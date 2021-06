“Quiero que los latinos se vean en esta historia”: Una entrevista con Melissa Barrera por ‘In The Heights’

Poco a poco, la industria cinematográfica se está recuperando del duro golpe que recibió en 2020, cuando tuvieron que posponer el estreno de un montón de cintas que ya tenían listas. Afortunadamente, este año por fin tenemos chance de ver todas esas producciones que quedaron enlatadas por un buen rato. Y al menos de lado de Warner Bros. Pictures, uno de los lanzamientos que tiene para nosotros es la esperada película de In The Heights.

Desde hace algunos años se anunció que llegaría a los cines una adaptación de este musical tan aclamado, creado por Lin-Manuel Miranda desde sus años de universidad y que a la larga, lo catapultó como una de las promesas más grandes del entretenimiento en Estados Unidos. Sin embargo, después de muchas vueltas y luego de la pandemia, confirmaron que llegaría finalmente a las salas del mundo el 17 de junio de 2021.

‘In The Heights’ por fin llega a los cines

In The Heights cuenta la historia de Usnavi, un joven de origen dominicano quien vive en el barrio de Washington Heights en Nueva York, junto a la comunidad latina que emigró a este país buscando una mejor vida para sus familias. Sin embargo, además de él, también conocemos a otros personajes como Nina, Benny, Vanessa y más que quieren salir adelante y superarse, más allá de los estigmas que aún existen sobre la gente de Latinoamérica

Aprovechando el estreno de esta película, tuvimos chance de platicar con una de sus protagonistas, nuestra patriota, Melissa Barrera, quien nos contó lo que representa para ella participar en una producción como esta, trabajar junto a este enorme elenco y en particular con Lin-Manuel Miranda, y sobre todo lo importante que es la cinta para comprender lo importante que son los latinos en el país vecino y sobre todo, su aportación cultural.

¿Qué tan parecida es Melissa a Vanessa?

En In The Heights, Melissa da vida a Vanessa, una chica sumamente talentosa que sueña con mudarse a una mejor zona de Nueva York con el fin de cumplir su sueño: ser una reconocida diseñadora de modas. Sin embargo, mientras espera a que llegue su oportunidad, trabaja en el salón de belleza del barrio. Pero aunque ustedes no lo crean, hay un montón de similitudes entre la historia del personaje de la película y la de la actriz mexicana.

“Desde la primera vez que vi el musical en Broadway en el 2007 me identifiqué con ella, dije ‘yo soy ella’. Yo soy una mujer que quiere irse de Monterrey a estudiar teatro musical porque sé que las oportunidades para hacer teatro y hacer una carrera no están aquí. Esta ilusión que ella tiene de irse Downtown es como la mía que tengo de irme a estudiar a Nueva York”.

Lo importante que fue participar en ‘In The Heights’

Como ya lo habíamos comentado antes, In The Heights es un musical que Lin-Manuel Miranda creó con el fin de honrar y reconocer la cultura latina en el barrio en el que él creció. Y la verdad es que eso se nota dentro de la película, porque el elenco –incluida Melissa– estaba consciente de la responsabilidad que tenían para que toda la comunidad de nuestro continente se sintiera identificada y representados en la pantalla grande.

“Creo que todos nos sacamos la lotería con este proyecto. Aprendimos el uno del otro porque tuvimos muchos momentos en los que teníamos que apoyarnos. Sientes un poco el peso y la presión porque lo tienes que hacer bien, tengo que asegurarme de quedar bien no nada más con los creadores de la historia que creyeron en mí para interpretar este papel, pero también con mi gente. Quiero que mi país y la comunidad latina se sientan orgullosos y se vean en la historia con la honestidad que le quiero brindar al personaje”.

Entrevista con Melissa Barrera

Si quieren conocer más detalles sobre In The Heights y el reto que Melissa Barrera aceptó al interpretar a Vanessa y con tal de seguir su sueño de llegar a Hollywood, a continuación les dejamos la entrevista completa con esta actriz mexicana que nos está representando en las grandes ligas: