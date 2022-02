¡Eso! Guillermo del Toro nominado a mejor película por ‘Nightmare Alley’ en los Oscar 2022

Oh sí, México se hará presente una vez más en los Oscar. Para nadie es un secreto que la relación entre nuestro país y la máxima ceremonia en la industria cinematográfica es enorme, pues a lo largo de los años –sobre todo recientemente– un montón de paisanos se han llevado la famosa estatuilla dorada. Sin embargo, en esta ocasión volveremos a tener representantes dentro de la fiesta más grande del séptimo arte y uno de ellos es ni más ni menos que el querido Guillermo del Toro.

Como recordarán, en 2018 el cineasta mexicano se llevó el premio a mejor director y mejor película gracias a la espectacular The Shape of Water. Desde entonces, el director tapatío ha mantenido un perfil bajo, trabajando en proyectos que quizá no eran tan mediáticos como aquel. Sin embargo, en 2021 nos sorprendió estrenando una de las producciones más grandes y ambiciosas de toda su carrera, su propia adaptación de Nightmare Alley (o El callejón de las almas perdidas).

Guillermo del Toro regresa a los Oscar 2022 gracias a ‘Nightmare Alley’

Y es gracias a esta cinta que Guillermo del Toro regresa a los Oscar, pues en 2022, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood lo nominó dentro de la categoría de mejor película. Sin embargo, esta nominación está dentro de una terna bastante intensa, porque hay cintas espectaculares como Dune, West Side Story, CODA, Don’t Look Up, Drive My Car, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley y The Power of the Dog (por cierto, ACÁ les dejamos todos los nominados).

Sin duda, esta nueva nominación se la ganó completamente, pues no solo logró dirigir la película más aterradora de toda su carrera, también consiguió cumplir el sueño de llevar a la pantalla grande esta historia junto a un elenco extraordinario conformado por Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafore, Rooney Mara y hasta Ron Perlman. Solo queda esperar al 27 de marzo para ver si Guillermo una vez más, se lleva la estatuilla dorada. Pero mientras eso pasa, checa a continuación la plática que tuvimos con el cineasta mexicano al respecto.