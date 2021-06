“Queremos unir a las familias con esta historia”: Una entrevista con el elenco de ‘Home Before Dark’

La segunda temporada de Home Before Dark ya está disponible en Apple TV+ como parte de sus producciones originales.

No nos queda la menor duda que las plataformas de streaming han sido un verdadero respiro durante todo este último año, pues cada mes –y prácticamente cada semana– tenemos nuevas series y películas. Sin embargo, hay quienes además de presentar producciones frescas, también renovaron proyectos que funcionaron en el pasado y que la verdad siguen siendo muy interesantes, como el caso de Apple TV+ con Home Before Dark.

Como parte de sus contenidos originales, el servicio de los de Cupertino presentó esta historia en abril de 2020 basada en la vida de la joven periodista, Hilde Lisko, llena de misterio y un elenco prometedor. En total fueron 10 los primeros episodios donde seguimos las aventuras de esta chica y su familia, quienes se mudan de Brooklyn a un pequeño pueblo para descubrir un caso sin resolver que, incluso su propio padre, trató de enterrar.

‘Home Before Dark’ vuelve con más misterio e intriga

Home Before Dark se convirtió en un verdadero éxito, es por es que Apple TV+ no dudó en renovarla para una segunda temporada. Fueron muy pocos los detalles que revelaron sobre la nueva tanda de episodios, solo confirmaron que volveríamos a ver a toda la familia envuelta una vez más en una intriga que sobrepasará todo lo que nos mostraron previamente y que promete mantenernos al filo del sillón con una historia intensa.

Aprovechando el estreno de la siguiente entrega de la serie, tuvimos chance de platicar con ni más ni menos que los protagonistas: Jim Sturgess (Matthew Lisko) y Brooklyn Prince (Hilde Lisko), quienes nos contaron cómo fue volver a este universo, de qué manera se sienten identificados con sus respectivos personajes, de qué manera se sienten identificados con ellos y la trama que estamos por ver en estos nuevos capítulos.

Regresar para ser una familia de nuevo

En Home Before Dark, Jim Sturgess interpreta al patriarca de la familia Lisko, Matthew, un hombre que trabaja como periodista y que por causas muy importantes regresa a un pequeño pueblo. Sin embargo, nunca imaginó que su hija Hilde contaría con más habilidades que él para desenredar un caso que muchos daban por perdido. Es por eso que para las dos estrellas de esta historia –sobre todo para Brooklyn Prince– volver a trabajar juntos fue especial.

“Volver de alguna manera se sintió como algo mágico, recrear todo este mundo y al menos desde mi punto de vista, estaba muy emocionada por regresar e interpretar a nuestros personajes. Siento que al principio fue un poco extraño, ¿sabes? Como que todavía no podíamos creerlo y nos preguntábamos, ok ¿cómo eran estos personajes? ¿Cómo es ‘Home Before Dark’? Creo que la segunda temporada de este show impactará en las personas, realmente eso es lo que queremos y nos encantaría verlo”.

“Home Before Dark’ es una historia queq mira hacia todos lados

Luego de ver todos los episodios, podemos decirles que esta segunda temporada de Home Before Dark viene recargada comparada con la anterior. Sí, el misterio y el caso que Hilde resuelve junto a sus amigos no fue nada fácil y por momentos los puso en peligro, pero en esta ocasión las cosas se harán más grandes al darse cuenta de que hay algo oculto en una propiedad y una empresa secreta quiere hacerse de ese lugar con un fin sumamente terrible.

“Creo que lo que me llamó la atención de esta nueva historia es el hecho de que más allá de que el asesinato y secuestro forman parte del ambiente de la serie, cambian por completo el sentido de todo. Siento que todo el caso se vuelve más grande que el anterior y toca fibras muy sensibles y es muy abierta a todo tipo de situaciones, los escritores crearon una historia ambiental porque sabían que en el fondo es lo que se necesitaba en esta ocasión, porque hay muchas cosas ocurriendo mientras Hilde está investigando. Ese fue el motor de la segunda temporada, enfocarse en cada aspecto que rodea a mi personaje”.

¿En qué se parecen Brooklyn y Hilde?

Uno de los puntos más altos de Home Before Dark es la interpretación de Brooklyn Prince como Hilde Lisko. Ella es quien lleva las riendas de toda la serie y es inevitable no quedar enganchado con su personalidad, pues es sumamente inteligente, decidida y no tiene miedo a nada con tal de sacar a la luz la verdad; cualidades que la convierten en una gran periodista aunque nos surgió una duda, ¿qué tanto se parece la actriz a su personaje? Bueno, pues ella misma nos lo cuenta.

“Siento que nos parecemos en unas cuantas cosas. Me he obsesionado con películas, ya sabes, con películas divertidas y programas de televisión que me saquen una risa, aunque no creo que esa clase de cosas le ayuden a Hilde en sus casos o artículos, pero siempre intento leer los guiones de todo lo que veo y encontrar las pistas que dejan en cada capítulo que te indican hacia donde irá la historia. Así que creo que por ese lado, ambas somos muy similares”.

Lo que pasaría si Jim Sturgess se encontrara con Matt

Como ya lo mencionábamos antes, Jim Sturgess da vida a Matthew Lisko en Home Before Dark. Él es un hombre que a pesar de amar a su familia y ser cercano a todos, por momentos tiene cierta oscuridad y complejidad. En esta segunda temporada descubrimos más cosas del patriarca y entendemos que la relación con su padre ha afectado su personalidad pero, ¿qué es lo que este actorazo cree que su personaje pensaría sobre él?

“Vaya, esa sí que es una pregunta interesante y difícil. Creo que yo no soy la persona indicada para hablar sobre esto, Matt tendría que contestarlo. Cuando conocí a este personaje me di cuenta de que siempre ha estado en una encrucijada, pero como actor siempre le he querido hacer varias preguntas para terminar de comprenderlo a él, su personalidad y su vida. Seguramente como él es periodista y yo soy un factor, le sería muy fácil encontrarme y decirme ‘hey, creo que soy yo el que te tiene que hacer unas cuantas preguntas’. Creo que estaría en modo reportero y el terminaría entrevistando, así que no tengo idea de qué diría sobre mí pero seguro publicaría un gran reportaje”.

Interpretando a un personaje complejo

A lo largo de su carrera, Jim Sturgess ha interpretado toda clase de personajes. Lo hemos visto en comedia, drama, aventura y más géneros cinematográficos, pero en Home Before Dark se topó con que Matt tiene un montón de detalles que envuelven su historia e inevitablemente le da cierta complejidad. Es por eso que personificarlo ha sido todo un reto, pues ha intentado mostrar en la pantalla todas esas cosas que lo hacen único.

“Creo que lo más complicado ha sido mantener ese balance y dualidad entre ser un reportero y un apoyo para su hija, con quien obviamente tiene muchas cosas en común y siempre se ve reflejado en Hilde. Pero además de ese equilibrio entre ambas partes de su vida, tiene que ser un padre responsable, es una línea muy delgada la que camina entre apoyar a sus hijos y animarlos a seguir sus sueños, y dar un paso hacia atrás cuando las cosas se complican y hacer todo lo posible para que no se metan en problemas; protegerlos en cada paso que dan”. “Hilde no ayuda mucho porque siempre está investigando y eso le trae muchos conflictos, pero la ayuda porque está haciendo la diferencia, esta cambiando la narrativa. A Matt lo inspira todo lo que hace su hija, pero también quiere protegerla en todo momento. Así que sí, es divertido y complicado caminar entre ese extraño balance”.

‘Home Before Dark’ nos invita a buscar la verdad

Sin duda, Home Before Dark es una serie que tiene cargados muchos temas. Por un lado está el misterio y el suspenso de no saber qué es lo que pasará con los casos que Hilde sigue, pero lo más importante es que es una historia familiar que tanto chicos y grandes pueden disfrutar en un maratón. Pero sobre todo y en particular en la segunda temporada, para Brooklyn hay un mensaje muy importante que dejarle a todos los espectadores del mundo.

“Pienso que el mensaje de toda la temporada es obviamente encontrar la verdad, y darse cuenta de que la verdad es la única manera en que podemos vivir honestamente, siendo abiertos y teniendo la mente muy despierta. Aunque creo que también es importante mencionar lo valioso que es el tiempo que pasas con tu familia y amigos. Muchas personas a veces no paran de trabajar y creo que la serie trata de que invites a las personas que quieres, tus papás o hermanos y juntos se sienten contigo a ver esta historia, porque es horrible perder la noción del tiempo y darte cuenta de que estás perdiendo a esas personas valiosas. El show intenta de representar eso y unir al público”.

Los posibles escenarios de una tercera temporada

Por supuesto que por ahora es muy complicado pensar en una tercera temporada de Home Before Dark, pues apenas se acaba de estrenar la segunda parte en Apple TV+. Sin embargo, tanto Jim como Brooklyn ya tienen al menos una idea de lo que les gustaría ver en la siguiente trama si es que la plataforma de streaming decide renovar a la serie para otra tanda de episodios. Y la verdad es que no suena nada mal lo que están pensando.