Piden a Marvel retirar el logo de Punisher tras los ataques al Capitolio

Aunque ya pasaron unos cuantos días desde que varios de los simpatizantes de Donald Trump tomaron el Capitolio de Washington, la cosa sigue color hormiga en los Estados Unidos. Apenas están arrestando a las personas que sin deberla ni temerla entraron a uno de los recintos más importantes en el país vecino, como el vato que se robó el atril y el tipo que apareció vestido de búfalo, pero por ahí también sonó un nombre bastante extraño, Punisher.

Sí, así como lo leen. Resulta que este personajazo de Marvel y el favorito de todos aquellos a los que les gustan las historias más oscuras de esta casa editorial, se hizo presente durante las protestas del pasado 6 de enero, pero no de la manera en que a la empresa le hubiera gusta.

Imagínense a qué grado llegó todo esto que desde aquel día, un montón de personas en redes sociales están pidiendo que retiren el logo.

Resulta que varios grupos de manifestantes han adoptado el escudo de Punisher a lo largo de los años; ya sabe, la calavera en el fondo de color negro. Sin embargo, recientemente se ha hecho notar durante marchas como las del movimiento Blue Lives Matter y por supuesto, las que ocurrieron en los últimos días en el Capitolio, pero al parecer, todos ellos se están dejando llevar por la historia ficticia del antihéroe de los cómics.

Como recordarán, en las historietas nos cuenta que Frank Castle –como en realidad se llama este personaje– es un ex marine. Pero más allá de eso, diversos escritores han dejado claro muy claro en un montón de ocasiones que él no es un héroe; en realidad, ante todo siempre lo presentan asesino impulsado por la venganza, poniendo eso por encima del patriotismo y el sentido del deber que tenía cuando servía a su país.

De acuerdo con ScreenRant, el propio Punisher en los cómics ha regañado a la policía por llevar su logotipo, dejando muy claro que no tiene nada que ver con el deber de proteger y servir, pero eso no ha impedido que aparezca en los uniformes de policías y soldados, así como en las últimas movilizaciones que vimos en los Estados Unidos, aunque no

La semana pasada, aparecieron fotos de varias personas en el Capitolio con los logos de Punisher en playeras, mochilas y sombreros, la mayoría de estos diseños mostraban la conocida calavera en la bandera de los Estados Unidos. Tras el caos que terminó con la muerte de varias personas, los creadores de cómics y las voces de la industria se preguntaron si la imagen y el personaje habían sido contaminados y pidieron a Marvel que hiciera algo al respecto.

Pero más allá de simplemente castigar a un personaje por motivos que para ser honestos no son tan válido, en redes sociales han aparecido diversas soluciones a este problema. En lugar de que la casa de cómics lo retire para siempre, están proponiendo hacer que Frank Castle luche contra la injusticia sistémica, el abuso de poder y todo en lo que están en contra las personas que se identifican con él y sus motivaciones.

