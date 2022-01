El elenco y los creadores de ‘The Afterparty’ nos cuenta sobre esta serie de humor y misterio

Estamos arrancando el 2022 con el pie derecho en cuanto a series, pues muchas plataformas de streaming nos están presentando producciones sumamente interesantes. Hablando específicamente de Apple TV+, seguirán apostando a proyectos originales que no solo prometen entretenernos, también dejarnos pegados al filo del sillón y arrancan el año con una historia completamente inédita que les volará la cabeza: The Afterparty.

Fue a finales de 2021 cuando el servicio de los de Cupertino anunció con bombo y platillo esta serie creada por Chris Miller y Phil Lord (que han estado detrás de grandes cintas como 21 Jump Street, Spider-Man: Into the Spider-Verse y The Lego Movie). Por si esto no fuera suficiente, también cuentan con un elenco de lujo encabezado por Tiffany Haddish, Ben Schwartz, Zöe Chao, Sam Richardson, Dave Franco y más.

‘The Afterparty’ llega a Apple TV+ con un montón de intriga y risas

Y la verdad es que además de las personas involucradas en The Afterparty, nos llamó la atención la trama de la serie. Por supuesto que aquí no les vamos a spoilear absolutamente nada, pero todo se centra en un grupo de personas que en una reunión de la preparatoria se ven afectados por un asesinato. A partir de ese momento, tendrán que investigar y dar con el responsable, todo en medio de un aura de misterio y un montón de comedia.

Aprovechando que el 28 de enero por fin se estrena esta producción de Apple TV+, por acá tuvimos chance de platicar con los creadores, Chris Miller y Phil Lord; así como con Sam Richardson, Ben Schwartz, Ilana Glazer y Jamie Demetriou. Entre otras cosas, nos contaron sobre la experiencia de trabajar en un proyecto tan peculiar como este, desarrollar una idea sumamente original y la respuesta que esperan de los espectadores.

Una historia que llevó tiempo desarrollar

Detrás de The Afterparty –como en muchos otros proyectos dentro de la industria cinematográfica–, tiene un montón de trabajo detrás. Para que se den una idea y antes de que llegar a una plataforma de streaming, Miller y Lord estuvieron desarrollando durante 10 años y en un inicio querían filmarla como una película. Sin embargo, al darse cuenta del objetivo que tenían, decidieron que la mejor manera de contarle era a través de una serie.

“Hace más de una década llegué con esta idea y la elaboramos como una película. Y nos ocupamos muchísimo en otras películas y series de televisión que cuando lo retomamos para finalmente hacerlo, porque había algo realmente especial en esa idea, chequé el guión y me di cuenta que parte del problema era que no tendríamos tiempo para la historia de cada personaje, de encajar todo en una película”, contó Chris Miller.

Entrevista con el elenco y los creadores de la serie

Si quieren conocer más detalles sobre The Afterparty, a continuación les dejamos la plática que tuvimos con Phil Lord, Chris Miller, Sam Richardson, Ben Schwartz, Jamie Demetriou e Ilana Glazer sobre esta serie en Apple TV+; y ojo, que si ustedes son fans del misterio y el humor negro, estamos seguros que esta producción no solo los dejará con la boca abierta y la disfrutarán de inicio a fin, también se convertirá en su favorita.