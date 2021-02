¡Directo a la nostalgia! Checa el primer adelanto del revival de ‘Rugrats’

Cualquier niño o niña de los 90 que se respete fue mega fan de ‘Rugrats’, la serie animada creada por Arlene Klasky, Gábor Csupó, y Paul Germain para Nickelodeon, que durante 172 episodios nos mostró la visión del mundo por parte de Tommy Pickles, Carlitos Finster, Fili y Lili DeVille, Angelica Pickles y Susie Carmichael

Si bien ‘Rugrats’ fue una de las series más largas y exitosas del conocido canal de televisión infantil, fue en el año 2004 –después de 13 años al aire– cuando Tommy Pickles y compañía dijeron adiós a sus seguidores, algo que sin duda dejó triste a más de uno de nosotros. Y si ustedes fueron de esos, entonces prepárense para la buena noticia.

Paramount+, la plataforma de streaming de CBS All Access, ha dado a conocer el primer adelanto del revival de ‘Rugrats’, serie animada que estará basada en la producción original de 1991 y que, 30 años después, llegará al catálogo bajo el formato de CGI (imágenes generadas por computadora). ¡Qué emoción!

En el clip de apenas 53 segundos podemos ver a Tommy y compañía sentados frente al televisor mientras miran las aventuras de Reptar en el espacio. Angélica se acerca cuidadosamente y le habla al tímido Carlitos, a quien invita a un “nuevo juego” que inventó para él y el cual consiste en robar unas galletas. Acá se los dejamos:

#ParamountPlus is bringing back your favorite babies: The Rugrats. The new series features the original voice cast with an updated animation style. pic.twitter.com/2vmzPUhmXc

— Paramount+ (@paramountplus) February 24, 2021