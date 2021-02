Franco Andrade y Polo, los dos protagonistas de Páradais, son asquerosos. Y no sólo lo decimos nosotros, sino la misma autora, Fernanda Melchor, quien después del enorme éxito a partir de la publicación de Temporada de huracanes en 2017, vuelve con otra novela que reconocer la violencia como algo permanente.

En #SopitasXAireLibre junto a Elvis Liceaga, tuvimos la oportunidad de platicar con Melchor sobre la llegada de Páradais, un retrato que no pretende definir cuál es el origen de la maldad, sino saber que las expresiones de violencia, como la machista y/o sexual, han formado parte siempre de la historia de la humanidad y no hemos podido escapar de ella, ni siquiera contenerla.

Fernanda Melchor sobre Páradais

“La violencia es algo inherente a la condición humana y de alguna manera en la sociedad, como civilización, no hemos logrado contenerla, acotarla, hacerla socialmente útil”, nos comenta Fernanda Melchor. “Lo que vemos ahora, en general, no es la violencia en abstracto. Sino yo diría que, en particular, ciertas violencias quedan más ocultas que otras, se consideran más normales que otras“.

Estamos en medio de una época que se contradice. Por un lado, las voces de las mujeres se escuchan fuerte para exigir que se termine la violencia (sistemática) contra nosotras, que dejen de matar a 11 mujeres al día, que 95 por de las mujeres en el país dejen de ser víctimas –al menos una vez en su vida– de algún tipo de violencia sexual y que 93 por ciento de las denuncias, no se queden impunes.

En un momento en el que el movimiento feminista se legitima entre la sociedad y va poco a poco escalando la estructura patriarcal… es que aumentan los números en nuestra contra y las autoridades se niegan a reconocer que no sólo hay un problema, sino que enfrentamos una crisis. Y no sólo eso, sino que existe la posibilidad de que un sujeto acusado de violencia sexual –en 5 ocasiones, la menos–, sea gobernador.

El mandato de la masculinidad

“En un momento en el que queremos escuchar a las mujeres, tú decides, muy arriesgadamente, ir hacia la masculinidad, el mandato de la masculinidad, el transe en donde alguien empieza a convertir un montón de rencores sociales, desesperación, frustraciones, en un asesinato. Cuando se cruza esa línea que es escalofriante”, dice Elvis Liceaga respecto a esos dos personajes asquerosos dentro de Páradais.

Por un lado está Franco Andrade, un sujeto privilegiado que vive en una de las casa del fraccionamiento Páradais con gente de clase alta. Es un tipo obeso que consume pornografía con una obsesión enferma, y cuyas fantasías se dirigen a la señora Marián. Polo, por su parte, es jardinero del mismo fraccionamiento, odia su trabajo, odia su rutina, odia a la gente para la que trabaja y abusa de un poder meramente económico.

En la descripción de los personajes, Fernanda los detalla físicamente, narra cada una de las situaciones que los hacen y que hacen. No tiene pausas. La presentación de Franco Andrade es a la vez aterradora y divertida, es un pervertido. Con Polo se “ensaña” en sus preocupaciones, su situación, lo que piensa y siente.

Es la revelación detallada de dos personajes física y mental o emocionalmente. Y ambos sujetos perturbados, desde la voz de una tercera persona y con todas sus inseguridades, nos describen a Marián reducida a un objeto de deseo sexual, a un cuerpo que sirve para satisfacer las fantasías, por más retorcidas que estas sean.

“Ni soy socióloga, ni psicóloga, ni sexóloga, ni criminóloga. Soy escritora. Mi forma de poner esta discusión sobre la mesa, es justamente, escribir estos libros, crear estos personajes, darle cuerpo a estas preocupaciones y que sí, definitivamente tienen que ver con cómo hay un ejercicio de la sexualidad o de la vida sexual que incluye fantasías y todo, con la violencia y el ansía de poder. Esto es humano. Incluso puede ser patológico“.

Chequen la entrevista completa de #SopitasXAireLibre con Fernanda Melchor sobre la llegada de Páradais, una de las novelas más esperadas dentro de la literatura mexicana: