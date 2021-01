Bendita nostalgia: ¡Podría haber un reboot de ‘Los años maravillosos’!

Vivimos una época en que muchas compañías saben cómo pegarnos duro en la nostalgia. Ya sea trayendo de vuelta productos de nuestra infancia/adolescencia, o de plano series y películas que nos recuerdan esa época donde éramos felices y no lo sabíamos. Hablando de este último punto, Hollywood tiene muy claro que el ver de regreso todas estas cosas nos encanta, y una de esas es Los años maravillosos.

Como recordarán, esta serie espectacular se transmitió desde 1988 hasta 1993 en la cadena de televisión ABC. Aquí conocimos a Kevin Arnold, un chico que afrontaba conflictos sociales de adolescentes; principalmente junto a su mejor amigo Paul y Winnie Cooper, de quien estaba enamorado. No solo lo veíamos lidiando con problemas familiares, también aparecieron conflictos sociales y acontecimientos históricos de los 60 y 70 a lo largo de sus 115 episodios.

‘Los años maravillosos’ regresarán con todo

Aunque terminó hace casi 28 años, Los años maravillosos sigue siendo una historia encantadora y querida, gracias a las distintas repeticiones, muchas generaciones están conociendo a todos estos personajazos. Sin embargo, parece que los planes para esta historia no serán quedarse simplemente en la dulce melancolía de quienes la vieron cuando se estrenó, pues regresará después de tanto tiempo y no en forma de fichas.

De acuerdo con Variety, ABC ordenó producir dos pilotos de sus series más queridas y por supuesto que entre ellas tenemos la de Kevin Arnold y compañía, que volvería en un reboot . En realidad, todo esto se anunció en julio de 2020, pero cobró fuerza a raíz de la decisión que tomó la cadena de televisión estadounidense, pues después de tantos rumores parece que sí están tomando muy en serio la opción de traerlos a las nuevas plataformas.

¿De qué tratará el reboot?

Según la misma fuente, esta nueva versión de Los años maravillosos nos mostrará la historia de una familia afroamericana de clase media en Montgomery, Alabama a finales de la década de 1960, a quienes veremos en situaciones similares a las de la serie original. La producción correrá a cargo de Saladin Patterson, Lee Daniels y Marc Velez, y por el momento aún no se sabe quiénes serán los actores que aparecerán en pantalla.

Y si se estaban preguntando, ¿volverá el elenco original para el reboot? Bueno, pues las cosas no están muy claras, lo único que se ha revelado es que Fred Savage –quien interpretó a Kev– dirigirá el piloto y será productor ejecutivo. Por otro lado Neal Marlens, el creador de la serie original, actuará como asesor. ¿Les emociona que regrese esta historia en 2021? ¿qué opinan al respecto?

Mientras esperamos más noticias, recordamos el entrañable intro a cargo de Joe Cocker cantando “With A Little Help From My Friends”: