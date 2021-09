¡Vuelve Clint Barton! Checa el espectacular tráiler de ‘Hawkeye’ con Jeremy Renner

Desde el estreno de Avengers: Endgame hace casi dos años, las cosas se están reestructurando dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero más allá de cintas como Black Widow, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings y las que faltan por estrenarse este año, muchas historias y conceptos han avanzado gracias a las series que la casa de Mickey Mouse y la editorial de cómics han estrenado en Disney+, y ahora llegará a nosotros Hawkeye.

Ya hemos tenido chance de ver dentro de la plataforma de streaming varias producciones televisivas que nos dejaron con la boca abierta, como WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier y Loki. Sin embargo, desde que prácticamente se anunció este servicio, supimos que estaban trabajando en una trama donde luego de las películas de los Vengadores, Jeremy Renner volvería como Clint Baron en su primer historia en solitario.

Por fin tenemos el tráiler de ‘Hawkeye’ en Disney+

La verdad es que ha sido muy poca la información que Disney y Marvel Studios han revelado sobre Hawkeye. Además de Renner, nos enteramos que se unirían al elenco nombres interesantes como Vera Farmiga, nuestro paisano, Tony Dalton, e incluso se dijo que Florence Pugh estaría presente para interpretar a Yelena Belova. Pero quizá lo más importante es que anunciaron que en esta trama veremos a Hailee Steinfeld como Kate Bishop.

Finalmente y después de mucha espera, la casa de Mickey Mouse por fin estrenó el tráiler oficial de esta serie y como casi todas sus producciones, nos dejaron más preguntas que respuestas. Todo comienza mostrándonos la vida de Clint Barton después de derrotar a Thanos junto a los Avengers, pasando un buen rato de calidad con su familia en vísperas navideñas; sin embargo, sabemos que el mal nunca descansa y es ahí donde entrará un enemigo que aún desconocemos.

Además del regreso de Renner como Hawkeye y como ya mencionábamos antes, esta producción es importante porque introducirán a Kate Bishop al MCU, una chica que es fan del héroe del arco y que más tarde toma el manto de este personaje. Disparos, flechas certeras, acción y un montón de comedia es lo que nos espera en esta historia que de entrada, promete estar a la altura de lo que Marvel ya nos ha presentado en la plataforma de streaming.

Hawkeye, la serie en solitario del personaje interpretado por Jeremy Renner se estrenará en exclusiva dentro del catálogo de Disney+ el próximo 24 de noviembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para verlo de nueva cuenta enfrentándose al mal y para que vayan calentando motores, a continuación les dejamos el tráiler oficial: