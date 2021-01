¿Píldora azul o roja? ¡Checa la escena inédita de ‘The Office’ que hace referencia a ‘Matrix’!

Es imposible hablar de series entrañables para todo el público que sabe amar una buena sitcom sin mencionar a The Office en la lista (no por nada ámanos cuando el elenco asistió a una boda virtual a mediados de año). Así que, ¿puede haber algo mejor que enterarse de que revelaron una escena inédita de esta serie el primer día del 2021?

Peacock reveló escena inédita para celebrar la llegada de ‘The Office’ a su catálogo

¡No! No se trata de una broma… el día de los inocentes ya quedó atrás. Peacock, el servicio de streaming recién lanzado por NBC en Estados Unidos, celebró la llegada de The Office a su repertorio a partir de este 1 de enero, dando un conocer una divertida escena inédita donde vemos una referencia a Matrix y a la memorable decisión que “Neo” tuvo que tomar con las famosas píldoras azul y roja.

Y es que resulta que The Office se despidió de Netflix en Estados Unidos al mismo tiempo que todos mandamos a la ching#da despedimos al 2020. A partir de ahora, esta memorable sitcom estará disponible en Peacock en aquel país y había que celebrarlo como sólo esta serie merece.

Una broma de Jim y Pam para Dwight

La escena consiste en una broma muy bien elaborada por parte de Jim y Pam (John Krasinski y Jenna Fischer) para hacerle creer al querido Dwight (Rainn Wilson) que la Matrix es real y estamos viviendo en ella.

Una falla en realidad con ayuda de un gemelo que Dwight no conoce, y la presencia de dos hombres vestidos de negro en la recepción (muy parecidos a los agentes de la famosa trilogía) lo convencen de atender una extraña llamada que recibe en un teléfono, que le acaba de llegar en un paquete, para tener un misterioso encuentro en el almacén de Dunder Mifflin.

Y ¡oh sorpresa! El hombre que lo citó es nada menos que el guardia Hank (interpretado en The Office por el fallecido Hugh Dane), quien se presenta “con su verdadero nombre”… “Dorfeo”, hermano de “Morfeo” (jajajaja).

¿Qué elección tomó entre la píldoras azul y roja?

Jim y Pam observan atentos la conversación y es entonces cuando Dorfeo le explica a Dwight que puede unirse a un ejército para liberar a la humanidad. Sólo tiene que elegir entre la píldora azul para permanecer en la Matrix y seguir su vida tal como está… o tomar la píldora roja y ver a dónde llega el agujero del conejo, tal como Morfeo le explicó a Neo.

Checa acá el video completo para que descubras por ti mismo la inesperada y divertida decisión que tomó Dwight al encontrarse en esta situación, la cual nos demuestra que The Office tiene muchos momentos épicos que no llegaron antes a la audiencia… y esperemos que éste no sea el último que revelen.