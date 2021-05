Netflix nos presenta ‘Somos’, la serie basada en una masacre de México

No nos queda la menor duda de que las plataformas de streaming se han lucido a lo largo del último año, presentándonos series y películas espectaculares. La gran mayoría le está apostando a crear contenidos en México y Latinoamérica, y entre ellas por supuesto que está Netflix. Apenas hace unas semanas anunciaron las producciones hechas en nuestro país que llegarán al servicio en 2021, pero ahora nos presentan un proyecto llamado Somos.

Esta es una serie sumamente cruda y que, se basa en uno de los pasajes que han pasado desapercibidos en la historia de México. Resulta que en 2014, la periodista Ginger Thompson publicó un artículo en el que contaba una masacre poco conocida que sucedió en 2011 en la ciudad fronteriza de Allende, Coahuila, y sobre el papel que jugó el gobierno de Estados Unidos para desencadenarla. Una historia llena de violencia y corrupción.

La masacre en Allende, Coahuila

Para que se den una idea de la magnitud de este hecho al norte del país, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales (el Z40) y Omar Treviño Morales (Z42), narcotraficantes mexicanos y exlíderes del cartel de los Zetas, pensaban que había tres traidores a su organización que estaban colaborando con las autoridades gringas: Alfonso Poncho Cuéllar, quien tenía como empleados a Héctor “El Negro” Moreno y Luis “La Güiche” Garza.

Este último era el principal sospecho y originario de Allende, es por eso que para castigarlos por su deslealtad, decidieron ocupar el pueblo y darles una lección. De acuerdo con la BBC, entre el 18 y 20 de marzo de 2011, los Zetas desaparecieron a 26 personas; 20 familiares y allegados de Garza, tres amigos de Cuéllar y dos trabajadores de Héctor, pero también destruyeron 32 casas y dos ranchos “Los Garza” y “Los Tres hermanos”.

Netflix adapta esta historia en ‘Somos’

Un caso donde evidentemente las autoridades “se hicieron de la vista gorda” y que al conocer la historia de Ginger presentó en el New York Times, Netflix no dudó en adaptarla para una serie televisiva. Somos se centra en los días previos a ese terrible evento y en las personas cuyas vidas cambiaron para siempre debido a una operación de la DEA que salió mal. Sin embargo, y como es costumbre en estas producciones, la trama no se centrará en los narcotraficantes.

En su lugar, se enfocarán en las historias de aquellos hombres, mujeres, niños y niñas que sin deberla ni temerla, estuvieron involucrados en el conflicto y que lamentablemente no volvieron a ver a sus familias. Pero más allá de la tragedia, se enfocan en el día a día y en los pensamientos de madres, hijos, un bombero o un ranchero, para rendirle tributo no solo a Allende, Coahuila, también a aquellos que vivieron en carne propia este hecho.

Una serie global con talento mexicano

La serie es dirigida por James Schamus (colaborador de Ang Lee que en 2016 presentó Indignation). Pero eso sí, todos los involucrados en la producción son 100% mexicanos, como las escritorias Monika Revilla y Fernanda Melchor, la productora Sandra Solares, les directores Álvaro Curiel y Mariana Chenillo y la editora Soledad Salfate, quienes trabajaron con Ginger Thompson para adaptar lo mejor posible esta historia.

Somos, la nueva serie de Netflix llegará al catálogo del gigante del streaming el próximo 30 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para que vean de qué va toda esta historia, a continuación les dejamos el tráiler oficial: