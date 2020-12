Wonder Woman 1984 está en salas de cine.

No todas las películas tienen el objetivo de hacernos reflexionar sobre algo o nada. Y no todas las películas deben tener un efecto contrario. Cada una cumple un objetivo distinto que se adecua a las circunstancias de las audiencias. Y en este momento, la de una pandemia que ha golpeado a las sociedades y sus distintas actividades, incluido el cine.

Dicho esto, ninguna película podría “salvar” a la industria ni hacer un cambio de 180 grados entre los espectadores, su forma de percibir lo que sucede de forma inmediata. Es imposible. Lo que pueden hacer algunas películas, de entre las pocas que se han estrenado, es distraernos, entretenernos, liberarnos y darnos un motivo para emocionarnos.

Y es aquí donde cae Wonder Woman 1984. Esta película era una de las más esperadas para 2020. Primero, tenía una fecha de estreno programada para junio, luego cambio su salida para agosto, luego octubre, y cuando pensamos que llegaría hasta 2021, anunciaron que cerraría este año: finales de diciembre en salas de cine y HBO Max.

Finalmente, esas fechas llegaron, y Gal Gadot bajo la dirección de Patty Jenkins, está de vuelta con uno de los personajes más sorprendentes dentro del género de superhéroes y que más impacto ha generado. Wonder Woman regresa con una historia de soledad e individualismo que humaniza a los villanos y nos entrega a uno de los mejores antagonistas a la fecha… Y sí, todo este es bueno sin olvidar que la cinta no necesariamente debe cumplir todas las expectativas.

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984, como su nombre lo indica, está ambientada en la década de los 80, una época que ya no necesitaba sanar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que veía lejana la Segunda, que quería olvidar la Guerra de Vietnam y que se caracterizó por un conflicto ideológico entre dos naciones amenazadas por armas nucleares, la Guerra Fría.

Aquí es donde está Diana Prince, una mujer sumamente solitaria que trabaja en el departamento de arqueología en el Smithsonian de la ciudad de Washington. Diana vive sola, no forja relaciones y se aparta del mundo lo más que puede para conservar su secreto. Ahí mismo conoce a Barbara Minerva, una gemóloga y geóloga (PhD) que no existe para los demás: nadie la escucha, nadie la ve, nadie la nota.

La única que parece darse cuenta de su existencia, es Diana. Así, inician una amistad en la que dos mujeres se encuentran en la soledad, sólo que una de ellas toma la decisión de apartarse mientras la otra es ignorada por la sociedad.

Un día, llega al museo una gema y una piedra que debe estudiar Barbara para determinar si son falsas. No le dan importancia; sin embargo, se trata de un poderoso objeto que es capaz de cumplir cualquier desde de la persona que lo toque… y es precisamente lo que está buscando Maxwell Lord, un empresario ambicioso que está dispuesto a cualquier cosa con tal de no ser un perdedor.

Así es como se desarrolla la trama de Wonder Woman 1984, la cual se centra en el caos que se genera cuando Max Lord pide de deseo convertirse en la piedra misma. Pero como todo, a cambio de un deseo, siempre se debe dar algo a cambio…

Cheetah y Maxwell Lord

La primera entrega de Wonder Woman en 2017, ambientada en la Primera Guerra Mundial (el cómic sucede en la Segunda Guerra Mundial), nos mostró cómo Diana se convertía en Wonder Woman, cómo descubría cuál era su objetivo en el mundo. Esta segunda cinta deja la guerra y un conflicto bélico, para centrar su atención en una mujer que tiene frente a sí la posibilidad de una “vida normal”.

Eso le da distintos matices a la protagonista. Diana puede ser una ciudadana más que está completamente integrada en la sociedad, pero con algunas reservas relacionadas con sus segunda identidad, la cual no le permite crear vínculos sentimentales que impliquen relaciones a largo plazo.

Sin embargo, hemos de mencionar que las expectativas de este filme se cumplen a partir de que conocemos y nos involucramos con los villanos, los cuales se caracterizan por, en un principio, no tener poderes ni intenciones que vayan más allá de intereses meramente personales. ¿Y acaso no todos hemos tenido la necesidad de satisfacer nuestras necesidades?

Max Lord, de acuerdo con Patty Jenkins, está basado en la figura de Bernie Madoff, un hombre sentenciado a más de 100 años de prisión a partir de que lideró el fraude más grande en Estados Unidos. Un criminal de traje buscaba riquezas inmensas a costa del esfuerzo de miles de personas. Lord es así: un sujeto que busca la aprobación de su hijo y todos, porque cree que la meta está en tenerlo todo a costa de lo que sea…

Y del otro lado está Barbara Minerva, una mujer que desearía ser otra: una mujer más bella, más alta, que sepa usar tacones, que no sea invisible. Interpretada por Kristen Wiig, una reconocida comediante, Barbara se convierte en el centro de atención de todo lo que ocurre desde que aparece por primera vez en pantalla.

Es ingenua y divertida, es inteligente y humilde. Cuando comienza su camino hacia Cheetah, no deja de ser ninguna de estas cosas, y se apodera de sí misma: es segura, no tiene miedo, se impone, y desafía todos. Este desarrollo, más no cambio, es interesante y es el arco que más herramientas le dio a Jenkins para abordar la trama central y otros temas como el acoso, el empoderamiento y la crisis individual que deriva en algo colectivo.

¿Qué hay de Steve Trevor?

Wonder Woman 1984 es larga. Dura casi dos horas y media, y tarda mucho en llegar a la acción. La decisión consciente de la directora de poner por encima la reflexión emocional y moral de los personajes que de la acción, no es que sea “mala”, sino que implica que la historia se tarde, como mencionamos, a llegar a la premisa en la que desembocan ambas.

Sin spoilers, y para que se den una idea, la cinta tarda poco más de una hora en revelarnos cómo se involucran Cheetah y Max Lord en el conflicto y de qué va este: la Dreamstone. Eso se traduce en una hora en que conocemos la cotidianidad de Diana. Lo genial de la cinta es que a pesar de los tiempos y cómo están repartidos, hay diálogos divertidos y situaciones extrañas que son cortesía de los villanos.

Enfocar la atención en los pasos de la reflexión final (la solución al conflicto), van de la mano con el regreso de Steve Trevor. No les vamos a revelar cómo vuelve a la historia después de que sacrificó su vida en Wonder Woman para salvar a la humanidad. Lo único que les podemos decir que es que lograron resolverlo de una manera sorpresivamente simple y coherente, y además, es un personaje que parece estar de paso para involucrar la acción que todos esperan.

Los 80

El primer tráiler de Wonder Woman 1984 se estrenó en la Comic Con en Brasil en diciembre de 2019, hace poco más de un año. Fue algo espectacular, pues traía de fondo “Blue Monday” de New Order, lo que nos hizo pensar que los 80, como época que un impacto cultural enorme en el cine, la televisión, la música y la moda, tendría participación en el filme. Pero no.

Esta cinta y su historia podrían tener cabida en cualquier otra época, y no se vería afectado. Esto, es justo decirlo, es una de las debilidades de la cinta en cuanto a la proyección que pudo tener, sobre todo cuando algo apela a la nostalgia. Varias producciones que viajan a los 80, explotan la década como parte de su discurso narrativo, pero Wonder Woman 1984 sólo le hace algunos guiños con la moda.

Esto, también hemos de confesar, no va más allá de que nos hubiera encantado ver alguna referencia más sólida de la época. Quizá el aspecto musical, el cual atiende las necesidades de una cinta de superhéroes y ya.

