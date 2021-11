Por fin se estrenó ‘Hawkeye’ en Disney+ y así reaccionó el internet de las cosas

No cabe duda de que el 2021 fue un gran año para las series y cintas de Marvel Studios. No solo pudieron estrenar luego de un montón de retrasos, un par de películas tanto en el cine como en Disney+, también nos presentaron series en la plataforma de streaming que nos dejaron con la boca abierta. WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Loki son ejemplos de esto; sin embargo, el MCU en este formato televisivo cerrará con broche de oro con una producción esperada: Hawkeye.

Como recordarán, desde hace ya un buen rato sabíamos que venía en camino un proyecto en solitario de Clint Barton –interpretado por Jeremy Renner– basado en uno de sus mejores cómics. Poco a poco fueron soltando algunos detalles sobre la trama, la cual nos mostrará a este arquero que nunca falla en un punto bastante complicado en su vida personal. Pero que en el fondo también nos deja ver otra faceta de este personajazo al conocer a Kate Bishop, a quien Hailee Steinfeld dará vida.

Ahora sí se estrenó ‘Hawkeye’ en Disney+

Después de mucha espera, un par de tráilers que nos dejaron con ganas de más y pósters espectaculares, este 24 de noviembre por fin se estrenó Hawkeye en Disney+. Y la verdad es que ya extrañábamos a este héroe en nuestras pantallas, pues desde Avengers: Endgame no lo volvimos a ver y mucho menos supimos qué pasó con él luego de la batalla contra Thanos. Pero de una vez les avisamos que esta trama tendrá de todo, un montón de acción, un toque de misterio y claro, algo de comedia.

La historia sigue a Clint Barton mientras se encuentra en Nueva York, aunque no será un viaje tan amigable que digamos. Resulta que en la Gran Manzana tendrá que enfrentarse a varios enemigos que hizo en los tiempos cuando adoptó el manto de Ronin, aunque en esta ocasión no estará solo, ya que tendrá que trabajar con Kate Bishop para acabar con los malos y volver a tiempo con su familia para Navidad. Sin embargo, la chica no será la única aliada de Barton en su primer aventura en solitario.

En Hawkeye, además de pelear contra rivales bastante difíciles (que por supuesto que no les spoilearemos), también aparecen nuevos personajes interesantes. Tal es el caso de Jack Duquesne, mejor conocido como Swordsman y que es interpretado por un conocido nuestro, ni más ni menos que Tony Dalton. Él jugará un papel importante, no solo como el mentor temprano de Clint, de igual manera apoyara a Kate para convertirse en una heroína. A continuación les dejamos nuestra plática sobre la serie con el actor mexicano.

La serie de Clint Barton llegó a nosotros y el internet reaccionó

Como suele suceder con los proyectos que Marvel lanza en Disney+, un montón de personas se desvelaron en todo el mundo para ver los primeros dos episodios de Hawkeye. Y sin duda, todos están emocionados, porque luego de mucha demora, por fin tenemos de vuelta a Clint junto a Kate y un par de personajazos que seguramente les robarán el corazón. Pero mientras se avientan este par de capítulos, acá les dejamos las mejores reacciones y memes sobre la serie:

