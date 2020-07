¡’Malcolm el de en medio’ llega oficialmente a Amazon Prime Video!

¡Señooooor, me has mirado a los oooooojos! Ahora sí que esta noticia nos trajo mucho júbilo y alegría. Sobra decir que estamos agradecidos con el de arriba porque… ¡’Malcolm el de en medio’ llega a Amazon Prime Video! Y ahora sí, basta de verlo ilegalmente en YouTube o en Facebook, pues después de que muchos estuviéramos pidiendo a los 4 vientos que Hal y compañía llegaran a más plataformas de streaming, por fin se hizo una realidad.

Se sabe que esta famosa serie ya estaba disponible en Claro Video, pero siempre es bueno tener más alternativas, plataformas, y canales, para disfrutar de nuestros programas favoritos, ¿que no? Ahora sí que agárrense porque el maratón se va a poner de a peso…

¿Y cuándo llega ‘Malcolm el de en medio a Amazon Prime Video’?

Anota bien la fecha en tu calendario porque la fecha de llegada es el 14 de agosto. Va de nuevo, ‘Malcolm el de en medio’ llegará el 14 de agosto a Amazon Prime Video. Así que ve pensando en qué tipo de ritual o maratón vas a hacer para ver una de las mejores series de comedia de los últimos años, y ve afinando la garganta para echarte a todo pulmón un “poooor los pasillos ya viene Loooois!!”.

Y por si tienes la duda de que esta noticia sea real y no terminas de creer lo que tus ojos están leyendo en este momento, deja te comentamos que esta información fue compartida a través de un comunicado de prensa por parte de la misma empresa de Jeff Bezos.

Así que… YES NO, MAYBE… I DON’T KNOW!