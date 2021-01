¡Checa el nuevo avance de la serie spin-off de Bob Esponja llamada ‘Kamp Koral’!

A mediados de 2020, la franquicia de Bob Esponja volvió a crecer con una película más llamada Sponge On The Run. En esta nueva entrega, vimos a nuestro querido e icónico personaje amarillo, acompañado por su siempre leal amigo Patricio, embarcarse en una aventura para salvar a su mascota Gary.

Los que ya han visto esa la cinta, recordarán que hubo una parte en la que conocimos parte de la infancia del buen Bob, esto en una secuencia muy tierna y divertida. Pues bien, ahora podremos echarle un vistazo más significativo a los primeros años de la vida de Pantalones Cuadrados con la serie spin-off Kamp Koral, de la cual se acaba de lanzar un nuevo avance extendido que disfrutarás bastante.

El primer avance de ‘Kamp Koral’

¡Ah! (inserte aquí la voz del narrador con acento francés) Parece que fue ayer cuando Bob Esponja llegó a nuestras vidas. Y es que es bastante irónico porque quienes crecimos con la caricatura vimos al cocinero del Crustáceo Cascarudo tener varias simpáticas aventuras en su etapa adulta. Ahora nosotros crecimos, pero es la esponja quien regresa a su niñez.

Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years es el nuevo show spin-off de la franquicia de Nickelodeon que nos ofrecerá un vistazo de la infancia del alegre personaje creado por Stephen Hillenburg. Ya en meses pasados hubo algunos adelantos del proyecto, pero en esta ocasión los productores se rifaron y compartieron un avance más largo de lo normal de lo que bien podría ser un capítulo de la serie.

A lo largo de casi seis minutos y medio, vemos a un pequeño Bob Esponja esperando junto a sus demás compañeros boy scouts a que por fin les permitan ir a atrapar medusas. Acá vemos a un joven Calamardo haciéndola de guía mientas Arenita se une a Bob en su emocionada espera.

Sin embargo, las cosas se complican pues Patricio interrumpe la sesión en los campos de medusas cuando tiene que ir repetidamente al baño (o poniendo alguna excusa medio rara como de costumbre). Justo cuando el calamar dará el pitazo oficial para arrancar con la actividad, le informan a la esponja que debe ir a la oficina del director (quien es Don Cangrejo) a tomar una llamada de su mamá.

Luego de aguantarse un buen rato y en medio de la llamada, nuestro querido protagonista por fin logra su cometido, eso sí, de la mano de su mejor amigo rosado. Acá te dejamos el adelanto completo llamado The Jellyfish Kid.

Los miembros del elenco en la nueva serie de Bob Esponja

Aunque esta nueva serie se tratará sobre los años de infancia de Bob Esponja, Nickelodeon decidió respetar la tradición de la franquicia y dejará que los mismos actores del show clásico se unan a la aventura. Es así que escucharemos a Tom Kenny (conocido también como Parche, el Pirata) retomar la voz del pequeño Bob, Bill Fagerbakke como Patricio, Rodger Bumpass como Calamardo, Clancy Brown como Don Cangrejo, Carolyn Lawrence como Arenita y Mr. Lawrence como Plankton. ¿Se repetirá la decisión con el doblaje en Latinoamérica?

De acuerdo con Variety, la serie aún no tiene una fecha definida de estreno pero se contempla que llegará en este 2021, primero al servicio de Paramount Plus (que será el nuevo nombre de CBS All Access) y luego a Nickelodeon.