Lo que necesitas saber: Desde su debut en 2010 hasta su regreso en el Corona Capital 2023, repasamos sus visitas y la historia de Arcade Fire en México.

Pocas bandas han creado un lazo tan fuerte con México como Arcade Fire. Desde su primera visita hasta sus últimos shows, la banda canadiense ha construido una relación entrañable y muy fuerte con el público mexicano, a base de shows impresionantes, discursos emotivos y una energía que pocas veces se ve arriba de un escenario.

Considerando la carrera de la agrupación, son pocas las veces que han venido a nuestro país, pero se han encargado de que todas esas ocasiones valgan la pena. Ya saben que acá nos encanta la nostalgia, es por eso que haremos memoria y repasaremos cada una de las visitas de Win Butler, Régine Chassagne, Richard Reed Parry, Jeremy Gara y Tim Kingsbury, esos momentos que nos volaron la cabeza y nos dejaron con la piel chinita.

Foto: Getty Images

Recordemos las visitas de Arcade Fire a México

Su debut en 2010 con ‘The Suburbs’

Aunque oficialmente tardaron en tocar en México, vale la pena mencionar que con Funeral y Neon Bible, Arcade Fire empezó a hacer ruido en México. Canciones como “Wake Up”, “Rebellion (Lies)” y “No Cars Go” ya sonaban en la radio alternativa de nuestro país y era cuestión de tiempo para que la banda canadiense viniera por primera vez a tierra azteca.

Sin embargo, fue con The Suburbs (el cual les valió un Grammy) que Win Butler y compañía vinieron para demostrar por qué eran una de las agrupaciones más importantes del planeta en aquel momento. En 2010, la banda originaria de Montreal nos sorprendió anunciando tres fechas en diferentes ciudades: CDMX, Guanajuato y Guadalajara.

Arcade Fire vino a México por primera vez en 2010/Foto: Sopitas.com

El debut de Arcade Fire en México fue el 13 de octubre de 2010 en el Palacio de los Deportes de la CDMX, donde se rifaron con un setlist brutal que hizo que los años de espera valieran por completo la pena. Además de incluir lo mejor de lo mejor de sus primeros tres álbumes de estudio, nos sorprendieron con un cover a “Still Ill” de The Smiths, algo que seguro nadie se esperaba aquella noche.

El 14 de octubre, la agrupación canadiense tocó en el Parque de Beisbol Aguilar y Maya de Guanajuato, como parte de la programación del Festival Cervantino de aquel año. Y aunque no lograron convocar a muchas personas como en la capital chilanga, los que tuvieron chance de verlos esa vez fueron muy afortunados, pues les tocó checarlos en un ambiente muy íntimo durante una de las mejores etapas de su carrera.

El final de la gira de The Suburbs en México fue el 16 de octubre de 2010 en el Teatro Studio Cavaret de Guadalajara, cerrando con broche de oro el exitoso debut de Arcade Fire en México. Algo cool de esa primera visita de la banda a tierra azteca fue que en las tres fechas, además de mover el orden del setlist, tocaron rolas especiales para cada ciudad.

Por ejemplo, en la CDMX –además del cover de The Smiths– también tocaron exclusivamente “Rococo”. En Guanajuato hicieron algo similar con “Ocean of Noise” y en Guadalajara se rifaron “The Well and The Lighthouse”. En conclusión, se notaba que la banda ya le traía ganas a nuestro país y querían dejarle un gran recuerdo a sus fans mexas (y vaya que lo consiguieron).

Arcade Fire regresó a México para el Vive Latino 2014

Después de esos tres primeros conciertos de Arcade Fire en México, tuvimos que aguantarnos otro rato para volverlos a ver de este lado del charco. En 2014, se dio una de las ediciones más ambiciosas en la historia del Vive Latino, pues en aquella ocasión el festival se armó de cuatro días y en uno de ellos se presentó la banda canadiense.

El 28 de marzo de 2014, tras la presentación de Cut Copy, Win Butler y compañía tomaron el escenario principal en el antiguo Foro Sol para cerrar con todo el segundo día del Vive. En ese momento venían promocionando Reflektor, un disco que los llevó a explorar nuevos territorios sonoros, más bailables, más funk, más caribeños, reinventando de paso sus presentaciones en vivo.

Cartel del Vive Latino 2014. Foto: OCESA.

Y vaya que eso también se tradujo en el espectáculo que Arcade Fire montó en el Vive Latino 2014: hubo botargas, confeti, luces deslumbrantes y un setlist que nos conmovió a los presentes, pues los canadienses nos hicieron llorar y brincar de felicidad en ese show. En general, su presentación fue emotiva y memorable.

Ese día, el Foro Sol se sintió tan unido como pocas veces. La agrupación nos transportó a un enorme carnaval que se sintió como un sube y baja de emociones, al ritmo de temazos como la propia “Reflektor”, “Afterlife”, “Ready to Start”, “Here Comes the Night Time” y más. Sobre decir que el cierre con “Wake Up” fue simplemente épico, terminando así una presentación que nos voló la cabeza tanto a los que somos fans como a los que no conocían a esta bandota.

La banda volvió en 2017 para un emotivo tributo

Luego de aquella espectacular presentación de Arcade Fire en el Vive Latino, pensamos que la banda ya no podría emocionarnos más, y vaya que estábamos muy equivocados. En 2017, regresaron a México para presentar su quinto álbum de estudio, Everything Now, con tres fechas en nuestro país: dos en la CDMX y una en Guadalajara.

El 29 y 30 de noviembre de aquel año, la agrupación canadiense tocó en el Auditorio Nacional, y sin imaginarlo, nos regalaron dos de los conciertos más conmovedores que se hayan visto en la capital chilanga. Para entenderlo, debemos recordar que por esas fechas, la Ciudad de México se estaba recuperando del sismo del 19 de septiembre de 2017 y las emociones estaban a flor de piel.

Póster de los conciertos de Arcade Fire en México/Foto: OCESA

Arcade Fire le rindió un tributo de lagrimita a México. No solo se aventaron “Wake Up” con mariachis (lo cual se pudo vivir en las tres fechas que dieron en esa ocasión), en el primer concierto en el ‘Coloso de Reforma’, Win Butler dio un discurso que hizo llorar a los presentes e incluso la banda destinó parte de las ganancias de los conciertos a ayudar a los afectados por el terremoto.

“Sabemos que México ha pasado por tanto. Un terremoto que dejó mucha devastación y afectó mucho a este país. Por eso, se donará dinero por cada boleto vendido de nuestros conciertos aquí, y será destinado a todos los afectados por el terremoto. A todos ustedes, a México, queremos dedicarles esta canción, dijo el frontman de la agrupación antes de “No Cars Go”.

Foto: Stephania Carmona

Y por si eso no fuera suficiente, Win Butler también le dedicó “The Suburbs” y unas palabras a todas las víctimas del 19 de septiembre: “Esta canción la dedico a todos aquellos que perdieron a un familiar en el terremoto. Sé que son tiempos muy difíciles”. Así que como se imaginarán, la cosa se puso sentimental, pues a todos, de manera directa o indirecta, nos afectó profundamente lo que pasó ese año en la CDMX.

El cierre de la gira de Everything Now en México fue el 2 de diciembre de 2017 en el Auditorio VFG de Guadalajara, donde la banda sorprendió al público tapatío tocando “We Used to Wait” exclusivamente para ellos. Arcade Fire conmovió a quienes pudieron verlos tanto en 2017, demostrando el amor y respeto que le tienen no solo a nuestro país, también a sus fans y al pueblo mexicano.

Arcade Fire cerró el primer día del Corona Capital 2023

La más reciente visita de Arcade Fire a México fue en 2023, quienes después de seis años sin venir a nuestro país, dentro de la gira de su sexto material discográfico, WE, y con cierta polémica tras las acusaciones de agresión sexual en contra de Win Butler, regresaron para cerrar el primer día del Corona Capital. Aunque eso sí, en aquella ocasión ya no los acompañaba Will Butler sobre el escenario.

De cualquier manera, luego de la explosiva presentación de The Hives, la agrupación canadiense subió al escenario principal para terminar con las actividades en la jornada inicial de ese Corona. Y vaya que juntaron a un buen número de público en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con un show impecable y un setlist que tuvo de todo un poco.

Win Butler y Régine Chassagne de Arcade Fire. Foto: Stephania Carmona.

Por supuesto que Arcade Fire traía unas cuantas sorpresas bajo el brazo para su presentación en el Corona Capital 2023. De entrada, al inicio de su set sonó “Mi viejo” de Piero y para despedirse, pusieron “Gracias a la vida” de Violeta Parra, dos canciones que a pesar de no ser compuestas en este país, resuenan fuerte con el público mexicano.

Durante el show, combinaron fragmentos de clásicos de la música alternativa con sus propias rolas. Como cuando mezclaron “Afterlife” y “The Lightning I” con cachitos de “Tempation” de New Order y “Love Will Tear Us Apart” de Joy Division respectivamente. Algo similar pasó con “Unconditional I (Lookout Kid)”, a la que le agregaron un fragmento de “Friday I’m In Love” de The Cure e incluso, Win Butler le dedicó “The Suburbs” a Robert Smith y compañía.

Con esta presentación como headliners del primer día del Corona Capital 2023, Arcade Fire reafirmó el enorme cariño que sienten por México y la base fiel de fans que tienen en tierra azteca, quienes a pesar de todo, se siguen emocionando al verlos sobre el escenario y coreando sus rolas como himnos de vida.

Al final de su show en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, la banda prometió regresar por su cuenta a nuestro país y después de casi dos años, lo van a cumplir, con dos shows sold out en el Teatro Metropólitan de la CDMX, donde presentarán su séptimo álbum de estudio, Pink Elephant. Así que como verán, es innegable la historia de amor que existe entre Arcade Fire y México, la cual está por escribir un nuevo capítulo.

Foto: OCESA