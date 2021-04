Los primeros dos episodios de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie ya están disponibles en Netflix.

En el segundo episodio de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, continúan las dos líneas del tiempo en la vida del cantante que corresponden a 1992 y 2005. Como hemos visto, la línea más actual nos muestra un periodo crucial en la vida profesional de Lusimi, quien se encuentra en un enorme tour en el que sufre un accidente (en un concierto en Lima).

Sin embargo, en esta nota nos vamos a concentrar en lo que sucede en 1992, específicamente en la carrera del cantante que se encuentra “pausada” a partir de la muerte de Luisito Rey y el misterio del paradero de su madre, Marcela Basteri. Luis Miguel se involucra en la investigación del Mossad para saber si Marcela sigue con vida o si murió, por lo que se queda en España…

Aquí, para no revelarles todo, descubre que su madre podría estar enterrada en el jardín de la casa de Las Matas donde creció junto a su hermano Alex. Así que Luismi se concentra en comprar la casa para que los agentes del Mossad busquen a su mamá, y todo gira en torno a la posibilidad de comprar la residencia.

Cuando Luismi regresa a México, le dice a Hugo que lo único que le interesa es comprar la casa, y que no va a cantar ni presentarse en vivo hasta que no tenga material nuevo. Y ese material nuevo, un año después, tomó forma del disco Aries con algunos de los éxitos más grandes de su carrera incluido “Hasta que me olvides”.

“Hasta que me olvides” en la serie

“Hasta que me olvides” es una de las canciones más populares de Luis Miguel, y es el tema del segundo episodio, pero la historia de cómo se relaciona con Luismi en esta ficción, es un poco distinta a lo que realmente pasó.

En la serie, el personaje de Patricio Robles va a un almacén y encuentra la canción entre los enlatados o temas que alguna vez rechazó Luis Miguel. Patricio le dice a Luismi que la escuche porque es de autoría de Juan Luis Guerra y es perfecta para él. Ante la negativa del cantante, Hugo López es el que lo convence para grabarla y meterla en Aries.

La rola es tan buena y le gusta tanto a Micky, que hasta termina felicitando a Patricio por el hallazgo. La historia funciona en la serie, pero en realidad, las cosas se dieron de manera muy distinta y hasta más emocionantes en la vida real.

¿Cómo es que llegó Luis Miguel a la canción de Juan Luis Guerra?

Esta anécdota viene de la voz de Jorge Van Rankin, mejor conocido como “El Burro”, y quien fuera uno de los mejores amigos de Luis Miguel durante los 80 y los 90. De acuerdo con el ahora conductor de televisión, la canción la escribió Juan Luis Guerra frente a Luismi en casa de los Camil en Acapulco.

Van Rankin dijo que estaban en casa de Jaime Camil a la que fue invitado Juan Luis Guerra. Mientras estaban ahí, el dominicano agarró una servilleta, se sentó en unas escaleras y escribió la letra de “Hasta que me olvides” para enseñársela a Luis Miguel, quien se sorprendió y se la pidió para interpretarla.

Nota: Van Rankin contó la anécdota durante un episodio de Miembros al aire que pueden ver AQUÍ.

El resto es historia. “Hasta que me olvides” fue publicada como parte del tracklist de Aries, el noveno disco de estudio de Luis Miguel en 1993 que tiene otras grandes canciones del cantante como “Suave” y “Qué nivel de mujer”. Los créditos de la canción siempre han correspondido a Juan Luis Guerra, pero nadie sabía realmente cómo nació la canción y cómo llegó a manos de Luis Miguel.

En octubre de 1993, “Hasta que me olvides” entró al listado de Hot Latin Songs de Billboard en el puesto número uno, el cual ocupó durante dos semanas mientras se mantuvo en el chart durante dos meses. La canción es una de las más populares del historial de Lusimi.