera, siendo este capítulo una forma de retribuir a la banda por todo lo que marcaron en la vida del guionista, “Ser fan de un grupo, es como tener una relación de por vida con ellos, con todos los altibajos que eso implica”, señaló a Variety.

Añadiendo que “las largas alabanzas sobre Cumberbatch en el papel, junto con sus escenas con Yeardley Smith (la voz de Lisa Simpson) “son simplemente mágicas. Y las canciones, con letra mía y música de Bret McKenzie, son tan buenas. Bret sabía exactamente lo que estábamos buscando y lo acertó. Quizás sea el genio más agradable que conozco”.

En algunos avances que ya circulan por las redes sociales, se puede apreciar a Lisa y a ‘Quilloughby’, saliendo de un pub, con todo el ‘outfit’ ochentero y ese copete con crepé, que rogamos no vuelva a estar de moda. Sin duda, este capítulo de ‘Los Simpson’, pasará a la posteridad para todos los fans de Morrissey y ‘The Smiths’. El episodio se estrenó en estados Unidos, el 18 de abril del 2021, solo nos basta mantener los dedos cruzados para que llegue pronto a México. Mientras tanto, nuestro consuelo es que tendremos a ‘Los Simpson’ al menos por dos temporadas más.