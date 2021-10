Huele a Navidad: Checa el tráiler oficial de la nueva versión de ‘Mi Pobre Angelito’

Por más increíble que parezca y aunque no lo crean, falta muy poco para que termine el 2021. Ya se acercan peligrosamente algunas fechas que nos encantan como Día de Muertos (o Halloween, el que prefieren) y Navidad, pero hablando de esta última, es inevitable no pensar en esas películas que vemos durante toda la temporada, las cuales son sinónimo de unión, felicidad y regalos. Y si tenemos que armar una lista de cintas, en el top seguro estaría Mi Pobre Angelito.

Fue en 1990 cuando Macaulay Culkin, en el punto más grande de popularidad de toda su carrera, protagonizó esta historia. Dos años más tarde apareció una secuela que tampoco le fue tan mal en taquilla; sin embargo, a partir de la tercera entrega ya no contaron con Culkin y desde ahí la franquicia cambió por completo. Sí, apareció una cinta más pero ya no tenía la misma magia y esencia que sus antecesoras, es por eso que las dejaron descansar.

‘Mi pobre angelito’ regresará y no en forma de fichas

Tras la compra millonaria de 20th Century Fox, Disney comenzó a contemplar la idea de revivir algunas de sus franquicias, entre ellas Mi Pobre Angelito. Para diciembre de 2019, les contamos que aparecieron rumores que señalaban que la casa de Mickey Mouse ya hasta tenía al joven actor que protagonizaría este reboot. Pero ahora, después de muchos chismes y demás, es una realidad, la trama navideña por excelencia regresará y no en forma de fichas.

Este 12 de octubre y para sorpresa de todos, apareció el tráiler oficial de Mi Pobre y Dulce Angelito (o Home Sweet Home Alone en inglés). En este avance, podemos ver a Archie Yates –a quien muchos recordarán por interpretar al entrañable Yorki en Jojo Rabbit y los memes que salieron– como Max, un niño que como Kevin McCallister, por error y olvido de sus padres se queda solo en su casa durante la víspera de Navidad.

¿Regresarán los McCallister?

Sin embargo, las cosas para Max no serán nada sencillas porque una pareja de ladrones, al parecer liderada por Ellie Kemper (Erin Hannon de The Office) intentarán entrar a su casa para robar todas sus cosas. Eso sí, el niño no se quedará con los brazos cruzados, pues como en las películas originales de Mi Pobre Angelito, les pondrá un montón de trampas y dará guerra con tal de defender todo lo que ha construido su familia.

Por ahí hay uno que otro guiño a los McCallister, porque en este vistazo aparece Devin Ratray como Buzz e incluso se dice que Macaulay Culkin tendrá un cameo, pero no hay nada confirmado hasta el momento. Lo que sí es oficial es que Mi Pobre y Dulce Angelito llegará a Disney+ como parte de sus contenidos originales el próximo 12 de noviembre, pero mientras esperamos a que llegue el día, chequen a continuación el tráiler oficial de esta cinta: