¡Sí llega a México! Esta es la fecha de estreno de ‘The Witches’ con Anne Hathaway

El pasado 2 de octubre, Warner Bros. liberó el primer tráiler oficial de The Witches, la nueva adaptación de la novela homónima de Roald Dahl escrita en 1983. Esta película, cuyos planes se dieron a conocer hace casi dos años, nos presentó a Anne Hathaway como la nueva líderes de bruja que convierte a niños y niñas en ratones.

Y ahora, para seguir con la conversación, es que se ha anunciado que esta producción de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón llegará más pronto de lo que esperábamos. Como sabemos, The Witches se estrenará en Estados Unidos en HBO Max, pero para el resto del mundo, sí llegará a salas de cine y acá te contamos cuándo llega a México.

Finales de octubre

The Witches se estrenará el próximo 29 de octubre de 2020, justo a tiempo para subirse a la celebración de Halloween. El hecho de que esta cinta, una de las más esperadas para este año, se estrene en salas de cine, representa un respiro para la industria fílmica, la cual se las ha visto negras con la falta de estrenos fuertes (y más ahora que No Time to Die se pasó para 2021).

En algún momento, se pensó que The Witches retrasaría su estreno para mediados de 2021, o bien, que pasaría a alguna plataforma de streaming. Sin embargo, de nueva cuenta Warner armó un plan interesante para su estreno: en Estados Unidos sólo estará disponible en HBO Max a partir del 22 de octubre, mientras en otros países sí tendrá su salida tradicional.

Como recordamos, TENET fue la primera cinta fuerte en estrenarse en todo el mundo. Arrancó en países europeos para una semana después, llegar a ciudades selectas en EUA. A mediados de septiembre se estrenó en México y el resto de Latinoamérica. Hasta ahora, TENET ha acumulado más de 300 millones de dólares en todo el mundo, pero la taquilla estadounidense ha sido muy baja. Por lo que se entiende la llegada de The Wicthes en streaming.

The Witches 1990 vs. The Witches 2020

En 1990, Nicolas Roeg realizó la primera adaptación de The Witches, y lo hizo con Angelica Huston en el personaje de Grand High Witch, la líder de un grupo de brujas que odian a los niños al grado de convertirlos en ratones para poder matarlos. Esta cinta, ahora un clásico infantil de terror, jugó con algunos elementos de la historia original, y “suavizó” la aterradora experiencia de los niños con las brujas.

Ahora, 30 años después, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón decidieron traer de vuelta esta historia bajo la dirección de Robert Zemeckis. En esta nueva adaptación, se respetarán aquellos detalles que se quedaron fuera de la primera cinta. Por ejemplo, al final de la película de Roeg, una bruja que decide ser buena, transforma al protagonista en humano.

En la novela, esto no sucede. Al final, el niño se queda por siempre como ratón porque las brujas nunca pueden ser buenas. Y no hay manera de remediar el hechizo. ¿Veremos esta en la producción de Zemeckis? Lo más probable es que sí. Si bien apunta a un público familiar, se puede jugar con estos elementos que hicieron de la novela todo un éxito.

Esta próxima película de The Witches se tomó ciertas libertades. En lugar de estar ambientada en Inglaterra en la década de los 80, nos iremos a los 60 en el estado de Alabama durante la época de la segregación racial. Junto a Anne Hathaway como la Grand High Witch, aparece Octavia Spencer como la abuela del niño protagonista (el cual no tiene nombre) interpretado por Jahzir Kadeem Bruno.

En 1967, el niño queda huérfano, por lo que debe ir a vivir con su abuela a Demópolis en Alabama. Deciden irse de vacaciones a un hotel de lujo cerca de la playa donde llegan un grupo de brujas disfrazadas como humanas. Aquí, frente a la presencia del protagonista y algunos de sus amigos, deciden convertirlos en ratones para evitar que las echen de cabeza…

El gerente del hotel, el señor Stringer, correrá a cargo de Stanley Tucci. Y por último, Chris Rock será el narrador de la historia, el cual toma el lugar del protagonista pero en su versión adulta. Kristin Chenoweth y y Codie-Lei Eastick también se suman al elenco de The Witches.

Acá les dejamos el tráiler de The Witches, la cual se estrena el próximo 29 de octubre: