Lo que necesitas saber: Al ritmo de "fondo, fondo, fondo" algunos de los trabajadores de la dependencia se encontraban dentro de la unidad festejando a lo grande.

Tal parece que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Hidalgo se tomó muy en serio lo del viernes chelero. Pues al ritmo de “fondo, fondo, fondo” algunos de los trabajadores de la dependencia se encontraban dentro de la unidad festejando a lo grande.

Después de que comenzaran a viralizarse fotos y videos de un supuesto convivio que se habría llevado a cabo dentro de la unidad, donde se observa a varios trabajadores festejando y por lo que se aprecia en las imágenes, consumiendo bebidas alcohólicas, rápidamente se desató la polémica en redes sociales.

Y es que entre los asistentes estaría nada más y nada menos que Manuel García Guzmán, titular de la unidad.

Tras la difusión del material, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, confirmó que ya se abrió una investigación para determinar si existieron irregularidades y posibles responsabilidades administrativas.

De acuerdo con los reportes, el expediente fue turnado al Órgano Interno de Control, instancia que deberá revisar lo ocurrido y determinar si hubo alguna falta por parte de los servidores públicos involucrados.

Además del presunto consumo de alcohol dentro de las instalaciones, algunas versiones señalan que durante el convivio pudieron registrarse otras conductas irregulares.

Sin embargo, estos señalamientos continúan bajo investigación y hasta el momento, no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

Foto: @politicomx

Mientras se esclarece lo ocurrido, el caso ha generado debate debido a que el presunto festejo habría tenido lugar en oficinas públicas y dentro de una unidad especializada en el combate al secuestro, una situación que para muchos usuarios en redes resulta difícil de creer.

Por ahora, las autoridades continúan con las indagatorias y será la investigación interna la que determine si hubo o no sanciones para los involucrados.