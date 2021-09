¿Disney podría perder los derechos de Spider-Man, Doctor Strange y otros personajes?

Sí, lo sabemos: el futuro del universo cinematográfico de Marvel nos tiene con ‘el alma en un hilo’ pues películas como Eternals, Spider-Man: No Way Home y Dr. Strange in the Multiverse of Madness prometen ser épicas en todos los sentidos. Y si a eso le agregamos las series que han llegado y están por venir, es imposible no sentirse exageradamente emocionado.

Sin embargo, aún con la buena cantidad de producciones que tienen en la mira, Marvel Studios no está exenta de algunos problemas legales. En los meses previos, los herederos de creadores como Steve Ditko y otros más están pidiendo su parte del pastel en cuanto a los derechos de autor de varios personajes… y ahora, la casa productora propiedad de Disney se prepara para contraatacar.

Los herederos piden su parte del premio: la terminación de derechos de autor

Empecemos por el principio: ¿Qué demonios es la terminación de derechos de autor? Para no hacer larga la explicación, los herederos de los creadores de cómics como Steve Ditko, Jack Kirby, Don Rico, Gene Colan y Don Heck, están haciendo válido el derecho de terminación de derechos de autor que tiene Marvel Worldwide Inc (o sea, Marvel Cómics, propiedad de Disney) sobre algunos personajes como Spider-Man, Dr. Strange, Iron Man, Thor, Black Widow, Ant-Man y más.

Esto quiere decir, según Variety, que con base en la Ley de derechos de autor de 1976, los herederos pueden rescindir la concesión de una licencia sobre una obra en especifico después de cierto tiempo. Para pronto, los familiares de los creadores ya tienen el permiso de la ley para exigir que los derechos de autor de los personajes pasen a manos suyas y dejen de pertenecerle a Marvel.

El caso más reciente se registró en agosto pasado cuando Patrick Ditko, hermano de Steve Ditko, emitió el aviso a Marvel Worldwide Inc de que pelearía los derechos de Spider-Man, superhéroe que apareció por primera vez en Amazing Fantasy #15 de 1962 y eventualmente, recibió su propia serie de historietas. Destacar que Stan Lee y Steve Ditko son cocreadores del arácnido. De proceder la batalla legal a favor de Patrick Ditko, Marvel perdería los derechos del trepamuros exactamente en junio de 2023 y ahí, no ha acaba la lista de ‘enemigos’ de la casa editorial propiedad de Disney.

Marvel contraataca con demanda

Este viernes 24 de septiembre, se dio a conocer que Marvel Worldwide Inc (ese decir, Marvel Cómics propiedad de Disney) presentó cinco demandas en tribunales de Nueva York y Los Ángeles contra los herederos que previamente presentaron el aviso de terminación de derechos de autor.

Marvel indica en las demandas que lo herederos no tienen derecho a exigir regalías ya que los personajes fueron creados por sus autores bajo una idea ‘trabajo por contrato’. Esto quiere decir en resumidas cuentas que los autores crearon a los personajes a pedido expreso de la editorial y que sabían de antemano que los derechos sobre estos le pertenecerían a la casa de cómics.

Daniel Petrocelli, abogado de Marvel, menciona que las obras realizadas se hicieron por encargo de la editorial y por tanto, los derechos le pertenecen a la compañía. Debido a ello, los avisos de terminación de los herederos no deben tener efecto válido en el futuro.

Por otro lado, Marc Toberoff, abogado de los herederos, indica que la casa editorial debe compartir los derechos y la riqueza generada ya que estos personajes han producido franquicias multimillonarias y es un injusticia que no se distribuyan las ganancias.

Marvel levantó las demandas contras Patrick Ditko, hermano de Steven Ditko (cocreador de Spider-Man y Dr. Strange); Larry Lieber, hermano de Stan Lee y cocreador de Thor, Iron Man y Ant Man; Keith A. Dettwiler, sobrino de Don Heck (cocreador de Iron Man, Black Widow, Hawkeye); Nanci Solo y Erik Colan, hijos de Gene Colan (cocreador de Captain Marvel, Falcon, Blade); además de Michelle Hart-Rico y Buz Donato Rico III, herederos de Don Rico (creador de Black Widow).