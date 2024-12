Lo que necesitas saber: El 2024 estuvo lleno de música grandiosa y para demostrarlo, acá les dejamos 25 de los discos que para nosotros, marcaron el año.

Se nos acabó el 2024, un año que sin lugar a dudas, recordaremos por la grandiosa música que salió a lo largo de estos 12 intensos meses. Prácticamente cada semana tuvimos alguna joyita que valía la pena escuchar, pues muchas bandas y artistas que nos encantan se rifaron lanzando discos impresionantes que, definitivamente, ya forman parte del soundtrack de nuestras vidas.

Sabemos que hacer un conteo de los mejores discos es complicado, pues de entrada resulta difícil armar la selección para incluir álbumes y nos da miedo que, en el camino, es probable que dejemos fuera otro que también merece reconocimiento. Créanos cuando les decimos que lo entendemos a la perfección, no es una tarea sencilla el trabajo de juntar lo más destacado de todo un año.

Es por eso que en Sopitas.com, en lugar de hacer un top (con el que pueden estar o no de acuerdo), decidimos armarles una lista con nuestros discos favoritos del 2024. Ya saben, los que escuchamos como si no hubiera un mañana y que más nos gustaron de los últimos 12 meses. ¿Están listos? Corran por sus audífonos, porque ahí les va nuestra selección.

Estos fueron nuestros discos favoritos del 2024

Kali Uchis – ‘Orquídeas’

El año lo arrancamos con un disco fuertísimo, ni más ni menos que Orquídeas, el cuarto material discográfico de Kali Uchis. En este álbum, la artista colombo-estadounidense una vez más hizo una mezcla alucinante de ritmos para crear algo nuevo, como house, synth pop, garage y R&B con merengue, bolero y por supuesto, reggaetón, lo que da como resultado un verdadero viaje musical inesperado.

Por si esto no fuera suficiente, Kali una vez más contó con colaboradores interesantes, como Peso Pluma, Karol G, Rauw Alejandro, El Alfa, JT de City Girls e incluso Kaytranada tiene una participación en la parte 2 del álbum. Esta cantautora una vez más probó que no tiene límites a la hora de evolucionar su sonido.

The Last Dinner Party – ‘Prelude to Ecstasy’

El debut de The Last Dinner Party fue uno de los primeros discos que escuchamos hasta el cansancio en 2024 (y para nada es queja). En Prelude to Ecstasy, la banda originaria de Londres armó una colección de rolas llenas de teatralidad y sentimiento, jugando con sonidos que van desde el pop barroco, pasando por el indie pop y cerrando con un rock orquestal finísimo.

Además de la música, dentro de este álbum, el quinteto nos habla de la emoción humana, del éxtasis en sus diferentes niveles. Aunque también tocan temas aún más directos, como ser mujer en la actualidad y el machismo, a través de letras divertidas y sarcásticas que se te quedan en la cabeza. El primer trabajo oficial de este grupazo nos dejó con un gran sabor de boca y ganas de escuchar lo que harán en el futuro.

Helado Negro – ‘Phasor’

Desde hace un buen rato, Helado Negro nos ha sorprendido con álbumes encantadores llenos de sonidos y texturas de ensueño. Sin embargo, en Phasor, su octavo material discográfico, el cantautor estadounidense con raíces ecuatorianas nos presenta una colección de canciones con reflexiones profundas y bellas con tintes psicodélicos y avant-pop.

Dentro de este álbum, los sintetizadores retro y percusiones minimalistas sirven como la base ideal para que Roberto Carlos Lange nos impacte con su voz cálida y suave, interpretando esas letras preciosas con un toque delicado y onírico. Por esa onda soñadora y relajada que nos presenta en este trabajo, consideramos que es uno de los mejores discos del 2024.

IDLES – ‘Tangk’

Claro que este 2024 no podíamos dejar de lado a una de nuestras bandas favoritas de los últimos tiempos, ni más ni menos que IDLES. Tres años después del lanzamiento del brutal Crawler, la agrupación de Bristol vuelve con Tangk, un disco que si bien, no es el más pesado ni distorsionado de toda su carrera, nos muestra un lado más sensible y hasta optimista ante el mundo caótico en el que vivimos.

Junto a los productores Nigel Godrich y Kenny Beats, así como a colaboradores del tamaño de James Murphy y Nancy Whang de LCD Soundsystem, Joe Talbot y compañía le escriben al amor y a la vida, invitándonos a bailar y disfrutar a pesar de que todo ante nuestro alrededor se esté derrumbando. Este material discográfico es reconfortante y quizá, por eso conectamos con los mensajes que plasmaron en estas 11 canciones.

Yard Act – ‘Where’s My Utopia?’

Por acá llevamos varios años siguiéndole la pista a todo lo que hace Yard Act, una de las bandas que encabezan al movimiento y la nueva generación de post-punk en el Reino Unido. Y este 2024, una vez más nos sorprendieron con Where’s My Utopia?, su segundo álbum de estudio donde –por así decirlo– cambiaron un poquito su discurso.

Se sabe que a la agrupación originaria de Leeds le encanta recordarnos el entorno decadente e irónico en el que existimos. Y aunque esas ideas fatalistas siguen en este material discográfico, decidieron usar su sentido de humor sarcástico para transmitirnos cierta esperanza, diciéndonos que ante el panorama tan terrible que tenemos frente a nosotros, lo único que nos queda es pasarle bien y disfrutar de unos buenos guitarrazos. Un gran segundo trabajo.

Cindy Lee – ‘Diamond Jubilee’

Cindy Lee es una propuesta muy interesante, pues desde hace más de una década, el músico canadiense, Patrick Flegel, lo ha construido basándose en un pop/rock hipnótico y tomando visualmente elementos del drag para transmitir los mensajes que quiere compartir. Sin embargo, nadie esperaba que sacudiría a la industria en 2024 con Diamond Jubilee, su séptimo álbum de estudio.

En este material que dura dos horas, Flegel nos entrega 32 canciones bastante densas que pueden ser difíciles de escuchar en un inicio. Pero conforme te adentras al mundo musical del álbum, te vas familiarizando con el ambiente, influenciado por los grupos de chicas de los años 50, la psicodelia de los 60, el glam rock de los 70 y la vibra lo-fi de los 90. El disco (considerado por críticos como el mejor de la primera mitad del 2024) se siente como el retrato definitivo de Cindy Lee, así que es ideal para entrarle a su mundo.

Vampire Weekend – ‘Only God Was Above Us’

Uno de los regresos más esperados del 2024 era el de Vampire Weekend, quienes luego de Father of the Bride y la gira de este álbum, se tomaron un rato de descanso. Sin embargo, después de cinco años en silencio volvieron con Only God Was Above Us, su quinto material discográfico que simplemente nos voló la cabeza.

Aunque se siente la esencia del “sonido de la banda”, con elementos del indie rock e incluso el ska, Ezra Koenig y compañía crearon una producción que se siente enorme y refinada, en parte gracias a que decidieron incluir arreglos orquestales y coristas. En conclusión, este disco es una joyita que nos recuerda el enorme talento y capacidad de reinvención de este grupazo que tanto queremos.

English Teacher – ‘This Could Be Texas’

Por supuesto que no podíamos dejar de lado al disco que se llevó el Mercury Prize en 2024. Así es, nos referimos a This Could Be Texas, el álbum debut de la banda English Teacher, quienes dieron la sorpresa por quedarse con el reconocimiento al mejor disco británico del año y ganarle a artistas como Charli XCX, Beth Gibbons e incluso The Last Dinner Party.

Sin embargo, al escuchar este material discográfico entendimos por qué le dieron este premio, pues es un viaje caótico, conmovedor, fascinante y entretenido por géneros como el post-punk y el rock progresivo. A eso se le suman letras irónicas que nos hablan de la ansiedad y la trivialidad en el mundo. De plano, comprendimos que la misma organización del Mercury Prize haya reconocido a este disco por su “originalidad y personalidad“, porque esas dos palabras definen lo que hizo la banda de Leeds en este álbum.

Billie Eilish – ‘Hit Me Hard and Soft’

No cabe duda que Hit Me Hard and Soft, el tercer álbum de Billie Eilish, es uno de los discos del 2024. Y no es para menos, pues con este material discográfico, producido una vez más de la mano de Finneas y para nuestra sorpresa, la cantante estadounidense logró llevar su sonido y letras al siguiente nivel.



No exageramos cuando decimos que en este disco, donde una vez más combina lo mejor del pop con ritmos electrónicos y acústicos, Billie creó una obra maestra del desamor llena de melodías bellísimas y oscuras que nos muestra su lado más maduro, introspectivo y cínico. Pero con este trabajo y para los que todavía no lo tenían claro, la artista termina de consagrarse como la voz más importante de su generación.

Charli XCX – ‘Brat’

Era obvio que entre nuestros discos favoritos del 2024, teníamos que incluir al que muchos consideran el mejor del año: Brat de Charli XCX. Más allá de la campaña brutal de marketing y la portada tan sencilla pero icónica que armó para este álbum, la artista británica se lució regresando a sus raíces en el hyperpop y rindiendo tributo a la escena rave donde creció para entregarnos una colección de rolas crudas para la pista de baile.

Pero además de invitarnos a la fiesta, Charli juega con una dualidad asombrosa en sus letras: entre ser descarada y mostrarse vulnerable, un claro ejemplo de lo que llamamos una montaña rusa musical, pues nos sube y baja durante poco más de 40 minutos. No hay duda de que este álbum merece las flores y comentarios que ha recibido, pues más allá de la música, lo recordaremos como un hito cultural a nivel mundial que marcó el 2024.

Luisa Almaguer – ‘Weyes’

El 2024 fue grandioso para Luisa Almaguer. No solo colaboró con Damon Albarn y Africa Express en el festival Bahidorá, también se presentó en foros importantes de México. Sin embargo, este año nos presentó un disco muy importante que definitivamente marcó un antes y después en su carrera: Weyes.

A lo largo de un viaje de synth-pop, cumbia, guitarras acústicas y otras distorsionadas, la artista mexicana se abre ante el mundo para hablarnos de sus miedos (como la muerte) e inseguridades en letras honestas e ingeniosas. Es por eso que este álbum se siente tan auténtico y como un trabajo clave para Luisa, pues gracias a esta colección de rolas confesionales se convirtió en una de las voces de nuestro país que hay que seguirle el radar.

Clairo – ‘Charm’

Clairo sonó durísimo en el 2024 y no es para menos, si después de tres años de espera, regresó para entregarnos un verdadero discazo: Charm. Para este álbum, la cantautora estadounidense nos muestra una faceta mucho más madura y solidad, con una producción en la que explora nuevos sonidos y texturas musicales.

Aunque el soft rock y el pop son los géneros dominante en este material discográfico, Claire Cottrill se atrevió a salirse de su zona de confort para adentrarse en el jazz, el folk y el soul, todo aderezado con un toque de psicodelia. Su tercer álbum de estudio es una odisea emocional donde las melodías pegajosas y las letras honestas de esta joven artista te atrapan desde la primera rola.

Jack White – ‘No Name’

Siempre será un gran año si Jack White saca música nueva. Sin embargo, este 2024 nos agarró de bajada con No Name, un disco que lanzó por sorpresa con unas cuantas versiones físicas limitadas para los clientes de su sello discográfico, Third Man Records. En un inicio, solo los afortunados que tuvieron chance de conseguirlo pudieron escucharlo, pero más tarde lo sacó en plataformas digitales y qué gozada.

En este álbum, el músico originario de Detroit vuelve a sus raíces en el garage rock, el punk y el blues para regalarnos una colección de canciones donde por momentos, nos recuerda a sus primeros trabajos. El disco no pretende nada más que darnos una buena dosis de guitarrazos, y eso fue justo lo que nos gustó, que no fue necesario tener una idea súper elaborada o rebuscada para dejarnos con la boca abierta.

Fontaines D.C. – ‘Romance’

Otro de los discos que escuchamos hasta el cansancio fue Romance, el cuarto material discográfico de Fontaines D.C. Dos años después de Skinty Fia, la banda originaria de Dublín volvió en plan grande. No solo sacaron uno de los mejores álbumes del 2024, también uno de sus mejores trabajos hasta la fecha, donde decidieron mover hacia otro lado el proyecto para evolucionar su sonido e incursionar en nuevas formas de hacer música.

De la mano de James Ford (integrante de Simian Mobile Disco y productor de Arctic Monkeys, Gorillaz y más), la agrupación irlandesa mantuvo la esencia punk, distorsionada y tétrica. Sin embargo, en momentos del disco le bajan un poco a los decibeles para crear melodías más calmadas, introspectivas y reflexivas en las que se sinceran frente al mundo. Este es un trabajo redondo, donde la banda demuestra que, a pesar de tener una propuesta marcada, son capaces de reinventarse y salirse del molde con éxito.

Magdalena Bay – ‘Imaginal Disk’

La última parte del 2024, el nombre de Magdalena Bay se escuchó fuerte por todos lados. Y lo entendemos perfecto, si con su segundo álbum de estudio, Imaginal Disk, el dúo conformado por Mica Tenenbaum y Matthew Lewin sorprendió a propios y extraños con un disco en el que combinan a la perfección el electropop y rock psicodélico con pizcas de hyperpop, techno, indie-pop, disco y space-rock. En pocas palabras, este es un verdadero trip musical loquísimo.

Por si esto no fuera suficiente, también incluyen guiños que acercan al disco al terreno conceptual, a través de un colorido y misterioso personaje llamado True –interpretado por Mica– que toma algunas ansiedades existenciales sobre la naturaleza de la consciencia humana. Este grupazo se rifó con un disco emocionante que define lo que es este concepto del ‘progressive pop’.

Hinds – ‘Viva Hinds’

En los últimos años, Hinds pasó de ser una banda a terminar como un dúo, formado por Ana García Perrote y Carlotta Cosials. Sin embargo, parece que esa serie de cambios tan complicados que para algunos podría significar el final, a las madrileñas les cayó de perlas, pues en 2024 volvieron con Viva Hinds, su cuarto material discográfico que podríamos considerar que define por completo a este proyecto.

Para este disco, Carlotta y Ana contaron con colaboradores especiales, como Beck y Grian Chatten de Fontaines D.C., y en la producción contaron con Pete Robertson (exbaterista de The Vaccines). Más allá de los invitados especiales, el dúo se rifó como las grandes con una colección de rolas (una de ellas cantada completamente en español) pegajosas donde nos narran de manera divertida lo complicado que es ser mujer en estos tiempos y disfrutar de la vida con lo que tenemos.

MJ Lenderman – ‘Manning Fireworks’

MJ Lenderman es cantautor y multiinstrumentista estadounidense que tiene un largo recorrido como músico de proyectos como Wednesday e Indigo De Souza. Sin embargo, desde hace un buen rato se enfocó en su carrera como solista y en 2024 nos dejó un gran sabor de boca con su cuarto álbum de estudio, Manning Fireworks (llamado por algunos como el ‘Brat del otoño’).

Tomando como referencia el rock, el country alternativo y el lo-fi, Lenderman armó una colección de canciones ingeniosas y sinceras, que además de la música, brillan por sus letras sensibles y excepcionales, en las que toca varios temas como la masculinidad tóxica y la religión. Este disco transmite una vibra alegre y extraña, que sin duda te cautiva desde los primeros minutos. Y si no lo han escuchado, le recomendamos que le echen oído, no se van a arrepentir.

Jamie xx – ‘In Waves’

A lo largo del 2024 salieron varios discos que nos hicieron bailar como si no hubiera un mañana. Pero uno de nuestros favoritos para ‘mover el bote’ en este año fue el increíble In Waves, el segundo material discográfico de Jamie xx, quien nos regaló una lista de hitazos en los que definitivamente expandió su mundo sonoro y nos dejó claro por qué tardó más de una década en lanzar material nuevo.

Con colaboradores del tamaño de Robyn, Honey Dijon, Panda Bear, The Avalanches e incluso sus compañeros de The xx, Romy y Oliver Sim, Jamie se rifó con una producción impecable en la que nos invita a recordar la importancia de bailar como una catarsis para olvidarnos de los malos momentos o de plano festejar lo que pasa en nuestras vidas. Aquí no hay más que himnos para sacar los prohibidos en la pista.

Sophie – ‘Sophie’

Lamentablemente, en 2021 perdimos a Sophie, una de las productoras más importantes de los últimos tiempos y pieza clave para el hyperpop. Sin embargo, antes de dejar este plano, dejó un material inédito que por mucho tiempo se habló que vería la luz pero nomás no llegaba. Fue hasta este 2024 que podemos escuchar dicho álbum homónimo y de plano, valió la pena la espera.

A lo largo de 16 canciones que combinan el pop con el techno y el ambiente, donde participan artistas como Kim Petras, Nina Kraviz, Juliana Huxtable, Jozzy, BC Kingdom, Big Sister, Liz, Evita Manji, Popstar, Hannah Diamond, Bibi Bourelly, Cecile Believe y Doss, nos entregan un emotivo tributo a la vida y obra de Sophie, que aumenta su legado como una de las mentes más grandes que haya visto la industria musical.

Ezra Collective – ‘Dance, No One’s Watching’

Es increíble lo que ha hecho Ezra Collective en tan poco tiempo. Tras ganar el Mercury Prize en 2023 por Where I’m Meant to Be, la banda británica volvió este año con Dance, No One’s Watching, su tercer material discográfico en el que confirman por qué son uno de los actos jazz más emocionantes que tenemos en la actualidad y por qué traen un montón de hype desde hace un buen rato.

Para este nuevo álbum, la agrupación contó con la participación especial de grandes artistas, como Yazmin Lacey, Olivia Dean, Moonchild Sanelly y M.anifest, quienes se encargaron del trabajo vocal. Sin embargo, lo más valioso de este trabajo es la enorme habilidad que tienen los músicos del colectivo de expandir su panorama musical, demostrando que el jazz está muy lejos de ser rebuscado o aburrido.

Amyl and The Sniffers – ‘Cartoon Darkness’

Amyl and The Sniffers es otra de las bandas a las que les hemos seguido la pista en los últimos años. Tras un largo periodo sin sacar material nuevo, la agrupación australiana regresó este 2024 y se lució lanzando Cartoon Darkness, su tercer álbum de estudio con el que por fin tuvieron que merecen desde hace ya un rato.

Una vez más, la banda toma como referencia su sonido característico (el pub rock y el punk) para aventarse una serie de rolas que, en palabras de la propia vocalista, Amy Taylor, hablan de la política y las guerras, la tecnología y la inteligencia artificial, la crisis climática y lo terrible de la sociedad actual, específicamente de cómo vivimos pasivamente con distracciones que ni siquiera causan place o alegría. Este disco te golpea duro en la cabeza y te abre los ojos ante muchas cosas que están pasando en el mundo, con letras irónicas y directas.

Tyler, The Creator – ‘Chromakopia’

Luego de su impresionante presentación en Coachella 2024 y después de Call Me If You Get Lost, Tyler, The Creator regresó para poner “patas pa’ arriba’ una vez más a la industria musical con Chromakopia, su octavo material discográfico que sin temor a equivocarnos, marca un antes y después en la carrera del rapero, tomando como bandera el hip-hop, el jazz y el soul junto a colaboradores como Daniel Caesar, Lil Wayne, Schoolboy Q y Santigold.

Lo decimos porque dejó esa personalidad despreocupada y divertida que tanto tiempo lo caracterizó para mostrar un lado mucho más maduro y denso. A través de la narración de la propia madre de Tyler, el disco es como un diario que junta la perspectiva del rapero sobre experiencias pasadas En fin, un álbum impecable con líricas brillantes y una temática que por momentos da miedo.

The Cure – ‘Songs of a Lost World’

Conforme pasaba el tiempo, cada vez veíamos más lejano el día de escuchar un nuevo disco de The Cure. Afortunadamente, tras 16 largos años pidiéndole a todos los santos darks, la legendaria británica volvió por la puerta grande con su decimocuarto material discográfico, Songs of a Lost World, que sin exagerar, fue todo lo que esperábamos y mucho más.

De nuevo, Robert Smith y compañía nos dieron una colección de canciones que tienen esa vibra melancolía y sombría que siempre les sale bien. Sin embargo, en esta ocasión agarraron el amor y el final como temas centrales del disco y las rolas, que en conjunto se sienten como una despedida. Ahorita no queremos pensar en eso, lo importante es que The Cure regresó para regalarnos bellas melodías oscuras.

Father John Misty – ‘Mahashmashana’

Se sabe que Father John Misty es uno de los músicos y letristas más importantes de la actualidad, que en cada disco y faceta, nos demuestra que no le tiene miedo a ampliar su espectro sonoro. Sin embargo, tras un par de años de espera, este 2024 el cantautor estadounidense nos presenta Mahashmashana, quizá el mejor álbum de su carrera.

Se sabe que Josh Tillman tiene una enorme habilidad para contar historias. Y en este disco lleva ese talento al siguiente nivel, con letras llenas de ideas filosóficas y cósmicas sobre la vida, las cuales combina con géneros como el disco y su clásico art rock y pop. El propio Josh ha dado a entender que este podría ser su último trabajo como Father John Misty, y si es así, que gran cierre le puso a este proyectazo.

Kendrick Lamar – ‘GNX’

Cerramos esta lista de mejores discos del 2024 con un álbum que no teníamos en el bingo de este año. Claro que hablamos de GNX, el sexto material discográfico de Kendrick Lamar quien, sin promoción previa y estrenándolo de la nada tras la bronca densa que tuvo con Drake, vuelve para confirmarle a todos los que lo dudan por qué es considerado el mejor rapero de los últimos tiempos.

Con colaboradores como SZA, Roddy Ricch e incluso la cantante mexicana Deyra Barrera, K-Dot rinde tributo al hip-hop de la Costa Oeste en este disco, que incluye un montón de rimas ingeniosas que resaltan al rapero de Compton como una figura importante que ha impulsado la cultura de su género. Aunque aún falta tiempo para darle al álbum su lugar en la carrera de Lamar, algo nos queda claro: este trabajo combina las raíces y evolución del sonido de Kendrick, pero también nos muestra cómo se percibe en estos momentos y cuál podría ser su futuro.

Menciones honoríficas de discos del 2024

Angélica García – Gemelo

Aurora – What Happened to the Heart?

Beth Gibbons – Lives Outgrown

Beyoncé – Cowboy Carter

Foster the People – Paradise State of Mind

Justice – Hyperdrama

Kaytranada – Timeless

Liam Gallagher & John Squire – Liam Gallagher & John Squire

Little Jesus – El Show Debe Continuar

Michael Kiwanuka – Small Changes

Mon Laferte – Autopoiética

Primal Scream – Come Ahead

St. Vincent – All Born Screaming

The Marias – Submarine

The Smile – Wall of Eyes/Cutouts

Willow – Empathogen

