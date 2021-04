“Cuanto más brilla el Sol, más oscuras son las sombras”: Una entrevista con el elenco de ‘Luis Miguel: La Serie’

“El Sol” volverá a brillar en Netflix. La segunda temporada de Luis Miguel: La Serie estrena este 18 de abril y es momento de conocer a detalle esta nueva faceta en la vida del reconocido cantante en la interpretación de Diego Boneta y compañía.

Y sí, lo sabemos bien, queridos lectores: ya quieren entrarle de lleno al drama y disipar una que otra duda que surgida en la primera tanda de episodios. Ahora sí, luego de una larga espera y con bastante expectativa de por medio, es momento de conocer un poco a los personajes rumbo al estreno de los nuevos episodios.

Por acá tuvimos la oportunidad de charlar con el propio Diego Boneta, Macarena Achaga u Fernando Guallar sobre cómo se han preparado para esta nueva entrega y algunos detalles detrás de la serie.

Una de las cosas que sin duda despierta más la curiosidad en el público es la evolución de Luis Miguel en esta nueva temporada. A raíz del misterio que ha dejado el paradero de su madre, los problemas que atravesó al final de la primera entrega y el evidente crecimiento de su carrera, es casi evidente que el personaje presentará un cambio importante en diversos aspectos. Así nos lo afirma el propio Diego Boneta en entrevista.

Al buen LuisMi lo hemos visto a lo largo de la serie lidiando con todo tipo de relaciones. Que las fricciones con su despiadado padre, el tierno vínculo con su mamá previo a su desaparición, el cariño y posterior alejamiento con amigos e intereses amorosos… En fin, hay bastante drama para llevar y disfrutar.

Sin embargo, en la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie, veremos al cantante en una faceta desconocida cuando comience a entablar -una bastante turbulenta- comunicación con su hija Michelle Salas, interpretada en esta ocasión por Macarena Achaga. La actriz nos comenta cómo preparó la interpretación y cómo ha conectado con su personalidad.

“Si bien es super pública, no se sabe tanto de ella en su intimidad… Pero que sería muy desatinado tratar de copiar su intimidad. Entonces, parte de mi propuesta original desde la audición, que en verdad creo que fue lo más convincente, fue tratar de construir una Michelle que no fuera predecible. Creo que era muy fácil contar a una Michelle de una sola dimensión y me hubiera resultado muy triste que este personaje no tuviera la profundidad que yo creo que tiene… Entonces, un poco lo que yo hice fue nutrirme de todas las cosas que había a mi alrededor: de Diego [Boneta], de Michelle, de mi imaginación, de cosas que me parece que tenemos en común, del respeto mutuo que tenemos también. Escribí en un diario íntimo, como si yo fuera Michelle, las cosas que me parece que le pasaron a ella, que le retumbaron a ella…”