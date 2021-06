Apple anunció, a través de un video que podrán encontrar al final de esta nota, todas las series y películas que formarán parte de su catálogo bajo el lema de Only Apple Originals. Como sabemos, una de las cualidades de Apple TV+ es que construye su catálogo, desde 2019, de puras producciones o coproducciones originales de alta calidad.

Hemos visto sus colaboraciones con Jennifer Aniston, Chris Evans, M. Night Shyamalan, Tom Hanks, Sofia Coppola, Octavia Spencer, Justin Theroux, los hermanos Russo, Tom Holland (AQUÍ puedes ver nuestra entrevista por Cherry), Oprah y el príncipe Harry, y un sinfín de celebridades, creadores y artistas que quieren contar historias dentro de todos los géneros posibles.

Y ahora es el turno de otros grandes nombres, quienes aparecerán detrás y frente a la cámara. Tal es el caso de Will Ferrell, quien se reencuentra con Will Ferrell y colabora por segunda vez con Apple. O bien, Apple le va a entrar a una producción épica a partir de su adaptación de Foundation.

Acá les contamos a detalle de que van estas nuevas series, cuál es la próxima película dentro de Apple TV+ y cuáles son las series que regresan con una segunda temporada (cof cof The Morning Show).

NUEVAS SERIES

The Shrink Next Door

Esta serie marca la reunión entre Paul Rudd y Will Ferrell, quienes colaboraron en Anchorman 2. También podremos ver a Kathryn Hahn, quien viene del éxito rotundo que fue WandaVision en Disney+. The Shrink Next Door está basada en hechos reales y es una especie de adaptación de un podcast del mismo nombre de 2019.

El centro de la historia está en la extraña relación que mantiene el psiquiatra Isaac “Ike” Herschkopf con uno de sus pacientes que más lleva tratando, Martin “Marty” Markowitz. Lo que empieza como una dinámica normal entre paciente y terapeuta, termina en una invasión total del psiquiatra en la vida de su paciente… incluido el negocio familiar. La serie la escribió Georgia Pritchett, conocida por su trabajo en Succession.

Foundation

Esta es una de las producciones más emocionantes para Apple TV+, pues se trata de la adaptación de Foundation, una de las obras más determinantes para Isaac Asimov. Después de la caída del Imperio Galáctico, un grupo de exiliados deben reconstruir la civilización que se traduce en salvar a la humanidad.

La producción, en un primer vistazo, se ve enorme. Y no es para menos, pues Foundation es una compleja obra dentro del género de ciencia ficción que sentó las bases para futuras historias del cine y la televisión como Star Trek, por ejemplo. Podríamos decir que es tan grande como Dune de Frank Herbert.

Schmigadoon!

Amantes de los musicales, esta notica es para ustedes, pues Apple está preparando entre sus producciones nuevas de 2021, Schmigadoon!, la cual tiene como protagonistas a una pareja que queda atrapada en una especie de pueblo mágico en la década de los 40 y cuya realidad es ser un musical.

Ellos, interpretados por Cecily Strong y Keegan-Michael Key, intentan encontrar la llama de su relación otra vez, por lo que emprenden un viaje que apenas comienza cuando se quedan atrapados en este extraño lugar. ¿Podrán irse algún día? Todo depende de ellos y qué tan dispuestos están a encontrar el amor de nueva cuenta.

Schmigadoon! se estrenará el 16 de julio de 2021.

Mr. Corman

Joseph Gordon-Levitt produce, dirige y protagoniza Mr. Corman, una de las series de comedia más esperada en el catálogo de originales de Apple TV+. Aquí da vida a Josh Corman, un sujeto que se considera un artista, pero no lo es. Sus intentos de triunfar en la música no han dado resultado, por lo que se queda como profesor.

Cortó su relación con su exprometida y su mejor amigo se ha mudado, por lo que se debe lidiar con la frustración de su carrera, pero también con la soledad, la ansiedad, la depresión y la idea que siempre está en su cabeza: es una persona que no vale la pena. Se trata de una comedia negra que representa a más de una generación que se siente desesperada por una necesidad de ser… ¿pero qué?

Mr. Corman se estrenará el 6 de agosto de 2021.

Physical

Esta serie protagonizada por Rose Byrne está ambientada en el San Diego, California, de la década de los 80. Physical tendrá un total de 10 episodios de media hora para presentarnos a Shelia Rubin, una ama de casa que siempre se mantiene haciendo lo que le toca hacer: ser la mamá y esposa perfecta.

Todo cambia para ella cuando descubre los ejercicios de aeróbicos, los cuales le ayudan a mejorar la idea que tiene sobre su propio cuerpo, al mismo tiempo que la empodera para mostrarle al mundo su verdadera personalidad… la cual es más divertida de la que pretende mantener para que su esposo triunfe como consejero estatal.

Physical se estrena el 18 de junio de 2021.

SERIES INFANTILES

Parece que Apple vio en las producciones infantiles, un arma para su catálogo de originales. Actualmente, hay varias películas y series enfocados en el público infantil, y han recibido críticas positivas como el caso de Wolfwalkers, que incluso recibió nominación al Oscar como Mejor Película Animada. Y ni se diga, como otro ejemplo, lo que ha hecho a partir de Snoopy con entregas maravillosas.

Y ahora anunció dos series nuevas para la sección de “Diversión en familia” que prometen también ser un éxito.

Wolfboy and the Everything Factory

Puppy Place

NUEVAS PELÍCULAS

CODA

CODA de Sian Heder fue una de las películas participantes del Festival de Sundance en enero de 2021. Y además, fue una de las más aclamadas de esta edición al tratarse de un retrato realista y emocional sobre una familia, los Rossi, cuyos miembros son [email protected], todos excepto Ruby de 17 años.

Cuando el negocio de pesca de su familia se ve en peligro, Ruby debe decidir en su pasión por la música y sus obligaciones con el sustento de toda su familia, quienes depositan todas sus esperanzas en Ruby. El mexicano Eugenio Derbez participó en este filme, el cual se llevó el Gran Premio del Jurado.

Apple adquirió los derechos de distribución al terminar Sundance y se estrenará el 13 de agosto.

REGRESAN

Estos títulos estarán de regreso con una segunda temporada:

The Morning Show

Invasion

See

Truth Be Told

Ted Lasso