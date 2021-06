Los premios Emmy cambian la categoría de Mejor Actriz y Actor a Intérprete por inclusión

No cabe duda de que los tiempos están cambiando. En los últimos años hemos visto cómo han evolucionado distintas industrias, y una de ellas por supuesto que es la del entretenimiento, que cada vez se muestra más inclusiva con la comunidad LGBTQ+. Eso no solo se puede ver en las producciones de cine y televisión, también en las ceremonias de premiación, y muestra de ello es todo lo que están proponiendo los Emmys.

Como recordarán, la gala 2020 de estos premios tan importantes para Hollywood fue muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, pues debido a la pandemia tuvieron que armar un evento en línea, reconociendo a los actores, actrices, directores y más a la distancia (si no se enteraron qué fue lo que pasó, POR ACÁ les dejamos el resumen). Sin embargo, para este año traen varias modificaciones que sin duda son importantes para los tiempos que vivimos.

Los Emmy cambiarán los términos para nominados y ganadores

De acuerdo con Deadline, la Academia de las Artes y la Televisión en Estados Unidos anunció el pasado 21 de junio que para la edición 2021 de los Emmys, cambiarían algunas reglas establecidas desde hace años. Quizá lo que más llamó la atención fue que, para intentar ser más inclusivos con la comunidad LGBTQ+ y de ahora en adelante, permitirán que los actores o actrices nominados utilicen únicamente el término “intérprete”.

Según la misma fuente, los gobernadores de la Academia declararon que desde este año “los nominados y (o) ganadores en cualquier categoría de intérprete titulada “actor” o “actriz” pueden solicitar que su certificado de nominación y la estatuilla del Emmy lleven el término “Intérprete, artista o ejecutante” en lugar del de actor o actriz. Esto ya lo veremos directamente en el ceremonia de este año y sin duda es un gran paso en la industria.

Adiós a los documentales nominados al Oscar

Por otro lado, otra de las decisiones controvertidas de la Academia de las Artes y la Televisión fue que también modificaron las normas de elegibilidad de los documentales que buscan ganarse un Emmy, las cuales entrarán en vigor a partir de la competencia de 2022. Para no hacerles el cuento muy largo y que se den una idea de cómo está todo el asunto, dejarán fuera a títulos que habían sido elegibles para el Oscar.

La justificación de los organizadores es que para ellos, las producciones que están en la plataforma de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) se considerarán como películas de cine y, por tanto, no será elegibles. Esto quiere decir que Collective, Crip Camp, El Agente Topo, Time y la ganadora de la estatuilla dorada en la categoría, My Octopus Teacher no pueden ser considerados para el Emmy.

Por si andaban con la duda, las nominaciones a los Primetime Emmys de este año se anunciarán el 13 de julio, mientras que la gala se celebrará el próximo 21 de septiembre, aunque todavía no confirman si será una ceremonia presencial, virtual como la de 2020 o híbrida.