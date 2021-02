Te presentamos en exclusiva a Raiden, el Dios del Trueno en la película de ‘Mortal Kombat’

Estamos viviendo un momento importante para las películas inspiradas en videojuegos, pues recientemente la industria de Hollywood anunció con bombo y platillo que adaptaría títulos muy queridos por toda la comunidad gamer. Sin embargo, siendo muy específicos, en esa lista hay clásicos con los que crecimos y que morimos por ver en la pantalla grandes, y una de esas cintas es ni más ni menos que Mortal Kombat.

Como recordarán, hace un buen rato Warner Bros. y New Line Cinema –aprovechando que tienen los derechos del videojuego y cinematográficos respectivamente– anunciaron que regresarían esta épica historia a los cines. Después de una serie de cambios y retrasos en la producción, se fijó que Simon McQuoid sería el encargado de dirigir este enorme proyecto que se estrenará en 2021 y del cual, poco a poco tenemos nuevos detalles.

‘Mortal Kombat’ volverá a lo grande a los cines

Antes de terminar el 2020 y para emocionarnos como niños chiquitos, apareció el póster oficial de la nueva película de Mortal Kombat. Con el icónico logo del dragón, revelaron la fecha oficial en que llegará a las salas y a HBO Max, el próximo 16 de abril. Sin embargo, eso no no fue lo único que nos mostraron, porque días después aparecieron las primeras imágenes donde tuvimos chance de checar a personajes como Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang y Kung Lao.

Pero en esta ocasión y en exclusiva, en Sopitas.com queremos presentarles a otro de los protagonistas de esta historia, pues acá les mostraremos el primer vistazo de un guerrero espectacular y que no podemos dejar pasar a la hora de hablar de este videojuego: el mismísimo Raiden, que en esta adaptación cinematográfica es interpretado por el actor Tadanobu Asano (a quien hemos visto en las cintas de Thor como Hogun y en Silence de Martin Scorsese).

¿Quién es Raiden?

Raiden es uno de los personajes principales de Mortal Kombat, que apareció en el primer videojuego que llegó al mercado en 1992. Su nombre está basado en el dios del trueno japonés, Raijin, y se nos presenta en el canon de la franquicia como uno de los mayores protectores de la Tierra. Aunque claro, también se inspiraron en otros personajes (reales y de ficción) para darle el aspecto y la personalidad que todos conocemos.

El look de este guerrero toma como referencia a Relámpago, interpretado por el actor James Pax en la película que John Carpenter dirigió en 1986, Big Trouble in Little China (que por cierto, es considerada un clásico de culto de esa década). Sin embargo, en los primeros títulos la voz se la prestó Carlos Pesina, quien trabajaba en la compañía desarrolladora del juego, Midway Studios. Gracias a ellos tenemos a este personajazo.

Un poco de su historia

Pero clavándonos en su historia, nos muestra a Raiden como el antiguo protector de la Tierra, el dios del trueno y uno de los luchadores más importantes dentro de la historia de Mortal Kombat. Y no lo decimos a la ligera, pues él fue quien convenció a los dioses para crear el famoso torneo y así darle a este planeta la oportunidad de defenderse de la invasión del terrible Shao Khan y su enorme ejército.

Desde entonces, ha aparecido en casi todos los juegos de la franquicia –a excepción de Mortal Kombat 3 y Ultímate Mortal Kombat 3–. Normalmente siempre lo vemos como una fuerza importante que organiza a los guerreros terrícolas para el combate, no por nada es reconocido por ser el mentor del gran Liu Kang, aunque además de su brutal fatality, son sus poderes los que lo convierten en uno de los favoritos de los gamers.

Tiene habilidades únicas

Raiden posee muchas capacidades sobrenaturales, como la habilidad de teletransportarse, el control de los rayos y el poder volar. Está acostumbrado al pensamiento en términos de eternidad más bien que vidas útiles y humanas, y como tal él tiene una perspectiva radicalmente diferente contra la vida. Como es un dios y a pesar de ser vencido en batalla, no está realmente muerto, pues su forma mortal se transforma si es destruida.

Hablando específicamente de la nueva película, su historia y poderes no cambiarán mucho. Según la breve descripción del personaje dice que: “Lord Raiden, el inmortal Dios del Trueno y protector de la Tierra, ha reunido y entrenado a generaciones de campeones para luchar en Mortal Kombat. Ahora, la deidad ha perdido su fe, alimentada por las nueve derrotas a manos de Outworld y por el hecho de que los habitantes del planeta le dan la espalda al torneo”.

Por ahora, esto es lo que sabemos sobre Raiden en la próxima cinta de Mortal Kombat, quien por supuesto jugará un enorme papel dentro de la trama y no podemos esperar a que se estrene para verlo en acción, pateando unos cuantos traseros y una vez más, haciendo todo lo que puede para que la humanidad esté tranquila.