Lo que necesitas saber: Javier Aguirre deberá entregar la prelista con 55 futbolistas el 11 de mayo y la lista final a más tardar el 1 de junio.

¡Que siempre no! Dice Duilio Davino que nadie tiene su lugar asegurado en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

¿El problema? Hace pocos días, el propio Duilio aseguró que aquellos futbolistas de la Liga MX que se perdieran la liguilla por la convocatoria del ‘Vasco’ tenían prácticamente su lugar asegurado en la lista final.

Captura de pantalla X (Créditos en la imagen)

Sus declaraciones fueron: “No habrá ningún (jugador) que pueda estar en la lista que se pierda la liguilla y no vaya al Mundial”. Sin embargo, ahora asegura que no hay nada definido y que será hasta el 1 de junio (o días antes) que se revele la lista definitiva.

¿Qué pensarán los clubes que dejaron ir a sus jugadores con la promesa de que irían al Mundial después de estas declaraciones?

Nadie tiene su lugar asegurado en la convocatoria de Javier Aguirre

Duilio Davino, Director Deportivo de la Selección, ya salió a decir que NADIE tiene asegurado su lugar en la lista final de Javier Aguirre. Según él, todavía pueden pasar muchas cosas.

En pocas palabras que, esos 12 jugadores que quedaron sin liguilla con sus respectivos equipos, no tienen nada seguro como se les prometió en un acuerdo previo, acuerdo que Duilio reveló hace poco.

Javier Aguirre DT de México / Mexsport

“Hoy no tenemos 12, tenemos 20 jugadores (concentrados) y la realidad es que no estamos cerrados a absolutamente nada. Falta mucho tiempo para dar la lista definitiva de la Copa del Mundo, el 1 de junio. El 11 de mayo debemos entregar la prelista a FIFA con un máximo de 55 jugadores”. Dijo Duilio en entrevista con Heraldo Deportes

Aunque sí tienen una ‘ventaja’ al estar trabajando ya en la Selección Mexicana junto al ‘Vasco’, pero que la lista final se definirá con aquellos 55 jugadores de la prelista.

“Al final, Javier Aguirre elegirá de entre esos 55 a los mejores para representar a México. Lo que está claro que es que estos 20, al estar aquí con nosotros y desde antes con Javier, llevan mano“



¿Qué había dicho Duilio Davino?

Días antes de que Aguirre revelara la dichosa lista de jugadores de la Liga MX que iniciarían la concentración rumbo a la Copa del Mundo, Duilio Davino había dicho que no habría futbolistas sin liguilla y sin Mundial.

Los que se perdieran la liguilla tendrían su lugar asegurado en la lista final. Por ejemplo, Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González, que no jugarán con Chivas la fase final del Clausura 2026, ya estarían contemplados para el Mundial.

No querían ‘desarmar’ a un equipo de liguilla sin darle la seguridad a los directivos de que sus jugadores no se quedarían ‘sin el pan y sin el queso’, pero al parecer algo cambió en las últimas horas y ahora, nadie tiene su lugar asegurado.

Una buena noticia para el resto de los jugadores mexicanos, que pueden subirse de último momento a la convocatoria, y una mala para aquellos que ya se sentían ‘seguros’ y ahora deben ganarse (otra vez) su lugar.