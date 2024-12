Lo que necesitas saber: Es hora de dar un repaso por el 2024 con algunos de los momentos musicales que definitivamente marcaron por completo el año.

Parece que fue ayer cuando le estábamos dando la bienvenida al 2024. Sin embargo, aunque muchos aún no lo creamos, faltan unos cuantos días para decirle adiós a este año, el cual fue increíble para los fans de la música, pues tuvo de todo y nos regaló momentos impresionantes que no podremos superar en un buen rato.

Desde regresos que creíamos imposibles o que jamás se darían, presentaciones memorables que nos pusieron la piel chinita, peleas épicas, crossovers que ni Marvel te puede dar y fenómenos culturales que de plano no veíamos venir. En pocas palabras, este año resultó ser grandioso y superó por completo nuestras expectativas.

Sir Paul nos cautivó una vez más con lo mejor de The Beatles, Wings, y su carrera solista(Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com.

Por supuesto que a lo largo de estos 12 meses sucedieron un montón de cosas y probablemente no recuerden mucho de lo que pasó. Si es ese es su caso, no se preocupen, que en Sopitas.com les traemos un recuento con 20 momentos musicales que, sin duda alguna, marcaron por completo el 2024. Así que pónganse cómodos para aventarse este recorrido con nosotros.

Estos fueron algunos momentos musicales importantes del 2024

Africa Express en Bahidorá 2024 con invitados mexicanos

A lo largo de su carrera, Damon Albarn ha visitado México con la gran mayoría de sus proyectos. El músico británico ha tocado con Blur, Gorillaz e incluso como solista en nuestro país. Sin embargo, jamás nos imaginamos que vendría con Africa Express, el colectivo musical que lidera y que se nos hizo ver en Bahidorá 2024.

De entrada, sorprendió que para esta presentación en Las Estacas, Damon invitara a verdaderas leyendas y músicos con los que ha trabajado, como Nick Zinner de Yeah Yeah Yeahs, Joan As Police Woman, Seye Adelekan, Fatoumata Diawara, Moonchild Sanell, Poté, Django Django, Femi y TJ Koleoso de Ezra Collective, y muchos más. En pocas palabras, reunió a un supergrupo exclusivamente para la ocasión.

Damon Albarn llegó con Africa Express por primera vez a México/Foto: Raúl Fernández

Sin embargo, lo que más llamó la atención del debut de Africa Express en México fue la inclusión de un montón de artistas nacionales sumamente diversos, desde Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, La Bruja de Texcoco, Luisa Almaguer y Mare Advertencia hasta Eme Malafe, Son Rompe Pera y Los Pream. Puro talento mexa que se rifó y estuvo a la altura del proyecto.

Durante cinco horas sin parar, Damon Albarn y compañía nos regalaron momentos únicos, como covers de Gorillaz y The Smiths hasta ensambles y colaboraciones que se armaron específicamente para este show. Fue tan especial esta tocada que todos los que integraron el colectivo se quedaron en Las Estacas a grabar. Definitivamente, esta fue una experiencia irrepetible que ni en nuestros más locos sueños creímos que pasaría en nuestro país.

Damon Albarn y Luisa Almaguer cantando juntos en Bahidorá/Foto: Damon Albarn Unofficial

El beef de Kendrick Lamar y Drake

Por supuesto que si vamos a hablar de momentos musicales que marcaron el 2024, no podíamos dejar de lado la famosísima bronca de Kendrick Lamar y Drake. Aunque ya traían pique desde hace un buen rato, el beef de este año comenzó cuando el rapero de Compton le respondió a J Cole, pues en su rola “First Person Shooter” dijo que él, K-Dot y el rapero de Canadá son los mejores del género.

Cole le tiró un diss track, pero luego se arrepintió y pidió perdón. Pero Drake se enganchó, pues en “Push Ups” llamó chaparro a Kendrick, insinuó que su esposa lo engañaba y además, le dijo que él no es tan grande como cree que es. A partir de ahí, ambos se empezaron a tirar duro y sabroso a través de varias canciones.

Drake y Kendrick Lamar se aventaron el beef del 2024/Foto: Getty Images

Kendrick Lamar y Drake se fueron duro con rolas como “Taylor Made Freestyle”, “Not Like Us”, “Euphoria”, “6:16 in LA”, “Meet the Grahams” y “Family Matters” y más, donde incluso involucraron a sus familias. El de Compton criticó al canadiense por ser un rapero que no creció en las calles, por hacer canciones solamente para que sean populares y por intentar apropiarse de la cultura del hip-hop.

Por su parte, Drake solo se dedicó a criticar la estatura de K-Dot (sí, no es broma), por creerse el mejor rapero de todos los tiempos y sentirse el heredero de figuras como Tupac Shakur. Sin embargo, el knock out de este beef llegó cuando Kendrick estrenó “Not Like Us”, que fue el clavo en el ataúd del autollamado Champagne Papi.

Para muchos, Kendrick Lamar ganó esta pelea contra Drake / Foto: Getty Images

Kendrick Lamar no solo creó una de las canciones más escuchadas del 2024, también armó una serie de rimas en las que agravó las declaraciones contra Drake y su compañía discográfica OVO Sound, pues lo acusa de ser un pedófilo y de conducta sexual inapropiada junto a sus guardaespaldas y otros raperos de su sello.

Pero no solo eso, Kendrick también lo culpa de apropiación cultural, ya que considera que explota a artistas de Atlanta como Future, Lil Baby, 21 Savage y otros para tener “credibilidad callejera” y ganar dinero. Por si esto no fuera suficiente, K-Dot aprovechó para criticar al de Toronto por supuestamente tener relaciones con la pareja de Lil Wayne, además de mencionar las broncas que tuvo con otros como J. Cole e incluso Serena Williams.

Kendrick Lamar no se guardó nada y sacó todo lo que tenía en contra de Drake. A partir de ahí, el rapero canadiense no volvió a hacer rolas para tirarle al de Compton (aunque sí acusó a su sello discográfico por darle vuelo a “Not Like Us” y conspirar en su contra). Para muchos, K-Dot ganó la pelean pero, ¿ustedes qué opinan? De plano, esta fue la bronca del año y nos regaló barras que nos dejaron con la boca abierta.

La reunión de No Doubt en Coachella 2024

El cartel de Coachella 2024 incluyó actos impresionantes. Sin embargo, el que quizá llamó la atención de todos a los que ya nos duelen las rodillas fue No Doubt. Después de casi una década sin tocar juntos, Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont y Adrian Young se juntaron para aventarse dos presentaciones nostálgicas en el desierto de Indio, California.

Durante el primer fin de semana, la banda se chutó un setlist en el que incluyeron prácticamente sus rolas más importantes, entre canciones originales y covers que han popularizado. Pero quizá lo más impresionante de ese show fue que contaron con la participación de Olivia Rodrigo, quien se subió a cantar “Bathwater”, un momentazo donde la artista pop reconoció la influencia que tuvieron Gwen y el grupo para dedicarse a la música.

Gwen Stefani y Olivia Rodrigo en Coachella 2024. Foto: John Shearer vía Gwen Stefani (X)

Para su última presentación en Coachella 2024, No Doubt no tuvo artistas invitados. Pero compensaron eso covereando “Guns of Navarone” de The Skatalites y tocando “End It on This”, la cual no sonaba en sus conciertos desde 2015. Sin duda, ver a Gwen Stefani y compañía reunidos una vez más fue una verdadera gozada.

Aunque solo se juntaron para este par de fechas, nos dio mucho gusto darnos cuenta de que siguen rockeando durísimo y no perdemos la esperanza de que vengan a México. Prendan sus veladoras para que se nos haga al menos un concierto de No Doubt de este lado del charco.

Madonna y su alucinante ‘Celebration Tour’

A lo largo del 2024 hubo grandes conciertos y presentaciones en México. Sin embargo, si tuviéramos que armar un top, definitivamente entrarían los shows que Madonna se aventó en la CDMX. Durante cinco noches, la reina del pop festejó sus cuatro décadas de carrera con un espectáculo sin precedentes en el Palacio de los Deportes con su Celebration Tour.

Más allá del setlist (que cubría prácticamente todas las eras de su enorme trayectoria), la ‘chica material’ montó una producción impresionante con bailarines, visuales, pirotecnia, juegos de láser y más… incluso la vimos volar en el famoso ‘Palacio de los Rebotes’. De plano, lo que nos presentó fue un show más que digno de una artista como ella.

Madonna en el Palacio de los Deportes / Foto: sopitas.com

Sin embargo, en estos conciertos sucedieron cosas que se hicieron virales. En particular lo decimos porque durante “Vogue”, Madonna se puso a calificar una pasarela con invitados especiales, como Guillermo Rodríguez (sí, el mismo que aparece en el programa de Jimmy Kimmel), Salma Hayek, Alberto Guerra, Pixie Aventura y hasta Wendy Guevara. Verdaderamente no esperábamos estos crossovers.

No tenemos la menor duda de que los shows de la reina del pop fueron de los mejores que tuvimos en México en 2024, pues más allá de celebrar a lo grande su vida y obra (que por supuesto, lo merece), Madonna regresó a nuestro país por la puerta grande para recordarnos que es un ícono revolucionario que impactó a la cultura, las sociedades e incluso ideologías.

La histórica presentación de Interpol en el Zócalo

Y mientras Madonna andaba echándose su primer concierto en el Palacio de los Deportes, del otro lado de la CDMX estábamos viviendo otro concierto histórico. Lo decimos porque ese mismo día, Interpol tocó en la Plaza de la Constitución (o Zócalo para los cuates), dando el show más grande que se han aventado en México (y el más choncho de toda su carrera).

Sí, ya nos sabemos el chiste de que Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino ya pagan predial en nuestro país. Sin embargo, no importa las veces que vengan, jamás perderemos la oportunidad de ver a la banda neoyorquina, pues siempre nos dan presentaciones impecables y se siente el amor que existe entre ellos y el público mexa.

Interpol en el Zócalo/Foto: David Durán

Interpol no vinieron solitos, pues para su presentación en el Zócalo capitalino, trajeron como invitados especiales a Water From Your Eyes (que nos pusieron en ambiente para lo que se venía). A las 8 en punto de la noche y después de ver un emotivo video hecho con imágenes de sus fans mexicanos con “Evil” de fondo (que por cierto, también sonó en versión mariachi), la banda apareció para echarse un show nostálgicamente sabroso.

Durante casi dos horas, los neoyorquinos tocaron lo mejor de lo mejor de su discografía, entre clásicos, rolas nuevas y hasta rarezas. Por supuesto que por ahí, Paul Banks dedicó algunas palabras en español para agradecer a las más de 160 mil personas que se lanzaron a verlos a la Plaza de la Constitución. Por si hacía falta, este concierto afianzó la relación de la banda con su público chilango.

La colaboración de Dua Lipa y Kevin Parker en Glastonbury 2024

Para muchos, Glastonbury sigue siendo EL festival por excelencia y el mejor del mundo. La verdad es que entendemos a la perfección por que lo consideran así, pues durante ese fin de semana en la Worthy Farm ocurren momentos que no se vuelven a repetir. Y para prueba de ello, lo que sucedió con Dua Lipa y Kevin Parker en la edición 2024.

La cantante británica hizo su debut en el Pyramid Stage como headliner del cartel y vaya que no decepcionó. Dua se rifó un set impecable para una estrella pop como ella, aunque no olvidó en traer algunas sorpresas y entre ellas, por supuesto que estuvo la mente maestra de Tame Impala (con quien colaboró en su más reciente disco, Radical Optimism).

Dua Lipa decidió coverear ni más ni menos que “The Less I Know, The Better” junto a Kevin Parker. Y aunque por ahí se les fueron los tiempos, se lucieron y nos regalaron una versión que de plano estamos esperando a que llegue a las plataformas de streaming, por lo cool que sonó la combinación de voces entre ambos.

Por si esto no fuera suficiente, Kevin regresó para tocar el solo de guitarra de “Houdini” justo al final de la presentación de Dua en Glastonbury 2024. No cabe duda que este fue uno de los momentos que no pedimos ni sabíamos que necesitábamos, pero agradecemos infinitamente que haya pasado, simplemente épico.

El mensaje pro-migrante de IDLES y Banksy en el mismo festival

Casi al mismo tiempo en que Dua Lipa daba su show en el escenario principal de Glastonbury 2024, IDLES también se estaba aventando una presentación poderosa en el Other Stage, donde dieron uno de los mensajes más potentes e impactantes que se hayan visto en un festival musical… así como lo leen, no exageramos.

La banda británica no es ajena a los comentarios políticos y sociales de la actualidad. Es por eso que durante su show en el Worthy Farm, Joe Talbot y compañía se pronunciaron ante las leyes de migración en Reino Unido y recordaron su apoyo a Palestina. Sin embargo, más allá de tocar “Gift Horse” y gritar “Fuck the King”, llevaron todo al siguiente nivel.

IDLES dio uno de los mejores sets de Glastonbury 2024/Foto: Getty Images

Mientras IDLES se aventaba “Danny Nedelko”, entre el público del Other Stage de Glastonbury 2024 apareció un un inflable en forma de balsa y con muñecos inflables que simulaban ser niños comenzó a surfear entre la multitud. Todos pensábamos que esto estaba planeado por el grupo y era parte de su show, pero estábamos muy equivocados.

Resulta que horas después, varios medios británicos confirmaron que el encargado de todo esto fue ni más ni menos que Banksy, el misterioso artista que decidió hacer un performance para recordar a los miles de migrantes que buscan llegar al Reino Unido en balsas con la intención de buscar una mejor vida.

El performance de Banksy. Foto: @Grouse_Beater

La impresionante ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Muchos esperábamos los Juegos Olímpicos de París 2024 y vaya que nos dejaron con un gran sabor de boca. Más allá de lo deportivo, sabíamos que los franceses no decepcionarían con la producción que le meterían a las ceremonias tanto de apertura como de clausura. Y sí, por supuesto que no estábamos equivocados.

En la inauguración contamos con presentaciones que nos volaron la cabeza, como la de Gojira tocando “Mea culpa (Ah! Ça ira!)” (la canción más famosa de la Revolución Francesa) desde La Conciergerie. Sin embargo, no esperábamos el impresionante crossver que los organizadores tenían preparado para el cierre de la justa olímpica.

El Estadio de Francia fue la sede de este evento de clausura. Foto: Getty Images

El icónico Stade de France fue el escenario de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, que contó con la presentación estelar de Phoenix, quienes aparecieron para tocar hitazos como “Love Like a Sunset Part II”, “Lisztomania” y “1901”. Aunque la banda traía varios invitados especiales muuuuy pesados.

Para que se den una idea, Thomas Mars y compañía se aventaron “Nightcall” junto al mismísimo Kavinsky y Angèle, tocaron “If I Ever Feel Better/Funky Squaredance” en compañía de VannDa y se chutaron “Tonight” con ni más ni menos que Ezra Koenig de Vampire Weekend. Estas colaboraciones no te las da ni Coachella.

Aunque sin lugar a dudas, lo mejor de la presentación de Phoenix en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue interpretaron “Playground Love” con Air… sí, eso pasó en vivo y a todo color. Sin embargo, para cerrar con broche de oro este eventazo, tuvimos a más invitados musicales.

Los Ángeles serán los encargados de organizar la siguiente justa deportiva en 2028. Es por eso que armaron una presentación musical con artistas famosos de aquella ciudad estadounidense. Para que chequen el dato, contaron con los Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg y Dr. Dre tocando sus mejores éxitos para recibir la bandera olímpica como se debe.

Charli XCX y el ‘Brat’ summer

Durante el 2024 salieron un montón de discos que musicalizaron estos 12 meses (por acá pueden checar nuestra lista con nuestros álbumes favoritos). Sin embargo, hubo uno que vino a cambiarlo todo y a marcar el año: así es, nos referimos a Brat de Charli XCX, que se convirtió en un fenómeno cultural.

A pesar del diseño “básico”y lo-fi de la portada, tanto la estética visual como las 15 canciones de este proyecto de la artista británica la rompieron durísimo, pues para muchos inició una nueva era del pop. Es por eso que durante el verano (temporada en la que lanzó su sexto material discográfico) Charli y el discurso que trae con este trabajo estuvieron presentes en todo el mundo.

El color verde lima, la fiesta, diversión y ser cool fueron algunos de los elementos que marcaron el Brat summer, pero también se trató de aceptar esas imperfecciones y ser vulnerable en medio del caos. De ahí que la generación Z haya adoptado esto como un estilo y hasta filosofía de vida, pues llevaron todo esto a trends y bailes virales en redes como TikTok.

Sin embargo, la onda de Charli XCX y Brat no solo tocó a la cultura pop, también a otros ámbitos. Políticos como Kamala Harris le entraron a la tendencia, demostrando el poder y el impacto que tuvo este disco, que sin temor a equivocarnos es el más influyente del 2024 y uno de los mejores del año.

‘Bando Stone & the New World’: El último disco de Childish Gambino

Dicen que nada es para siempre y todo lo bueno en algún punto debe de terminar. Eso también aplica en la música y el claro ejemplo es Donald Glover, quien en este 2024 y tras más de una década haciendo canciones y discos como Childish Gambino, decidió darle fin a este proyecto no sin antes regalarle a sus fans y al mundo un último álbum de estudio.

Bando Stone & The New World es el material discográfico con el que Glover le dice adiós a su alter ego. En esta colección de canciones, Donald –junto a Ludwig Göransson– nos entrega un trabajo ecléctico donde, además de seguir explorando los límites de la música, le rinde tributo al sonido que tanto lo caracterizó.

Donald Glover le dijo adiós a Childish Gambino/Foto: Getty Images

Por supuesto que al ser el disco final de Childish Gambino, Donald Glover tenía que hacer algo especial. Es por eso que para este álbum contó con un sinfin de colaboradores impresionantes, entre ellos Chlöe, Amaarae, Flo Milli, Jorja Smith, Legend, Yeat, Fousheé, y Khruangbin, que hicieron aportaciones importantes a las rolas.

A pesar de cerrar con broche de oro este proyecto y contar una historia (que planea mostrar con un cortometraje), Glover no dejó de lado los mensajes importantes en este material discográfico, pues habla de la desigualdad social, el racismo y su postura a favor de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. Definitivamente, fue un desenlace digno del legado que deja como Childish Gambino.

El fenómeno Chappell Roan y su presentación en Lollapalooza 2024

Sin temor a equivocarnos, el 2024 fue el año de Chappell Roan. Después de un buen rato picando piedra, la cantautora estadounidense por fin llegó a la cima de la industria musical sonando durísimo con varios hitazos. Y vaya que lo tiene merecido, pues desde hace mucho tiempo dejó claro que su proyecto y canciones estaban para las grandes ligas.

Una de las armas con las que Chappell la rompió este año se llama “Good Luck, Babe!”, una canción que aunque no seas fan de esta artista, estamos seguros que la escuchaste al menos una vez. No solo es una rola pegajosa más, pues la melodía se te queda en la cabeza, la letra también es sumamente sentimental e identificable. Esos dos factores hicieron que muchos conectaran con el mensaje.

Chappell Roan en Lollapalooza 2024/Foto: Getty Images

Independiente de las ceremonias de premiación, la prueba del enorme ascenso de Chappell Roan se notó en el Lollapalooza 2024. La cantante ni siquiera era uno de los actos estelares del festival de Chicago, pues tocó por la tarde y solo tuvo una hora para su presentación. Sin embargo, logró reunir a un mar de gente en el escenario T-Mobile que estaba ahí, única y exclusivamente para verla.

Para que chequen cómo estuvo el asunto, se dice que Chappell atrajo a una multitud récord de 110 mil personas, lo que la convirtió en la artista que ha tenido más público en la historia de Lollapalooza… así como lo leen. Eso sin contar sus múltiples nominaciones a los Grammys y las cifras brutales que tienen sus rolas en plataformas digitales. No cabe duda que, a pesar de lo complicado que fue su camino, por fin llegó a lo más alto del pop.

El impensable regreso de Oasis

Si hablamos de noticias musicales que marcaron para al 2024 para siempre, por supuesto que en el primer lugar debemos mencionar a Oasis. Por años, soñamos con que Noel y Liam Gallagher hicieran las paces para volver a tocar juntos. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, veíamos más lejana esa posibilidad.

Afortunadamente el 27 de agosto de 2024, tras una serie de rumores y un mensaje misterioso en las redes sociales de la banda de Manchester, se confirmó lo que todos esperábamos. Los hermanos Gallagher hicieron las paces y no solo eso, también anunciaron que darían una serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda (que por supuesto, se agotaron en cuestión de minutos).

Oasis/Foto vía Facebook de la banda

Sin embargo, más adelante se reveló que Oasis también se aventaría una gira mundial que los llevaría de regreso a varias ciudades importantes del planeta. Entre ellas la CDMX, que en el 2025, en el Estadio GNP Seguros, verá la reunión de Noel y Liam Gallagher con dos presentaciones que como era de esperarse, volaron como pan caliente.

Por ahora no está claro si nuestros hermanitos favoritos solo se reunirán para hacer estos shows o planean grabar un disco juntos (aunque existen el rumor de que andan trabajando en música nueva). De cualquier manera, estamos contentos porque están de vuelta, se volvieron a hablar y nos van a prender tocando los clásicos que tanto amamos (chonguitos para que no se pelean antes de que empiece el tour).

Estas son las fechas de la gira de Oasis en Norteamérica que pasará por México/Foto vía X: @oasis

Billie Eilish recordando su fanatismo por Carla Morrison en México

Este 2024, Billie Eilish volvió con todo, en particular porque estrenó su tercer material discográfico: Hit Me Hard and Soft. Por supuesto que tenía que promocionar a lo grande este álbum de estudio, es por eso que regresó a México para un par de eventos especiales con fans donde habló sobre su más reciente trabajo.

Sin embargo, en Sopitas.com tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con Billie. Pero en lugar de hacerle las típicas preguntas sobre el disco y demás, aprovechamos el tiempo para tratar de aclarar algunos rumores que encontramos sobre ella en el internet de las cosas. Y vaya que nos llevamos varias sorpresas.

Billie Eilish en uno de los eventos de ‘Hit Me Hard and Soft’ en México/Foto: Universal Music México

Billie Eilish nos contó sobre la historia detrás de la portada de Hit Me Hard and Soft y una historia curiosa detrás de “CHIHIRO”. Aunque también nos contó de la relación que tiene con Damon Albarn, la admiración que siente por Rosalía e incluso de The Office. Pero lo que más nos sorprendió fue que confirmó un dato que involucraba a Carla Morrison.

En sus inicios, Billie encontró por azares del destino la música de la cantautora mexicana y se clavó específicamente con “Eres tú”. Por si eso no fuera suficiente, decidió tomarla como inspiración para componer otra rola, “Wish You Were Gay”. Definitivamente, que la propia estrella pop nos contara esto fue uno de los highlights del 2024.

Linkin Park volvió con una nueva alineación y disco

Ok, ya hablamos de los regreso de No Doubt y Oasis. Sin embargo, no podíamos dejar de lado que también volvió una de las bandas más importantes de inicios de los 2000. Por supuesto que hablamos de Linkin Park, que regresaron por la puerta grande con música e integrantes nuevos, y con planes para quedarse un buen rato juntos.

Tras al muerte de Chester Bennington, creíamos imposible que volviera esta agrupación. Pero a inicios de septiembre de 2024 y en una presentación de en vivo, Mike Shinoda y compañía anunciaron a Emily Armstrong y Colin Brittain como su vocalista y baterista respectivamente. Aunque esto emocionó a sus fans, también los dejó con un sabor amargo, pues Rob Bourdon abandonó al grupo y Brad Delson dejó las giras para dedicarse al trabajo en estudio.

Emily Armstrong es la nueva vocalista de Linkin Park. Foto: James Minchin III

Por si esto no era suficiente, Linkin Park con su nueva alineación, confirmó que regresaban para lanzar su octavo material discográfico, From Zero. Y para rematar, dieron unos cuantos shows en diferentes ciudades del mundo, como Nueva York, Hamburgo, Londres, Incheon, París, Texas, Bogotá y São Paulo.

Finalmente, el 15 de noviembre de 2024 salió el nuevo disco de la agrupación. Y a pesar de que tuvo comentarios mixtos, es agradable saber que están de vuelta, con música nueva y planes para el futuro. En particular porque arrancando el 2025, los tendremos de vuelta en México para una serie de conciertos en nuestro país.

La victoria de English Teacher en los Mercury Prize 2024

Si son seguidores de Sopitas.com, seguramente saben que por acá somos fans de los Mercury Prize, el premio que reconoce al mejor disco británico lanzado en el año. Y sí, por supuesto que este 2024 no nos los perdimos, pues hubo una gran y grata sorpresa por la victoria de English Teacher con This Could Be Texas, su álbum debut.

La competencia este año en el Mercury Prize estaba durísima, pues en las listas preliminares se encontraban discos que sonaban fuertes para quedarse con el reconocimiento, como Brat de Charli XCX, Lives Outgrown de Beth Gibbons y Prelude to Ecstasy de The Last Dinner Party. Sin embargo, los que se quedaron con el premio fueron los integrantes de la banda originaria de Leeds.

English Teacher se llevó el Mercury Prize 2024. Foto: Getty.

Como ya lo mencionábamos antes, This Could Be Texas es el primer material discográfico de English Teacher, y al escuchar este discoentendimos por qué le dieron este premio, pues es un viaje caótico, conmovedor, fascinante y entretenido por géneros como el post-punk y el rock progresivo.

A eso se le suman letras irónicas que nos hablan de la ansiedad y la trivialidad en el mundo. De plano, comprendimos que la misma organización del Mercury Prize haya reconocido a este disco por su “originalidad y personalidad“, porque esas dos palabras definen lo que hizo la banda de Leeds en este álbum.

Metallica aventándose covers de rolas mexicanas

Para nadie es un secreto que Metallica jamás decepciona en vivo, y una vez demostraron que son una de las mejores bandas que puedes ver sobre el escenario. Luego de más de un año de anunciar su regreso a México, la icónica banda de thrash metal volvió a nuestro país para aventarse cuatro noches poderosas en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Como parte del M72 World Tour, James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Robert Trujillo prometieron traer un show único y diferente para cada fecha. Es por eso que contaron con varios invitados como teloneros, entre ellos Greta Van Fleet, Mammoth WVH, Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills. Pero no solo eso, también tocaron setlists distintos en todos los conciertos.

Metallica en el Estadio GNP Seguros/Foto: David Barajas.

Fue así como a algunos les tocó escuchar “Enter Sandman” con “One”, y a otros “Master of Puppets” con “Seek & Destroy”. Sin embargo, como ya es una tradición en los conciertos de Metallica, Robert y Kirk decidieron hacer algo muy especial para los fans mexicanos que abarrotaron el Estadio GNP Seguros durante cuatro días.

El guitarrista y bajista de la banda se aventaron covers épicos de rolas mexicanas, como “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana, la versión de Caifanes de “La Negra Tomasa”, “A.D.O.” de El Tri y un clásico de la música de este país, la cumbia de “Los Luchadores”. Fue un gran detalle el que Hammett y Trujillo tuvieron con el público mexa, ¿no lo creen?

La mágica presentación de Air en Hipnosis 2024

Desde que Air anunció que estaría tocando completito el Moon Safari, su disco debut, en un tour que pasaría por Norteamérica, nos aferramos a la idea de que regresaran a México para presentar este show en nuestro país. Y afortunadamente, ese sueño nos lo cumplió el Hipnosis, quien trajo de vuelta al dúo francés para regalarnos uno de los mejores shows del 2024.

Luego de tocar con Phoenix en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 y tras casi ocho años sin tocar en tierra azteca, Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunckel volvieron el 2 de noviembre del 2024 para aventarse un set que superó por completo las expectativas, pues con el escenario completo que trajeron nos hicieron sentir en un sueño abordo de una nueva espacial.

La escenografía de nave espacial nos mantuvo en la atmósfera del ‘Moon Safari’. Foto: David Durán para sopitas.com.

Por supuesto que Air se enfocó en tocar el Moon Safari, el cual se aventaron completito, de principio a fin y en el orden en el que lo lanzaron en 1998, con temazos como “Sexy Boy”, “All I Need” y “Kelly Watch the Stars”. Sin embargo, al terminar de chutarse este álbum que cambió por completo la música francesa, la cosa no terminó ahí en el Estadio Fray Nano.

Jean-Benoit y Nicolas volvieron para tocar otros temazos, entre ellos “Cherry Blossom Girl”, “Venus” y “High School Lover”, y cerrar su presentación en Hipnosis 2024. No cabe duda que valió por completo la espera de casi una década para que este dúo regresara a nuestro país y con uno de los espectáculos oníricos más impresionantes que hayamos visto.

El complicado regreso de Blink-182 a México

Luego de cancelar los shows que tenían programados en 2023 por la lesión de Travis y tras varios años de espera, pensamos que nada podía arruinarnos el regreso de Blink-182 a México. Sin embargo, el paso de la banda por nuestro país nos dejó con un sabor agridulce, pues así como hubo momentos rifados, no faltaron los tragos amargos.

Después de su presentación en Tecate Pa’l Norte 2024 en Monterrey, creímos que no ocurriría nada malo con Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker. Pero al llegar a la CDMX, las cosas se salieron de control, pues el cantante y bajista de la agrupación no se encontraba bien de salud, lo que los obligó a cancelar los conciertos que les faltaban en el Palacio de los Deportes horas antes del segundo show.

Blink-182 en el Estadio GNP Seguros/Foto: David Barajas

Para saldar la enorme deuda que ya tenían con México, Blink-182 decidió cerrar su One More Time Tour en la capital chilanga, con una fecha en el Estadio GNP Seguros. A pesar de que el público andaba temeroso (porque estaba el miedo de que volvieran a cancelar), la banda se rifó con un concierto en el que incluso bromearon con lo que les pasó (y sus fans gritaron todo el tiempo “si se pudo” para festejar que esta vez no ocurrió nada).

De plano, no esperábamos que las cosas serían tan complicadas para Blink en nuestro país. Sin embargo, aunque creemos que por ahí pudieron tocar más rolas/tiempo para compensar lo que sucedió, le cumplieron a su público mexa y rompieron “la maldición”. Es más, hasta mencionaron que piensan regresar en un futuro no tan lejano.

Katy Perry y su extraño regreso a México en ‘Venga la alegría’

Ok, así como hubo momentos musicales impresionantes, también tuvimos otros que nos dieron pena ajena. En esa lista se encuentra el regreso de Katy Perry a México, quien decidió promocionar las fechas de su gira The Lifetimes Toyr (que pasará por la CDMX, Guadalajara y Monterrey) apareciendo ni más ni menos que en Venga la alegría.

Y es que más allá de sorprendernos al ver que una artista tan famosa como Katy en uno de los programas matutinos más vistos en todo el país, lo que hicieron con ella fue lo que nos dejó con el ojo cuadrado. De entrada, pusieron a las conductoras a hacerle un tributo a la cantante recordando algunas de sus eras, que para ser honestos, dio mucho cringe (como diría la chaviza).

Pero no solo eso, también hicieron que Katy Perry saliera un segmento muy essstraño dentro de un camión, con los conductores de Venga la alegría haciéndose pasar como pasajeros. Y ya para rematar, apareció en una sección llamada “El tren del meme” junto al ‘Capi’ Pérez, un crossover que jamás imaginamos ver. En fin, suponemos que era parte de la promoción y no le quedó de otra más que entrarle a todo ese cotorreo.

La inolvidable presentación de Paul McCartney en el Corona Capital 2024

Para cerrar con broche de oro esta lista con los momentos musicales que marcaron el 2024, no podíamos dejar de lado una de las presentaciones más importantes que vimos en México. Así es, hablamos del show de Paul McCartney en el Corona Capital, el cual pasaran meses e incluso años y todavía no podremos superarlo por completo.

Cuando se anunció que Sir Paul formaría parte del lineup de esta edición del Corona, no lo podíamos creer. En particular, porque el legendario músico británico solo se ha presentado en los festivales más importantes y grandes del planeta. Y sí, claro que había un montón de expectativas por lo que McCa iba a hacer en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Paul McCartney en el Corona Capital 2024/Foto: David Barajas

Después de sus conciertos en el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio GNP Seguros de la CDMX, el 17 de noviembre de 2024, Paul McCartney se encargó de cerrar el Corona Capital frente a un mar de gente donde se reunieron varias generaciones, desde los que crecieron con la música de The Beatles, Wings o su carrera como solista; hasta los que descubrieron estas canciones a través de sus abuelitos, papás o tíos.

Aunque tuvo que recortar un poco el setlist para ajustarse al tiempo del festival, Sir Paul tocó lo mejor de lo mejor. Es más, hasta se extendió y alargó su presentación lo más que pudo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez hasta la hora y 45 minutos, demostrando que quería darle el show más completo posible a sus fans mexicanos que se lanzaron al Corona únicamente para verlo. Así que de plano, valió la pena toda la espera.

Sin embargo, lo que se robó por completo la presentación de Paul McCartney en el Corona Capital 2024, fue que invitó al escenario a St. Vincent para tocar “Get Back”. Y si esto no era suficiente, Annie Clark volvió para tocar con McCa y Jack White el solo de “The End“. No exageramos cuando decimos que es uno de los momentos más épicos que hemos visto en nuestras vidas, también ya entra en el top 3 de los highlights de este festival, que sigue consolidándose a nivel mundial como un escenario donde tocan las mejores bandas y actos.

