¡Checa el emotivo tráiler oficial del reboot de ‘Los años maravillosos’!

Los años maravillosos, esa historia que se convirtió en una de las series más emblemáticas de todos los tiempos, está de vuelta. Por supuesto, no hablamos ahora de una retransmisión de la serie ochentera o algo por el estilo, sino del reboot que la cadena ABC ha venido anunciando de ya hace rato.

El tiempo pasó, la expectativa se acumuló entre los fans -y seguro que uno que otro detractor- pero por fin, la mesa está puesta para el estreno en septiembre. Pues bien, como aún faltan unos días, no está de más meterle un poco de emoción al momento… este jueves, se liberó un tráiler oficial, además de que se anunciaron algunas apariciones sorpresa para los capítulos de esta próxima entrega.

Aquí el nuevo tráiler de ‘Los años maravillosos’

Muchos recordarán con nostalgia Los años maravillosos (o The Wonder Years en su título original) pues no cabe la menor duda de que marcó a muchos en su juventud. Las vivencias del buen Kevin Arnold y compañía eran un reflejo de todas esas situaciones de la vida cotidiana que pueden parecer efímeras a simple vista durante la adolescencia, pero que se incrustan en nuestros recuerdos para el resto de nuestros días.

Por eso es que esta historia no podía pasar desapercibida para la industria del entretenimiento, que de unos años para acá ha rescatado tantas franquicias clásicas como puede. Fue en enero pasado cuando se dio a conocer que la ABC había ordenado un reboot de la clásica serie y aunque todo se mantenía en un rumor muy fuerte, al cabo de los meses se confirmó el proyecto. Hoy, estamos en al antesala del estreno y ahora, por lo mientras, podemos disfrutar de un emotivo adelanto.

Este jueves se liberó un nuevo tráiler oficial de la nueva versión de Los años maravillosos donde podemos ver a grandes rasgos cómo y por dónde se desarrollará la trama. Nuestro protagonista es Dean Williams (Elisha Williams), un joven afroamericano que vive con su familia de clase media en el condado de Montgomery, esto en Alabama. Justo como en la serie original, a medida que se nos muestran las vivencias del personaje, escucharemos la voz de un narrador (Don Cheadle en esta entrega) que fungirá como la versión adulta del muchacho.

Durante el emotivo adelanto, vemos a Dean convivir con su familia al tiempo que se nos presenta su motivación: encajar en su nueva escuela y sobre todo, encontrar eso que lo hace alguien especial. Pero además de mostrarnos las dificultades propias de la etapa adolescente, la serie echará un vistazo a la división racial de finales de los 60 en EE.UU.

En este último sentido, el joven Dean buscará encontrar su lugar -en sus propias palabras- como una especie de ‘unificador’, pues se nota que en su escuela la discriminación es muy marcada. La serie se estrenará el 22 de septiembre y por ahora, solo llegará a los canales de la ABC y en streaming por Hulu. Checa el tráiler a continuación:

Habrá invitados especiales en el elenco

Como se anunció anteriormente, Fred Savage (quien interpretó al protagonista Kevin Arnold en la serie original) también es uno de los productores ejecutivos y dirigió uno capítulo del reboot de Los años maravillosos. Pero no solo eso pues tal como lo menciona Deadline, el actor tendrá una breve participación en esta entrega en el episodio titulado “The Conners”.

Y si querían más sorpresas, las actriz Danica McKellar (conocida por su papel como Winnie Cooper en la serie original) y el actor Dan Lauria (padre de Kevin en el show original) también están confirmados para aparecer en los episodios “Home Economics” y “The Goldbergs”, respectivamente. Sin duda, habrá mucha nostalgia en esta entrega venidera.