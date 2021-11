¡Ya hay fecha de estreno de ‘The Afterparty’, la serie de los creadores de ‘Comando Especial’!

Todavía falta un mes y poquito más para que llegue el 2022, pero desde este preciso momento ya podemos ir haciendo planes para entrarle a una interesante serie de comedia. En ese sentido, para iniciar el año venidero con unas buenas risas, Apple TV+ traerá a su plataforma The Afterparty.

Desde ahora mismo, podemos ir preparando el asiento para pasar un buen rato ya que el equipo creativo detrás de este proyecto está conformado por Chris Miller y Phil Lord, esos meros que nos trajeron Comando Especial (’21 Jump Street’) con Jonah Hill y Channing Tatum. Y sí: este nuevo contenido parece que también nos hará reír como locos.

‘The Afterparty’ en Apple TV+

Si se trata de contenidos chidos de comedia, Apple TV+ se pinta solo. Ahí tienen por ejemplo el hitazo en el que se ha convertido Ted Lasso, que no se cansó de ganar Emmys en la premiación más reciente. Pues bien, la plataforma de streaming está apuntando a otro éxito potencial con una nueva serie llamada The Afterparty.

¿Y de qué va toda esta onda? Bueno, si aún no saben, les explicamos en corto: un grupo de excompañeros de preparatoria se reúne y tienen una fiesta bastante alocada. Luego, como se menciona en el título del show, arman un after que termina en la muerte de uno de los personajes.

Ahora, una detective y su equipo se preparan para investigar el incidente y encontrar al culpable, pero justo como se ve en el primer teaser tráiler, todo tipo de relatos chuscos tendrán lugar al tiempo en que los amigos se inculpan unos con otros. ¿Quién será el implicado en el crimen? Eso ya nos tocará saberlo cuando llegue la serie a Apple TV+.

El elenco y fecha de estreno

Desde luego que todavía es pronto para decir si esa serie de comedia será un rotundo éxito o no, pero de que tiene el potencial para serlo, lo tiene. Y esto lo decimos ya que son Phil Lord y Christopher Miller quienes dirigen y producen dicho contenido.

Como ganadores de Oscars, BAFTA y Globos de Oro, a ellos se les conoce por ser los creativos ganadores de detrás de la exitosa saga de Comando Especial, además de que nos han traído cintas animadas geniales como The LEGO Movie. Como productores, han apoyado cintas del calibre de Spider-Man: Into the Spider-Verse y The Mitchells vs. the Machines.

The Afterparty contará con en su elenco con Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao, Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Jamie Demetriou y Dave Franco. Ahora sí, la fecha de estreno: esta serie llegará a Apple TV+ el viernes 28 de enero con ocho episodios, de los cuales tres se estrenarán ese mismo día y luego un cada semana. Ya tienen el dato, ahora a esperar y disfrutar.