Si hay algo que los Foo Fighters saben hacer muy bien, es mantenerse activos. Y no sólo lo hacen dentro de la industria de la música, sino en muchos otros aspectos que han ayudado a la banda a mantener una buena relación (en palabras del mismo Grohl) y la creatividad en un punto parejo. Este 2022 nos sorprenden con su regreso a la Ciudad de México en el Foro Sol, y por si no fuera suficiente, con una película titulada Studio 666.

Studio 666 es la primera ficción de Foo Fighters protagonizada por Dave Grohl, Taylor Hawkins, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett y Rami Jaffee junto a Jenna Ortega. La cinta nos muestra la llegada de la banda a una mansión ubicada en Encino donde grabarían un nuevo disco de estudio.

Sin embargo, a su llegada comienzan a descubrir que algo no anda bien, y hay presencias malvadas en la mansión. Así que los Foo en Studio 666 no sólo deben sobrevivir a la posesión demoniaca de Dave Grohl, sino a la presión por terminar el disco. Si eres fan o no de la banda, te prometes que es una película que vale la pena (y donde te tuerces de risa).

Te llevamos a una función y al concierto de Foo Fighters

En Sopitas.com nos armamos una función exclusiva para que vean antes que nadie Studio 666, película que trae todo el estilo de clásicos como The Rocky Horror Picture Show, Halloween o Amityville Horror. Pero no sólo eso, al término de la proyección regalaremos algunos boletos para que se lancen al concierto de los Foo Fighters en el Foro Sol.

Tomen en cuenta que la función será en la Ciudad de México el lunes 14 de marzo a las 8 pm. La dirección la proporcionaremos en el correo con el que contactemos a las y los ganadores. Para ir a la función y participar por un pase doble con la oportunidad de llevarse unos boletos del concierto, deben realizar la siguiente dinámica.

DINÁMICA

Sigue todas las redes sociales de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y a SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram). Paso indispensable. Suscríbete a nuestro Newsletter (POR ACÁ se los dejamos). Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter con el hashtag #Studio666XSopitas y #FooFightersXSopitas. Recuerda que no deberás tener tu cuenta privada para que podamos ver el tuit. Menciona el nombre del deportista en el que supuestamente se basó Dave Grohl para escribir “My Hero”. AQUÍ la respuesta. ¿Cuál es la canción de los Deftones que Kills Birds agregó a la playlist que se armaron para Sopitas.com? AQUÍ la respuesta. En este ENLACE agrega la liga de tu tuit y las respuestas a las dos preguntas anteriores. Te pediremos que pongas tu nombre completo y tu correo para que podamos contactarte. Revisa bien tus datos.

*Los primeros 10 que participen con todos los pasos de manera correcta, se llevarán dos pases dobles… y eso se traduce en más oportunidades para ganar un boleto.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es para mayores de edad.

– Para participar, hay que haber dado like a todas las redes de Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram) y SopitasFM (Twitter, Facebook e Instagram).

– La primera persona que cumpla con los pasos correctamente, será el ganador.

– Además de notificar vía mail a la o el ganador, pondremos su nombre en esta nota.

– La dinámica comienza este viernes 11 de marzo de 2022 y termina el domingo 13 de marzo a las 8 pm.

– Los ganadores serán notificados el lunes 14 de marzo a las 11 am.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.